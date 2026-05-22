۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱

جمع آوری ۱۰۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان

زاهدان- فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان از جمع آوری ۱۰۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در نتیجه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری ظهر جمعه به خبرنگاران گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان زاهدان طی یک هفته اخیر اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: ماموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۲۷ نفر سارق، ۷۷ نفر معتاد متجاهر، ۱۰۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۲۸ نفر خرده فروش موادمخدر شدند.

️این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: در طول اجرای این طرح مقدار ۱۴کیلو و ۹۹ گرم انواع مواد مخدر، تعداد ۳ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و تعداد ۵۵ دستگاه خودرو، ۱۳ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف شد.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
