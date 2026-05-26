بازگشت شمشیربازان از کمپ ۴۵ روزه ایتالیا/ چرا ویزای مصر دیر صادر شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، اعزام شمشیربازان اسلحه سابر به ایتالیا جزو اولین اعزام هایی بود که در شرایط جنگی و به منظور پیشبرد برنامه های آماده سازی این تیم انجام شد. بر این اساس، این تیم ۱۹ فرودین به صورت زمینی از کشور خارج شد و از طریق ترکیه عازم ایتالیا شد.

محمد رهبری (مربی) همراه با طاها کارگرپور، احمدرضا شهمیری، نیما آقایی، فرزاد باهرارسباران‌ و پارسا پورسلمان نفرات اعزام تیم ملی شمشیربازی بودند. این تیم ۱۰ روز در کمپ بین المللی ایتالیا تمرین کرد سپس در جام جهانی پادووا حاضر شد.

شمشیربازان اسلحه سابر بعد از پایان کارشان در بخش انفرادی و تیمی جام جهانی پادووا، به برنامه تمرینی در کمپ ایتالیا بازگشتند و اینگونه حضور در این کمپ را برای یک ماه دیگر تمدید کردند. اینگونه برنامه ریزی شده بود که ملی پوشان شمشیربازی ایران در کمپ پادووا و زیر نظر کریستین بائو برای حضور در جام بعدی آماده شوند.

این جام اول تا سوم خرداد به میزبانی مصر برگزار شد اما شمشیربازی ایران به دلیل عدم صدور ویزا از حضور در آن بازماندند درحالیکه برای شرکت در این جام برنامه ریزی شده بود و حتی مقرر شده بود ملی پوشان ایران از ۴ کشور راهی مصر شوند. همزمان با زمان مقرر برای سفر شمشیربازان از ایتالیا به مصر (۳۱ اردیبهشت) ویزای آنها برای اقامت در ایتالیا هم تمام شد در حالیکه برنامه سفر به مصر هم منتفی شده بود و این دلیلی شد برای پایان حضور ۴۵ روزه شمشمیربازان ایران در ایتالیا.

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر به دلیل پایان مهلت ویزای اقامت در ایتالیا، این کشور را به مقصد ایران ترک کرد تا در تهران تمریناتش را برای شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا به میزبانی هند دنبال کند در حالیکه قرار است پیش از اعزام به محل برگزاری این مسابقات، حضوری دوباره در این کمپ داشته باشد.

علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی در گفتگو با خبرنگار در مورد عدم صدور ویزای مصر گفت: همه اقدامات لازم برای دریافت ویزای مصر را به موقع انجام داده بودیم تا این جام را از دست ندهیم به خصوص که حضور در آن پیش از مسابقات قهرمانی آسیا به جهت ارزیابی بهتر وضعیت بازیکنان و تاثیری که می توانست روی رنکینگ آنها داشته باشد، برای مان اهمیت زیادی داشت. در هیچ روندی کوتاهی نکرده بودیم اما گویا برای مرجع صدور ویزا زمان اهمیت زیادی ندارد.

وی ادامه داد: برای اینکه به موقع به جام جهانی مصر برسیم، باید چهارشنبه گذشته (۳۱ اردیبهشت) عازم این کشور می شدیم اما ویزاها به قدری صادر شد که زمان به موقع اعزام را از دست دادیم. همزمان زمان ویزای ایتالیا هم تمام شده بود. به همین دلیل تیم در کل به کشور بازگشت.

رئیس فدراسیون شمشیربازی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه «بازیکنان یک ماه و نیم در کمپ ایتالیا شرکت داشتند و به جز جام جهانی پادوو در هیچ رویداد دیگری محک نخوردند. با این اوصاف دستاورد لازم را از این حضور طولانی مدت داشته اید؟»، گفت: ۴۵ روز تمرین کنار بازیکنان بین المللی و تحت نظر مربیان بزرگی مانند «کریستین بائو» تجربه خوبی را به بازیکنان مان منتقل کرده است. همچنین این حضور برای رهبری و باهرارسباران دوره خوبی در عرصه مربیگری بود. اینگونه گزارش دریافت کردم که آنها هر روز دو ساعت با بائو جلسه داشتند تا این مربی فرانسوی نکات لازم در رابطه با مربیگری و عملکردشان در این حوزه را یادآور شود.

وی تاکید کرد: هدف ما که آموزش و آماده سازی به روز بازیکنان از حضور در کمپ پادووا بود اما اگر رهاورد این کمپ، ۲ مربی با تجربه و آموزش دیده هم باشد، برای مان خیلی خوب است.

پورسلمان در مورد ادامه برنامه های آماده سازی تیم ملی اسلحه سابر تا زمان رقابت های قهرمانی آسیا که اواخر خرداد در هند برگزار می شود، گفت: از شنبه آینده دور جدید تمرینات را در تهران آغاز می کنیم ضمن اینکه همزمان انتخابی تیم ملی برای تعیین ۴ بازیکن اعزامی به قهرمانی آسیا را هم داریم. اینکه تا پیش از شرکت در این رقابت ها، بازیکنان بتوانند یک دوره تمرینی دیگر را هم در کمپ ایتالیا سپری کنند، در برنامه فدراسیون است. به همین دلیل به دنیال تمدید ویزای ایتالیا برای بازیکنان هستیم.

وی در مورد نفرات اعزامی به کمپ ایتالیا در این مرحله گفت: ظرفیت اعزام ۷ بازیکن را داریم و سعی می کنیم از این ظرفیت به طور کامل استفاده کنیم. قطعا ۴ نفر از نفرات اعزامی، بازیکنانی هستند که در انتخاب تیم ملی برای قهرمانی آسیا وارد ترکیب نهایی می شوند.

رئیس فدراسیون شمشیربازی در پایان گفت: تیم ملی شمشیربازی در مراحل آماده سازی برای بازی های آسیایی ناگویا است اما مسابقات قهرمانی آسیا هم اهمیت خاص خودش را دارد. دوره پیشین این رقابت ها را به خاطر جنگ از دست دادیم و به همین دلیل امتیازات زیادی از بازیکنان کسر شد. برای مان مهم در این دوره به گونه ای عملکرد داشته باشیم که امتیازات از دست رفته جبران شود.