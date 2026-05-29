حسین رضوی سازنده مستند رادیویی «تمام‌عیار» درباره راهیابی اثر خود به مرحله نهایی پنجمین دوره جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک در بخش ویژه به خبرنگار مهر بیان کرد: این مستند ۳۰ دقیقه‌ای، با محوریت نقش رهبر شهید در مدیریت بحران‌ها و به‌ویژه در دفع حمله رژیم صهیونیستی در نبرد ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴ تولید شده است.

وی درباره دلایل انتخاب این برنامه برای شرکت در جشنواره گفت: «تمام‌عیار» از ابتدا با هدف ارائه یک روایت هنری-تحلیلی از مدل فرماندهی رهبر انقلاب در بحران‌ها طراحی شد. این مستند نوعی پیوستگی تاریخی از دفاع مقدس اول تا نبردهای نوین و از سوسنگرد تا اتاق عملیات ۱۴۰۴ ایجاد کرده است.

رضوی با اشاره به حضور مستندش در جشنواره پژواک یادآور شد: پیوستگی تاریخی مستند با روح جشنواره پژواک هم‌سو است و امیدواریم این اثر بتواند الگویی تازه از مستندسازی بحران و رهبری در فضای رادیویی ارائه دهد. پژواک بهترین بستر برای معرفی این الگو به مخاطبان جدی و داوران خبره است. پیام اصلی مستند «تمام‌عیار» این است که رهبری تمام‌عیار کسی است که در لحظه بحران، تنها ناظر نیست، بلکه تصمیم‌ساز، جهت‌دهنده و محرک ساخت قدرت است.

این مستندساز رادیویی اظهار کرد: «تمام عیار» نشان می‌دهد که چگونه مدیریت مستقیم و تکلیف‌مدار در سوسنگرد، سرنوشت شهر را در چند ساعت تغییر داد. یا چگونه شناسایی نخبگان جوان و جهاد خودکفایی در حوزه‌های موشک، پهباد و پدافند هوایی، دکترین جنگی ایران را دگرگون کرد. مستند همچنین به این می پردازد که چگونه در جنگ ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴، حضور رهبر در اتاق عملیات، جابه‌جایی هوشمندانه فرماندهان و سه پیام تلویزیونی، توازن روانی نبرد را به نفع ایران تغییر داد.

رضوی در بخش دیگر صحبت‌هایش تصریح کرد: روایت هنرمندانه، دقت تاریخی و تحلیل استراتژیک، از جمله مواردی است که موجب جلب توجه داوران شده است.

وی درباره چالش های ساخت مستند توضیح داد: چالش‌های اصلی در تولید این مستند شامل جمع‌آوری و تطبیق داده‌های تاریخی و تحلیلی از دوره‌های مختلف و یافتن لحنی متعادل میان حماسه، تحلیل و روایت هنری بود. همچنین تمرکز بر جنگ ۱۲ روزه بدون حذف پیوستگی تاریخی و مدیریت زمان ۳۰ دقیقه‌ای برای طرح موضوعی گسترده دیگر چالش ما بود.

رضوی اضافه کرد: برای غلبه بر این چالش‌ها به منابع مکتوب و گزارش‌های معتبر مراجعه، متن را بارها بازنویسی کرده و با استفاده از لایه‌های صوتی مناسب به خروجی مورد نظرم رسیدم.

وی در پایان درباره برنامه‌های آینده خود گفت: امیدوارم بتوانم سلسله مستندهای رادیویی با محوریت مدیریت بحران، رهبری و دفاع ملی تولید کنم که هر کدام فصلی از این مسیر را عمیق‌تر بررسی کنند.