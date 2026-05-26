کاهش ۱۸ درصدی جرایم و افزایش ۲۷ درصدی کشفیات در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا علیبخشی،صبح سهشنبه،در نشستی با اهل قلم و رسانه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای نیروی انتظامی و با تبریک فرارسیدن عید سعید قربان، با اشاره به جایگاه رسانهها اظهار داشت: اصحاب رسانه را به عنوان «یار دوازدهم پلیس» میدانم، اگر واقعیتهای جامعه را شفاف به ما ارائه دهید، با برنامهریزی منظم میتوانیم نقش مؤثری در ایجاد امنیت پایدار ایفا کنیم.
فرمانده انتظامی ورامین با ارائه گزارشی از عملکرد دو ماهه این شهرستان گفت: خوشبختانه با همکاری مردم فهیم ورامین، شاهد کاهش ۱۸ درصدی وقوع جرایم نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم، همچنین در حوزه کشفیات، ۲۷ درصد افزایش داشتهایم و ۲۶ درصد رشد در دستگیری سارقان ثبت شده است.
وی افزود: در زمینه کشف سلاح و مهمات غیرمجاز که دغدغه مردم و مسئولان است، ۲۷ درصد افزایش کشفیات داشتیم. همچنین در دو ماه اخیر، ۲۳۰ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق کشف شده است.
علیبخشی با اشاره به موضوع معتادان متجاهر به عنوان یکی از دغدغههای اصلی مردم گفت: در این مدت ۳۷۵ نفر معتاد متجاهر جمعآوری شدند. همچنین ۲۴۸ نفر از خردهفروشان مواد مخدر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی در پایان از دستگیری ۲۲۱ نفر از سارقان فعال در سطح شهرستان خبر داد و تأکید کرد: این موفقیتها با لطف خداوند، همکاری مردم و تعامل با سپاه و سایر دستگاههای حامی به دست آمده است.
نظر شما