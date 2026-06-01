قلعه نویی و عبدی در ترکیه با هم دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عبدی سرمربی تیم ملی امید ایران پس از جلسه تمرینی امروز صبح به همراه دستیاران خود و اجلال نصیری مدیر تیم در هتل محل اقامت تیم ملی حاضر شدند و ضمن صرف ناهار در کنار اعضای تیم ملی، با امیر قلعه‌نویی به گفت‌وگو پرداختند.

در این دیدار که مهدی محمد نبی، نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی بزرگسالان، هدایت ممبنی، دبیرکل فدراسیون و محمود اسلامیان، مشاور رئیس فدراسیون هم در آن حضور داشتند، کادرفنی تیم ملی امید بر سر میز ناهار با قلعه‌نویی نشست تا ضمن آرزوی موفقیت برای او و مجموعه تیم ملی بزرگسالان درباره شرایط ملی پوشان زیر ۲۳ سال گفتگو داشته باشد.

عبدی و دستیاران کادر تیم ملی امید، همچنین با بازیکنان تیم ملی خوش و بش کردند.



شایان ذکر است اردوی تیم ملی امید تا ۲۲ خردادماه در آنتالیا ادامه دارد تا فرصت گفتگو و تعامل لازم با کادرفنی بزرگسالان قبل از اعزام به جام جهانی ۲۰۲۶ فراهم شود.