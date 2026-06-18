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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷

خلفیان: با اختلاس و تبانی دولتی قاطعانه برخورد می‌شود

خلفیان: با اختلاس و تبانی دولتی قاطعانه برخورد می‌شود

اهواز - دادستان مرکز استان خوزستان گفت: افرادی که با ارتکاب اختلاس و ارتشاء در معاملات دولتی، حقوق مردم را پایمال می‌کنند، بدون هیچ‌گونه اغماضی با اشد مجازات مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان ظهر امروز پنجشنبه در نشست تخصصی جرائم خاص ضمن بررسی دو پرونده مهم شامل یک پرونده اختلاس و یک پرونده تبانی در معاملات دولتی، بر ضرورت رسیدگی ویژه، دقیق و قاطع به این‌گونه پرونده‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به ماهیت و حساسیت بالای این پرونده‌ها اظهار کرد: با توجه به اهمیت این‌گونه جرائم، لازم است رسیدگی به آن‌ها با جدیت، دقت و قاطعیت دنبال شود و کیفرخواست‌های صادره نیز از استحکام و اتقان لازم برخوردار باشد.

دادستان مرکز استان خوزستان افزود: با توجه به اهمیت موضوعات، این نشست‌ها به‌صورت منظم و مستمر و پرونده‌محور برگزار می‌شود تا تدابیر و تصمیمات لازم اتخاذ شود که این امر نقش مؤثری در تسریع روند رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها دارد.

خلفیان در پایان بیان کرد: دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان در حوزه معاملات دولتی و اقتصادی هیچ‌گونه کوتاهی نخواهد کرد و روند رسیدگی به این پرونده‌ها با نظارت دقیق ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6864287

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