به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان ظهر امروز پنجشنبه در نشست تخصصی جرائم خاص ضمن بررسی دو پرونده مهم شامل یک پرونده اختلاس و یک پرونده تبانی در معاملات دولتی، بر ضرورت رسیدگی ویژه، دقیق و قاطع به اینگونه پروندهها تأکید کرد.
وی با اشاره به ماهیت و حساسیت بالای این پروندهها اظهار کرد: با توجه به اهمیت اینگونه جرائم، لازم است رسیدگی به آنها با جدیت، دقت و قاطعیت دنبال شود و کیفرخواستهای صادره نیز از استحکام و اتقان لازم برخوردار باشد.
دادستان مرکز استان خوزستان افزود: با توجه به اهمیت موضوعات، این نشستها بهصورت منظم و مستمر و پروندهمحور برگزار میشود تا تدابیر و تصمیمات لازم اتخاذ شود که این امر نقش مؤثری در تسریع روند رسیدگی به اینگونه پروندهها دارد.
خلفیان در پایان بیان کرد: دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان در حوزه معاملات دولتی و اقتصادی هیچگونه کوتاهی نخواهد کرد و روند رسیدگی به این پروندهها با نظارت دقیق ادامه خواهد داشت.
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