به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد ظهر سه شنبه در حاشیه آیین افتتاح تصفیهخانه تکمیلی پساب شاهینشهر و در جمع خبرنگاران، با اشاره به جایگاه تاریخی، تمدنی و راهبردی اصفهان اظهار داشت: این استان همواره نماد توان ایرانی در ساختن تمدنی متوازن میان انسان، طبیعت و پیشرفت بوده است.
وی با بیان اینکه اصفهان در دوران دفاع مقدس نیز از پیشتازان ایستادگی و مقاومت کشور بود، افزود: این استان با تقدیم هزاران شهید و تحمل بیشترین خسارات کارگاهی، آموزشی و مسکونی، سنگر نخست دفاع از ایران اسلامی به شمار میرفت و امروز نیز در خط مقدم مقابله با کمآبی، فرونشست زمین، آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی قرار دارد.
استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه آینده محیطزیست و اقتصاد ایران بدون تکیه بر علم و فناوری قابل مدیریت نیست، تصریح کرد: حل مسائل آب و انرژی امروز بیش از هر زمان دیگری به حکمرانی علمی نیاز دارد و شرکتهای دانشبنیان و دانشگاههای معتبر استان باید در متن تصمیمسازیهای کلان قرار گیرند تا بتوانند موتور تحول در بازچرخانی آب، کاهش آلایندگی و توسعه اقتصاد سبز باشند.
پساب باید به منبع تولید تبدیل شود
جمالینژاد پروژههای افتتاحشده امروز را نماد تغییر نگاه به آینده دانست و ادامه داد: افتتاح این تصفیهخانه صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه اقدامی استراتژیک برای آن است که پساب به منبع تولید تبدیل شود و صنعت نیز مسئولانهتر در مسیر کاهش فشار بر منابع آبی حرکت کند.
وی با اشاره به راهاندازی ایستگاه سنجش آلایندگی، گفت: این اقدام میتواند به پایش هوشمند و تصمیمگیری مبتنی بر داده کمک کند و در کنار آن، تفاهمنامه کریدورهای بومشناختی زایندهرود و تالاب گاوخونی نیز اقدامی حیاتی برای حفاظت از امنیت زیستی مرکز ایران است.
استاندار اصفهان افزود: ما معتقدیم اصفهان میتواند پایلوت ملی پیوند صنعت، محیطزیست و فناوری باشد؛ الگویی که اگر درست اجرا شود، میتواند در سطح کشور تعمیم یابد و به حل بخشی از چالشهای زیستمحیطی ایران کمک کند.
مطالبه اصفهان از دولت؛ مشوقهای سبز برای صنایع کمآلاینده
وی با اشاره به تدوین برنامه استانی راهبرد ملی تغییر اقلیم با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، تغییرات آبوهوایی را مسئلهای مرتبط با امنیت، سلامت و آینده نسلها دانست و گفت: اصفهان بار سنگین صنعت، تولید و اشتغال کشور را بر دوش میکشد و طبیعی است که در حوزه زیرساختهای سبز نیازمند حمایتهای ویژه ملی باشد.
جمالینژاد در ادامه با طرح مطالبات استان از رئیس سازمان حفاظت محیطزیست کشور تأکید کرد: از سرکار خانم انصاری انتظار داریم پیگیر ایجاد سازوکارهای حمایتی و مشوقهای سبز برای صنایعی باشند که در مسیر کاهش آلایندگی و مصرف آب پیشرو هستند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت احیای زایندهرود و تالاب گاوخونی گفت: این مسئله تنها یک مطالبه استانی نیست، بلکه موضوعی ملی در حوزه امنیت زیستی کشور به شمار میرود و برای حل آن باید از ظرفیت دستگاههای مختلف و همچنین توان بینالمللی برای جذب دانش و منابع حمایتی استفاده شود.
استاندار اصفهان ابراز کرد: هدف ما این است که اصفهان به الگویی موفق از توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی در کشور تبدیل شود؛ الگویی که در آن صنعت، محیطزیست و فناوری نه در تعارض، بلکه در کنار یکدیگر قرار گیرند.
نظر شما