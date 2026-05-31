به گزارش خبرگزاری مهر، فاز نخست مرکز تیمار حیاتوحش پارک ملی بمو با هدف درمان، نگهداری و تیمار گونههای آسیبدیده حیاتوحش، بهویژه گونههای گوشتخوار، افتتاح شد.
این مرکز در فضایی که پیش از این قابلیت بهرهبرداری نداشت، پس از انجام عملیات مرمت، بازسازی و بهسازی ایجاد و آماده ارائه خدمات تخصصی به حیاتوحش شد.
اقدامی که علاوه بر احیای یک فضای بلااستفاده، زمینه ارتقای امکانات حفاظتی و درمانی پارک ملی بمو را فراهم کرده است.
نزدیکی مرکز تیمار حیاتوحش پارک ملی بمو به دانشکده دامپزشکی شیراز، بهعنوان یکی از معتبرترین مراکز علمی و دانشگاهی دامپزشکی کشور، امکان ارائه خدمات درمانی سریع، علمی و مؤثر به گونههای آسیبدیده را فراهم میکند و نقش مهمی در افزایش شانس نجات و بازگشت حیاتوحش به زیستگاه طبیعی دارد.
در فاز نخست، بخش تیمار پستانداران و پرندگان شکاری راهاندازی شده و در صورت تأمین اعتبار، در مراحل بعدی بخشهای تخصصی دامپزشکی و امکانات تکمیلی نیز به این مرکز افزوده خواهد شد.
این مرکز میتواند نقش مؤثری در حفاظت از گونههای ارزشمند حیاتوحش پارک ملی بمو و کاهش تلفات ناشی از آسیبدیدگی جانوران ایفا کند.
