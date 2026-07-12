به گزارش خبرگزاری مهر، خدانظر انصاری با اشاره به زایش خارج از فصل حیات‌وح در هرمود گفت: به دنبال بارندگی‌های مطلوب اواخر پاییز و زمستان سال ۱۴۰۵، رویش مناسب پوشش گیاهی و فراهم شدن منابع غذایی طبیعی، گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش منطقه حفاظت‌شده هرمود از جمله قوچ و میش، کل و بز و جبیر در اواخر بهمن‌ماه جفت‌گیری کردند و اکنون پس از حدود پنج ماه آبستنی، در میانه تابستان زایش آن‌ها آغاز شده است.

وی این رخداد را نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات حفاظتی و احیایی دانست و افزود: تأمین علوفه در دو سال اخیر، لایروبی و پایش مستمر چشمه‌ها، تأمین آب مورد نیاز آبشخورها، حفاظت شبانه‌روزی محیط‌بانان و همراهی مؤثر تشکل‌های مردم‌نهاد، به‌ویژه انجمن سبزاندیشان خور و انجمن دوستداران حمایت از قوچ لارستان (لطیفی)، نقش مهمی در ایجاد محیطی امن و مناسب برای حیات‌وحش منطقه داشته است.

انصاری همچنین با اشاره به جایگاه ملی منطقه حفاظت‌شده هرمود افزود: این منطقه با وسعت حدود ۲۱۰ هزار هکتار، زیستگاه کوچک‌ترین قوچ و میش جهان، مشهور به قوچ مینیاتوری لارستان و همچنین از زیستگاههای اصلی جبیر کشور است و به عنوان یکی از ارزشمندترین زیستگاه‌های جنوب ایران، نقش مهمی در حفاظت از تنوع زیستی کشور ایفا می‌کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لارستان از شهروندان، طبیعت‌دوستان و گردشگران خواست با رعایت ضوابط حفاظتی و پرهیز از هرگونه ایجاد مزاحمت برای حیات‌وحش، در حفظ این سرمایه ملی و استمرار روند احیای جمعیت گونه‌های ارزشمند منطقه مشارکت داشته باشند.