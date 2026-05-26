به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا تاج گردون گفت: در اقدامی بی‌سابقه و با هدف ارتقاء سطح حفاظت از یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های حیات وحش استان فارس، پارک ملی بمو به سیستم نوین دوربین‌های نظارتی و حفاظتی مجهز شد.

وی ادامه داد: نصب این سامانه پیشرفته، با بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا، گامی مهم برای پایش و حفاظت از تنوع زیستی و مقابله با تخلفات احتمالی محسوب می‌شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در تشریح جزئیات این پروژه افزود: این سامانه شامل سه نوع دوربین با قابلیت‌های منحصر به فرد است. دوربین اصلی، یک دوربین اسپید دام نظارتی با توانایی زوم چهل و دو برابری است که قادر است تصاویری از فواصل پنج تا شش کیلومتری را به وضوح ثبت کند. این قابلیت امکان مشاهده و رصد حیات وحش از فواصل دور و تشخیص استتار آن‌ها نسبت به محیط را فراهم می‌آورد.

تاج گردون گفت: این دوربین ترکیبی از دو سامانه تصویری است؛ یک لنز ۱۸۰ درجه در بالا و یک لنز چرخشی در پایین که امکان تصویربرداری در تاریکی مطلق تا فاصله ۳۰۰ متری را فراهم می‌کند. همچنین، این دوربین مجهز به اسپیکر است تا در صورت مشاهده تخلف توسط اپراتور مستقر در مرکز پایش، بتواند از طریق پخش صدا، هشدار لازم را به متخلفان بدهد.

وی به نصب دو دوربین ثابت دیگر با کیفیت ۸ مگاپیکسل اشاره کرد و گفت: با نصب این سه دوربین، پوشش تصویری ۳۶۰ درجه کامل از اطراف پارک ملی بمو فراهم شده است. مدت زمان ذخیره‌سازی تصاویر در این سیستم حدود یک ماه به صورت ۲۴ ساعته است و این سامانه با پنل خورشیدی تغذیه می‌شود که نیاز به برق شهری را به صفر رسانده است. حتی در روزهای ابری نیز با استفاده از ذخیره‌سازی انرژی، اختلالی در ضبط تصاویر به وجود نمی‌آید.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس افزود: امکان افزودن سه تا چهار دوربین دیگر به این سیستم وجود دارد و برای جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز به تجهیزات، پایه‌های دوربین با ارتفاع دو متر و سیم خاردار پوشانده شده‌اند تا عبور و دسترسی به آن‌ها کاملاً غیرممکن شود.

تاج گردون با اشاره به قابلیت‌های مرکز پایش اداره کل حفاظت محیط زیست فارس، خاطرنشان کرد: اپراتورها می‌توانند به صورت ۲۴ ساعته و از طریق مرکز پایش در اداره کل، تصاویر را کنترل کرده و در صورت نیاز، چرخش دوربین‌ها را به صورت دستی یا خودکار مدیریت کنند. همچنین، سیستم قادر به شناسایی و تشخیص افراد نزدیک شونده به حریم پارک است و در صورت ورود غیرمجاز، از طریق آلارم یا به صدا درآوردن آژیر، هشدار لازم را صادر می‌کند. این سیستم قابلیت پشتیبانی از ۱۱۰ کاربر به صورت همزمان را دارد.

وی ادامه داد: این پروژه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از محل اعتبارات استانی اجرا شده است.

مدیرکل محیط زیست فارس تصریح کرد: نصب این دوربین‌ها در پارک ملی بمو، ضمن ارتقاء توانمندی‌های حفاظتی، نشان‌دهنده عزم جدی در صیانت از میراث طبیعی و جانوری این منطقه ارزشمند است.