زاخارووا: مذاکرات ایران-آمریکا باید به ثبات پایدار در منطقه منتهی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد: نقش‌آفرینی آمریکا در موضوع اوکراین به دلیل تحولات مربوط به ایران تغییر کرده و واشنگتن اکنون توجه کمتری به حل‌ و فصل این بحران دارد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: ازسرگیری حملات آمریکا و ایران که می‌تواند منجر به درگیری گسترده در منطقه خلیج فارس شود، نگران کننده است. حملات علیه زیرساخت‌های غیرنظامی غیرقابل قبول است. روسیه از همه طرف‌ های درگیر می‌خواهد از اقداماتی که می‌ تواند تنش‌ ها را تشدید و تلاش‌ ها برای کاهش تنش های پیرامون ایران را مختل کند، خودداری کنند.

ماریا زاخارووا، سپس اضافه کرد: مسکو امیدوار است که مذاکرات بین ایالات متحده و ایران منجر به ثبات پایدار و بلندمدت اوضاع در خاورمیانه (غرب آسیا) شود. روسیه آماده است فعالانه به جستجوی راه حل های سیاسی و دیپلماتیک برای موضوع پیرامون ایران کمک کند.