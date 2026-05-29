  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۸ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۸

فرماندهی رهبر شهید در بحران‌ها چگونه بود؟؛ مرور «تمام‌عیار» ۳ جنگ

فرماندهی رهبر شهید در بحران‌ها چگونه بود؟؛ مرور «تمام‌عیار» ۳ جنگ

سازنده مستند رادیویی «تمام عیار» از این سخن گفت که چگونه حضور رهبر انقلاب در اتاق عملیات جنگ ۱۲ روزه توازن روانی نبرد را به نفع ایران تغییر داد.

حسین رضوی سازنده مستند رادیویی «تمام‌عیار» درباره راهیابی اثر خود به مرحله نهایی پنجمین دوره جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک در بخش ویژه به خبرنگار مهر بیان کرد: این مستند ۳۰ دقیقه‌ای، با محوریت نقش رهبر شهید در مدیریت بحران‌ها و به‌ویژه در دفع حمله رژیم صهیونیستی در نبرد ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴ تولید شده است.

وی درباره دلایل انتخاب این برنامه برای شرکت در جشنواره گفت: «تمام‌عیار» از ابتدا با هدف ارائه یک روایت هنری-تحلیلی از مدل فرماندهی رهبر انقلاب در بحران‌ها طراحی شد. این مستند نوعی پیوستگی تاریخی از دفاع مقدس اول تا نبردهای نوین و از سوسنگرد تا اتاق عملیات ۱۴۰۴ ایجاد کرده است.

رضوی با اشاره به حضور مستندش در جشنواره پژواک یادآور شد: پیوستگی تاریخی مستند با روح جشنواره پژواک هم‌سو است و امیدواریم این اثر بتواند الگویی تازه از مستندسازی بحران و رهبری در فضای رادیویی ارائه دهد. پژواک بهترین بستر برای معرفی این الگو به مخاطبان جدی و داوران خبره است. پیام اصلی مستند «تمام‌عیار» این است که رهبری تمام‌عیار کسی است که در لحظه بحران، تنها ناظر نیست، بلکه تصمیم‌ساز، جهت‌دهنده و محرک ساخت قدرت است.

این مستندساز رادیویی اظهار کرد: «تمام عیار» نشان می‌دهد که چگونه مدیریت مستقیم و تکلیف‌مدار در سوسنگرد، سرنوشت شهر را در چند ساعت تغییر داد. یا چگونه شناسایی نخبگان جوان و جهاد خودکفایی در حوزه‌های موشک، پهباد و پدافند هوایی، دکترین جنگی ایران را دگرگون کرد. مستند همچنین به این می پردازد که چگونه در جنگ ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴، حضور رهبر در اتاق عملیات، جابه‌جایی هوشمندانه فرماندهان و سه پیام تلویزیونی، توازن روانی نبرد را به نفع ایران تغییر داد.

رضوی در بخش دیگر صحبت‌هایش تصریح کرد: روایت هنرمندانه، دقت تاریخی و تحلیل استراتژیک، از جمله مواردی است که موجب جلب توجه داوران شده است.

وی درباره چالش های ساخت مستند توضیح داد: چالش‌های اصلی در تولید این مستند شامل جمع‌آوری و تطبیق داده‌های تاریخی و تحلیلی از دوره‌های مختلف و یافتن لحنی متعادل میان حماسه، تحلیل و روایت هنری بود. همچنین تمرکز بر جنگ ۱۲ روزه بدون حذف پیوستگی تاریخی و مدیریت زمان ۳۰ دقیقه‌ای برای طرح موضوعی گسترده دیگر چالش ما بود.

رضوی اضافه کرد: برای غلبه بر این چالش‌ها به منابع مکتوب و گزارش‌های معتبر مراجعه، متن را بارها بازنویسی کرده و با استفاده از لایه‌های صوتی مناسب به خروجی مورد نظرم رسیدم.

وی در پایان درباره برنامه‌های آینده خود گفت: امیدوارم بتوانم سلسله مستندهای رادیویی با محوریت مدیریت بحران، رهبری و دفاع ملی تولید کنم که هر کدام فصلی از این مسیر را عمیق‌تر بررسی کنند.

کد مطلب 6842015
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها