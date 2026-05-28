مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات اخیر حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای درباره ظرفیتهای مشترک امت اسلامی و نقش ملتهای منطقه در شکلدهی نظم جدید جهانی، اظهار کرد: امروز ملتهای منطقه بیش از هر زمان دیگری به این جمعبندی رسیدهاند که اتکا به قدرتهای بیگانه، به ویژه آمریکا، نه تنها امنیتآفرین نبوده بلکه در بسیاری از موارد، عامل ناامنی، جنگ، اختلاف و بیثباتی در منطقه شده است.
ملتهای منطقه ظرفیتهای زیادی برای ساختن آیندهای مستقل و مقتدر دارند
وی افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند، آینده متعلق به امت اسلامی و تمدن نوین اسلامی است و ملتهای منطقه ظرفیتهای عظیمی برای همکاری، همافزایی و ساختن آیندهای مستقل و مقتدر دارند. کشورهای اسلامی دارای اشتراکات فراوان فرهنگی، دینی، تاریخی و اقتصادی هستند و این ظرفیتها میتواند پایهگذار شکلگیری یک نظم منطقهای جدید بدون دخالت قدرتهای فرامنطقهای باشد.
عضو هیئت رئیسه فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طی دهههای گذشته، برخی کشورهای منطقه میلیاردها دلار هزینه کردند تا با تکیه بر آمریکا و ایجاد پایگاههای نظامی خارجی، امنیت خود را تضمین کنند اما نتیجه آن چیزی جز افزایش تهدیدات و ناامنی در منطقه نبود.
لاهوتی ادامه داد: امروز دیگر بسیاری از دولتها و ملتهای منطقه به خوبی فهمیدهاند که حضور نیروهای آمریکایی در منطقه نه برای تأمین امنیت ملتها، بلکه برای حفظ منافع واشنگتن و فروش سلاح است. طبیعی است که وقتی کشوری از هزاران کیلومتر دورتر وارد منطقه میشود، اولویت آن منافع ملتهای منطقه نخواهد بود.
ملتهای منطقه نباید سپر پایگاههای آمریکایی باشند
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ملتهای منطقه نباید سپر پایگاههای آمریکایی باشند، گفت: کشورهای اسلامی باید به این باور برسند که امنیت واقعی از درون منطقه و از طریق همکاری میان ملتها و دولتهای منطقه حاصل میشود، نه از طریق وابستگی به بیگانگان. ما مسلمان هستیم، دارای نگاه مشترک، فرهنگ مشترک و منافع مشترک هستیم و میتوانیم امنیت خود را با تکیه بر ظرفیتهای بومی تأمین کنیم.
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر همکاری منطقهای و گفتگو میان کشورهای اسلامی تأکید داشته و معتقد است امنیت منطقه در گرو همگرایی کشورهای اسلامی و ملتهای مسلمان است. همراهی با جمهوری اسلامی ایران به معنای سلطهپذیری نیست، بلکه به معنای حرکت در مسیر استقلال، عزت و ایجاد ساختارهای مشترک منطقهای است.
لاهوتی با اشاره به ظرفیت شکلگیری یک اتحاد منطقهای میان کشورهای اسلامی، اظهار کرد: بارها گفتهام که کشورهای مسلمان منطقه میتوانند الگویی شبیه اتحادیه اروپا و حتی کاملتر و قدرتمندتر از آن را شکل دهند. چرا کشورهای اسلامی نباید دارای بازار مشترک، راهبرد مشترک، مواضع سیاسی مشترک و حتی پول مشترک باشند؟
کشورهای منطقه باید به سمت تشکیل یک اتحادیه مشترک حرکت کنند
وی افزود: اگر کشورهای منطقه بتوانند به سمت تشکیل یک اتحادیه اقتصادی و سیاسی حرکت کنند، بسیاری از وابستگیهای آنان به دلار و اقتصاد غرب کاهش مییابد. امروز بخش مهمی از سلطه اقتصادی آمریکا ناشی از وابستگی کشورها به دلار است، در حالی که کشورهای منطقه با ایجاد پول مشترک و تقویت تجارت منطقهای میتوانند این وابستگی را کاهش دهند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: منطقه غرب آسیا دارای بزرگترین منابع انرژی، بازار مصرف گسترده، موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز و جمعیت جوان و توانمند است. اگر این ظرفیتها در کنار یکدیگر قرار گیرد، میتوان آیندهای متفاوت برای ملتهای منطقه رقم زد.
لاهوتی با تأکید بر اینکه دشمنان همواره تلاش کردهاند میان کشورهای اسلامی اختلاف ایجاد کنند، گفت: سیاست قدرتهای سلطهگر همواره مبتنی بر تفرقهافکنی بوده است، زیرا میدانند هر زمان ملتهای اسلامی در کنار یکدیگر قرار گیرند، شکلگیری تمدن نوین اسلامی دور از دسترس نخواهد بود.
وابستگی به آمریکا امنیت نمیآورد
وی اظهار کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران با وجود همه فشارها، تحریمها و تهدیدها توانسته استقلال خود را حفظ کند و همین مسئله برای بسیاری از ملتهای منطقه الهامبخش شده است. ملتها به این نتیجه رسیدهاند که وابستگی به آمریکا امنیت نمیآورد و حتی میتواند آنان را در معرض تهدیدهای بزرگتر قرار دهد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، گفت: تجربه جنگها و بحرانهای سالهای گذشته و اخیر منطقه نشان داده است که امنیت خریدنی نیست و نمیتوان آن را از خارج وارد کرد. امنیت پایدار زمانی شکل میگیرد که ملتهای منطقه با اعتماد متقابل، همکاری اقتصادی، تعامل سیاسی و هماهنگی امنیتی در کنار یکدیگر قرار گیرند.
وی افزود: کشورهای منطقه باید از ظرفیتهای مشترک خود در حوزه حملونقل، انرژی، تجارت، فناوری و مسائل مالی استفاده کنند. اگر این همکاریها تقویت شود، منطقه میتواند به یکی از مهمترین قطبهای اقتصادی و سیاسی جهان تبدیل شود.
لاهوتی در پایان تأکید کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، آینده متعلق به امت اسلامی است و ملتهای منطقه میتوانند بدون اتکا به بیگانگان، صلح، ثبات و امنیت پایدار را در منطقه برقرار کنند. دوران وابستگی امنیتی به آمریکا رو به پایان است و ملتهای منطقه به سمت استقلال، همگرایی و شکلدهی نظم جدید منطقهای حرکت خواهند کرد.
نظر شما