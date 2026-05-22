جمع آوری ۱۰۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری ظهر جمعه به خبرنگاران گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان زاهدان طی یک هفته اخیر اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: ماموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۲۷ نفر سارق، ۷۷ نفر معتاد متجاهر، ۱۰۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۲۸ نفر خرده فروش موادمخدر شدند.

️این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: در طول اجرای این طرح مقدار ۱۴کیلو و ۹۹ گرم انواع مواد مخدر، تعداد ۳ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و تعداد ۵۵ دستگاه خودرو، ۱۳ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف شد.