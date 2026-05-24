وزارت ورزش نایب قهرمانی تیم ملی تکواندو در آسیا را تبریک گفت

کسب مقام نایب‌قهرمانی تیم ملی تکواندو در رقابت‌های قهرمانی آسیا، بار دیگر ظرفیت‌های فنی این رشته را در سطح قاره به اثبات رساند.



در بخش مردان، دستیابی به ۳ مدال طلای ارزشمند، بیانگر روند مثبت بازسازی تیم ملی و بازگشت به جایگاه مدعی در قاره کهن است. همچنین درخشش سرکار خانم ناهید کیانی و کسب مدال طلا، جایگاه پرافتخارترین بانوی المپیکی ایران را بار دیگر در تراز اول آسیا تثبیت کرد.



وزارت ورزش و جوانان با قدردانی از زحمات کادر فنی و ملی‌پوشان، بر لزوم آسیب‌شناسی دقیق نتایج تیم بانوان و جایگاه چهارم کسب شده تاکید دارد. انتظار می‌رود با تحلیل کارشناسی نقاط ضعف و برنامه‌ریزی هدفمند، مسیر ارتقای سطح کیفی این بخش برای حضور مقتدرانه در بازی‌های آسیایی ناگویا هموار گردد.



امید است با تداوم رویکرد علمی، شاهد درخشش روزافزون جامعه تکواندو در میادین پیش‌رو باشیم.