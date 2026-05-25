خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، زینب رازدشت: در دنیای امروز، سایت‌های دانلود بازی‌های رایانه‌ای به یکی از مقاصد اصلی گیمرها تبدیل شده‌اند. با این حال، بسیاری از این سایت‌ها فاقد ساختار منسجم و دسته‌بندی استاندارد هستند که می‌تواند کاربران را سردرگم کند. ساماندهی این سایت‌ها شامل ایجاد بخش‌های مجزا برای ژانرهای مختلف مانند اکشن، ماجراجویی، استراتژی و نقش‌آفرینی، ارائه فیلترهای جستجوی پیشرفته بر اساس سال انتشار، سازنده بازی، پلتفرم و حداقل سیستم مورد نیاز، و همچنین درج توضیحات دقیق درباره نحوه نصب، کرک یا اجرای بازی است. علاوه بر این، افزودن بخش نظرات کاربران و امتیازدهی می‌تواند به شفافیت محتوا کمک کند و تجربه دانلود را برای کاربران حرفه‌ای و تازه‌کار بهبود بخشد.

از سوی دیگر، ساماندهی این سایت‌ها باید با رعایت قوانین کپی‌رایت و حمایت از تولیدکنندگان بازی همراه باشد. به جای تشویق به دانلود غیرقانونی، می‌توان با همکاری استودیوهای بازیسازی، لینک‌های رسمی و نسخه‌های آزمایشی رایگان را در اولویت قرار داد. همچنین، ایجاد یک پایگاه داده منظم از بازی‌های متن‌باز یا رایگان با مجوز قانونی، به کاربران امکان می‌دهد بدون نگرانی از امنیت سیستم یا مشکلات حقوقی، از محتوای باکیفیت بهره‌مند شوند. در نهایت، یک سایت دانلود بازی که هم از نظر فنی و هم از نظر قانونی سامان‌یافته باشد، نه‌تنها اعتماد کاربران را جلب می‌کند، بلکه به سلامت اکوسیستم بازی‌های رایانه‌ای نیز کمک می‌کند.

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در دومین جلسه میز بازی‌های رایانه‌ای شورای عالی انقلاب فرهنگی کلیات «طرح ساماندهی سایت‌های دانلود بازی‌های رایانه‌ای (PC)» را به تصویب رساند.

هدف‌مان دسترسی به نسخه‌های معتبر از بازی‌هاست

محمد حاجی‌میرزایی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: هدف ما از این برنامه این است که فرآیند دانلود بازی‌های رایانه‌ای (PC) و کنسولی را که هم‌اکنون در فضای اینترنت انجام می‌شود، منظم‌تر کنیم. به این ترتیب هم امکان رصد و نظارت بیشتری فراهم می‌شود، هم می‌توانیم فرصت‌هایی را که پیش‌تر برای ویرایش بازی‌ها و ارائه خدمات جدید به گیمرها وجود داشت، احیا کنیم.

وی ادامه داد: هدف این است که کاربران به نسخه‌های درست و معتبری از بازی‌ها دسترسی داشته باشند و هم‌زمان، جریان مالی بازی‌های رایانه‌ای نیز در کنار بازی‌های موبایلی شکل بگیرد.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر، شرکت‌ها بتوانند به عنوان ناشر بازی‌های رایانه‌ای سازوکار درآمدی مشخصی داشته باشند؛ مثلاً بر اساس ترافیکی که مصرف می‌کنند، میزان دانلودشان محاسبه شود و مشخص باشد که چه کسی چه بازی را دانلود یا عرضه می‌کند. از یک سو کار نظارتی ما بهبود می‌یابد و از سوی دیگر دسترسی به بازی‌های رایانه‌ای تسهیل می‌شود.

وی بیان کرد: به‌ویژه در شرایطی مثل امروز که اینترنت بین‌المللی قطع است، این فرصت برای گیمرها وجود دارد که به همه بازی‌های رایانه‌ای دسترسی داشته باشند، آن‌ها را دانلود و بازی کنند.

حاجی‌میرزایی گفت: ما برای بازی‌های رایانه‌ای، «پی‌سی سند» را به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر در نظر گرفته‌ایم. در حوزه موبایل، بازارهایی مثل مایکت و کافه‌بازار را داریم که وقتی اینترنت قطع می‌شود، بازیکنان می‌توانند از آنجا بازی‌های خود را دانلود کنند. مشابه این سرویس برای رایانه‌های شخصی وجود ندارد.

وی یادآور شد: تلاش ما این است که چنین پلتفرمی را به‌مرور و با کمک بخش خصوصی شکل دهیم؛ تا در مواقعی که اینترنت به دلایل مختلف قطع یا محدود می‌شود، گیمرهای پی‌سی نیز همان‌طور که گیمرهای موبایل در دوران قطع گوگل‌پلی با استفاده از کافه‌بازار موفق به دانلود و بازی آنلاین شدند، بتوانند بازی‌های خود را دریافت کنند.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: امیدواریم یک مجموعه یکپارچه ایجاد شود و بانک جامعی از این بازی‌ها داشته باشیم. وزارت ارتباطات نیز قول همکاری در زمینه میزبانی از این بانک اطلاعاتی را داده است تا آن را در اختیار هر شخص یا مجموعه‌ای که قصد نشر بازی‌ها را دارد قرار دهیم. به این معنا که هر ناشر خصوصی که بخواهد بازی‌های پی‌سی را منتشر کند و در اختیار کاربران قرار دهد، بتواند از این بانک اطلاعاتی استفاده کرده و بازی‌ها را عرضه کند.

