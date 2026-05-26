  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۸

تمرین ۱۰۰ دقیقه‌ای تیم فوتبال امید برای بازی‌سازی صحیح

تمرین ۱۰۰ دقیقه‌ای تیم فوتبال امید برای بازی‌سازی صحیح

تمرین امروز تیم فوتبال امید ایران با فشار قابل ملاحظه ای برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال امید ایران در نهمین روز از اردوی نخست خود زیر نظر حسین عبدی تمرین پرفشاری را به مدت ۱۰۰ دقیقه برگزار کرد.

ملی پوشان زیر ۲۳ سال فوتبال ایران پس از نرم دوی، دوهای سرعتی را در کوتاه ترین مسافت پشت سر گذاشتند.

عبدی به همراه دستیاران خود بارها خواسته های فنی خود را به بازیکنان گوشزد کردند تا آنها در اولین دور از اردو با دیدگاه آنها روبرو شوند. وسواس روی نفوذ از جناحین و همچنین اجرای صحیح بازی‌سازی از دروازه بان برای مدافعان باعث شد تا تمرین پرفشار امروز یا حساسیت بالایی اجرا شود.

شاگردان عبدی صبح فردا استراحت می کنند و خود را برای تمرین عصرگاهی در مرکز ملی آماده می کنند.

کد مطلب 6842100

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها