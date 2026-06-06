رحمانی: ۴.۳ میلیارد مترمکعب آب در دریاچه ارومیه ذخیره شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی شنبه شب در برنامه منظر صداوسیمای مرکز استان با بیان اینکه همبستگی اجتماعی، خود از عوامل اصلی تقویت و تداوم امنیت پایدار در استان به شمار میرود؛ اظهار کرد: آذربایجانغربی در زمره استانهای امن کشور قرار دارد و این امنیت، نتیجه همراهی و مشارکت مردم عزیز استان است.
وی در خصوص وضعیت دریاچه ارومیه گفت: میزان بارشها در استان نسبت به میانگین بلندمدت کاهش داشته، اما در مقایسه با سال آبی گذشته، با رشد ۶۰ درصدی مواجه بوده است.
رحمانی اظهار کرد: آثار و برکات افزایش بارشها بهوضوح در وضعیت دریاچهها و تالابهای استان قابل مشاهده است و میتوان آن را از الطاف الهی به استان دانست.
وی با بیان اینکه در حال حاضر، حدود ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب در دریاچهها و تالابهای استان ذخیره شده است، عنوان کرد: دریاچه ارومیه همواره یکی از دغدغههای اصلی مردم در سطح کشور بوده و ضروری است از فرصتهای الهی و ظرفیتهای موجود، در جهت توسعه همهجانبه استان بهرهبرداری شود.
ظرفیت های مرزی آذربایجان غربی مورد غفلت واقع شده است
وی در ادامه با اشاره به اینکه ظرفیتهای مرزی آذربایجانغربی تاکنون بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است، اما بر این نکته تأکید شده که مرز میتواند به یکی از ارکان مهم توسعه استان تبدیل شود.
استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: در شرایط جنگی، تصمیمات مهمی در راستای تجهیز دستگاههای اجرایی استان اتخاذ و تلاش شد از ظرفیتهای مرزی به نحو مطلوب استفاده شود.
وی گفت: آذربایجانغربی هم در سطح ملی و هم در داخل استان، نیازمند معرفی بیشتر و دقیقتر ظرفیتها و توانمندیهای خود است تا مسیر توسعه آن هموارتر شود.
استاندار آذربایجان غربی افزود: زیرساختهای لازم برای سرمایهگذاری در استان فراهم شده و حرکت در مسیر توسعه، براساس یک الگوی متوازن و برنامهریزی شده در حال انجام است
وی ادامه داد: در آذربایجان غربی، به برکت حضور مردم و ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام، امنیتی پایدار برقرار بوده و بستر مناسبی برای جذب و حضور سرمایهگذاران فراهم شده است.
رحمانی گفت: هر سه کشور همسایه، از آذربایجان غربی برای حضور در کشور خود و برگزاری نشست های مرزی دعوت به عمل آوردهاند که این امر نشان دهنده جایگاه راهبردی استان در تعاملات منطقهای است.
وی با اشاره به اینکه مرزهای آذربایجانغربی فعال بوده و استان در آستانه یک جهش بزرگ در مسیر توسعه قرار دارد، افزود: برای دستیابی به این نقطه، تلاشهای گستردهای صورت گرفته و اکنون مرزهای استان از فعالترین مرزهای کشور بهشمار میروند.
برنامهریزی برای فعالسازی بازارچههای مرزی در دستورکار قرار دارد
وی با بیان اینکه چند مرز جدید در حال بازگشایی بوده و زیرساختهای لازم برای بهرهبرداری از آنها در حال آمادهسازی است، گفت: حوزه توسعه صنعتی، پروژه شهرک صنعتی مشترک با ترکیه به مراحل نهایی رسیده، محل اجرای آن مشخص شده و بهزودی بهصورت رسمی اعلام خواهد شد.
وی یادآور شد: چندین ناحیه صنعتی در مرزهای آذربایجانغربی طراحی شده است که اجرای آنها زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار برای مردم استان خواهد بود.
وی یادآور شد: در کنار فعالیتهای مرزی، اقدامات جدیدی در حوزه لجستیک و ساماندهی فعالیتهای کولبری انجام شده که منجر به افزایش ۶۰ درصدی این فعالیتها شده است.
استاندار آذربایجان غربی عنوان کرد: مصوبه طرح جامع مرزی برای مرزهای آذربایجانغربی اخذ شده است که اجرای آن میتواند زمینهساز پویایی و فعالتر شدن مرزهای استان باشد.
وی افزود: برای تحقق برنامههای توسعهای، پیگیر تخصیص اعتبارات لازم هستیم و پیشنهاد شده است که ۲۰ درصد از درآمدهای مرزی به توسعه زیرساخت های مرتبط اختصاص یابد.
رحمانی با اشاره به اینکه برنامهریزی برای راهاندازی شهرکهای صنعتی و بازارچههای مرزی استان در دستورکار قرار دارد، گفت: تا دهه فجر سال ۱۴۰۴، حدود ۲۱۲ همت سرمایهگذاری در آذربایجانغربی به نتیجه رسیده است.
وی یادآور شد: موانع پیشروی سرمایهگذاران تا حد زیادی برطرف شده و شرایط لازم برای حضور و فعالیت آنان فراهم و تقویت شده است.
رحمانی با بیان اینکه در حوزههای مختلف از جمله تسهیل کولبری، مدیریت بازار و کنترل قیمتها، اقدامات ویژهای در استان انجام شده است، افزود: روند تکمیل منطقه ویژه اقتصادی سرو با کندی مواجه بوده که در این خصوص، تذکرات لازم برای تسریع در اجرا داده شده است.
استاندار آذربایجان غربی گفت: در راستای ارتقای رفاه عمومی، ایجاد شرایط مناسب در حوزه گردشگری و ساماندهی سواحل دریاچه ارومیه و پل شهید کلانتری اقدامات مهمی در حال انجام است.
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