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای وظیفه نظارت بر سایت‌های دانلود بازی را دارد

رضا احمدی معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌ای رایانه‌ای گفت: هم در اساسنامه بنیاد، نظارت بر محتوای بازی‌ها، تولید و توزیع آن‌ها به عنوان یکی از مأموریت‌های بنیاد تعیین شده است، و هم در سند برنامه ملی بازی‌ها تأکید شده که بنیاد به عنوان تنها متولی صنعت بازی‌های رایانه‌ای ایران، وظیفه نظارت و بررسی بر سایت‌های دانلود بازی و محتوای آن‌ها را به عهده دارد.

وی ادامه داد: بنیاد از ابتدای تأسیس خود در سال ۱۳۸۷، نظام رده‌بندی «اسرا» را ایجاد کرد تا بر محتوای بازی‌ها نظارت کند، آن‌ها را بر اساس محتوا رده‌بندی سنی نماید و پروانه انتشار صادر کند. بر اساس پروانه انتشار صادرشده، بازی‌ها می‌توانند در کشور توزیع شوند.

معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌ای رایانه‌ای گفت: در حوزه بازی‌های موبایلی، به دلیل وجود بسترهای مشخص انتشار (از اوایل دهه ۹۰ که پلتفرم‌های محدود و معروفی مانند کافه‌بازار و مایکت به مرجع عمومی مردم تبدیل شدند)، فرایند نظارت ساده‌تر است، نیروی کمتری نیاز دارد و هزینه‌های رصد و بررسی نیز به مراتب پایین‌تر است. خوشبختانه اخیراً با هماهنگی با این پلتفرم‌ها، قرار است از طریق پرسشنامه خوداظهاری که انشاءالله امسال اجرایی می‌شود، فرایند نشر بازی را نظام‌مند کنیم. به این شکل که ناشر هنگام انتشار بازی، پرسشنامه را پر می‌کند و بر اساس پاسخ‌های او، رده‌بندی سنی بازی تعیین و بازی با مجوز بر روی پلتفرم قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: یکی از چالش‌های دیرینه ما، بحث بازی‌های رایانه شخصی (PC) و سایت‌های متعددی است که بدون هرگونه بررسی محتوایی، بازی‌ها را به صورت رایگان در اختیار مخاطبان قرار می‌دهند. تعداد این سایت‌ها بسیار زیاد است و حجم بازی‌هایی که ارائه می‌دهند نیز بالاست. بنیاد همواره در رصد و بررسی این سایت‌ها با مشکل مواجه بوده؛ چراکه هم تعداد نفرات ما محدود است و هم باید همه سایت‌ها بررسی شوند تا بازی‌های دارای محتوای نامناسب حذف یا اصلاح شوند.

احمدی گفت: یکی از مهمترین منابع درآمدی این سایت‌ها، تبلیغات است و تبلیغات نیز نیازمند محتوای به‌روز دارد. به همین دلیل، بازی‌های روز دنیا به صورت کرک شده و رایگان در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد. بسیاری از سایت‌های پرمخاطب شناسایی و رصد شده‌اند و با آن‌ها در ارتباط هستیم، اما به دلیل تعدد این سایت‌ها، کار رصد همچنان بسیار دشوار است.

وی افزود: طرحی که اکنون در حال تدوین آن هستیم (همان سند تنظیم‌گری و رگولاتوری سایت‌های دانلود بازی‌های PC) بر این مبناست که در حال حاضر، هر سایت نسخه مجزای خود را از یک بازی منتشر می‌کند و ما با نسخه‌های متعدد از یک بازی مواجهیم.

معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌ای رایانه‌ای خاطرنشان کرد: قصد داریم از طریق یک دیتاسنتر (یا گیم‌سنتر) که ایجاد خواهیم کرد، از هر بازی فقط یک نسخه داشته باشیم و آن نسخه را در اختیار سایت‌های دانلود قرار دهیم.

وی ادامه داد: این کار هم به سایت‌ها کمک می‌کند که تنوع بیشتری از بازی‌ها را ارائه دهند، هم هزینه‌های زیرساختی آن‌ها را کاهش می‌دهد، و هم امکان درآمدزایی مبتنی بر حجم و ترافیک مصرفی را برایشان فراهم می‌کند.

احمدی گفت: امیدواریم مقدمات آن را با همکاری وزارت ارتباطات فراهم می‌کنیم، جلساتی با شرکت زیرساخت برگزار خواهد شد و زیرساخت لازم برای ایجاد این دیتاسنتر یا گیم‌سنتر مهیا می‌شود. پس از آن، با سایت‌های مختلف وارد مذاکره شده و جزئیات کامل این طرح را برای همه تشریح خواهیم کرد.

با تصویب «طرح ساماندهی سایت‌های دانلود بازی‌های رایانه‌ای (PC)، گامی اساسی از وضعیت مبهم و پراکنده فعلی به سوی یک چارچوب حقوقی و فنی شفاف برداشته شده است. این امر با الزام سایت‌ها به رعایت اصول دسته‌بندی استاندارد، شفافیت در فرآیند کرک و نصب و اولویت‌دهی به محتوای قانونی و مجوزدار، نه تنها سردرگمی کاربران را برطرف می‌کند، بلکه امنیت زیسکتمای بازی‌های رایانه‌ای و حمایت از حقوق تولیدکنندگان را تضمین می‌کند. انتظار می‌رود با اجرای دقیق این طرح، سایت‌های دانلود بازی از یک ابزار صرفاً توزیع‌کننده، به دروازه‌هایی هوشمند و قانون‌مدار برای دسترسی ایمن و سازمان‌یافته علاقه‌مندان به بازی تبدیل شوند.