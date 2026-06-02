چین: تل آویو از اراضی اشغالی لبنان فورا خارج شود 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «فو تسونگ» نماینده چین در سازمان ملل و شورای امنیت بین‌الملل، نسبت به خطرات تنش آفرینی جدید نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان هشدار داد و حمله زمینی اخیر به لبنان «عمیق‌ترین عملیات نظامی ارتش اسرائیل در خاک لبنان در بیش از ۲۰ سال اخیر» توصیف کرد.

سفیر چین در جلسه شورای امنیت توضیح داد که رژیم صهیونیستی دامنه عملیات نظامی خود را فراتر از رودخانه لیتانی گسترش داده و به اشغال قلعه شقیف رسیده است و قصد خود را برای گسترش عملیات زمینی اعلام کرده است.

فو تسونگ تأکید کرد که فروپاشی آتش‌بس، منطقه را در برابر «پرتگاهی خطرناک‌تر» قرار می‌دهد. وی خاطرنشان کرد که انگیزه های پنهان رژیم صهیونیستی در ورای این حملات، نگرانی عمیقی را در جامعه بین‌المللی ایجاد کرده و نیازمند اقدام فوری است.

نماینده چین از رژیم صهیونیستی خواست تا فوراً تجاوز خود را متوقف کند، به قطعنامه‌های بین‌المللی و حاکمیت لبنان احترام بگذارد و نیروهای اسرائیلی فوراً از سرزمین‌هایی که به دلیل تجاوزات آنها ویرانی گسترده‌ای را تجربه کرده‌اند، خارج شوند. وی همچنین از تمامی تلاش‌ها برای دستیابی به صلح استقبال کرد و آمادگی چین را برای کمک به بازگرداندن ثبات در لبنان اعلام کرد.

سفیر چین همچنین بر لزوم افزایش حمایت از لبنان برای توانمندسازی آن در غلبه بر نیازهای انسانی گسترده ناشی از تجاوز و اهمیت تضمین انجام وظایف آزادانه نیروهای یونیفیل در لبنان تأکید کرد.

فو تسونگ هرگونه حمله به عناصر نیروهای بین‌المللی را محکوم کرد و خواستار پاسخگویی عاملان این اقدامات شده و تأکید کرد که حفظ ثبات لبنان ستون اصلی ثبات کل منطقه است.

از سوی دیگر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز بر لزوم حفظ حضور نظامی سازمان ملل در لبنان پس از پایان مأموریت فعلی نیروهای یونیفیل در اواخر سال ۲۰۲۶ تأکید و خاطرنشان کرد که این حضور برای حمایت از ثبات و نظارت بر اجرای آتش‌بس ضروری است.