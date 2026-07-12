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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۶

زایش خارج از فصل حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده هرمود لارستان

زایش خارج از فصل حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده هرمود لارستان

لارستان- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لارستان از ثبت پدیده‌ای کم‌سابقه در منطقه حفاظت‌شده هرمود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خدانظر انصاری با اشاره به زایش خارج از فصل حیات‌وح در هرمود گفت: به دنبال بارندگی‌های مطلوب اواخر پاییز و زمستان سال ۱۴۰۵، رویش مناسب پوشش گیاهی و فراهم شدن منابع غذایی طبیعی، گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش منطقه حفاظت‌شده هرمود از جمله قوچ و میش، کل و بز و جبیر در اواخر بهمن‌ماه جفت‌گیری کردند و اکنون پس از حدود پنج ماه آبستنی، در میانه تابستان زایش آن‌ها آغاز شده است.

وی این رخداد را نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات حفاظتی و احیایی دانست و افزود: تأمین علوفه در دو سال اخیر، لایروبی و پایش مستمر چشمه‌ها، تأمین آب مورد نیاز آبشخورها، حفاظت شبانه‌روزی محیط‌بانان و همراهی مؤثر تشکل‌های مردم‌نهاد، به‌ویژه انجمن سبزاندیشان خور و انجمن دوستداران حمایت از قوچ لارستان (لطیفی)، نقش مهمی در ایجاد محیطی امن و مناسب برای حیات‌وحش منطقه داشته است.

انصاری همچنین با اشاره به جایگاه ملی منطقه حفاظت‌شده هرمود افزود: این منطقه با وسعت حدود ۲۱۰ هزار هکتار، زیستگاه کوچک‌ترین قوچ و میش جهان، مشهور به قوچ مینیاتوری لارستان و همچنین از زیستگاههای اصلی جبیر کشور است و به عنوان یکی از ارزشمندترین زیستگاه‌های جنوب ایران، نقش مهمی در حفاظت از تنوع زیستی کشور ایفا می‌کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لارستان از شهروندان، طبیعت‌دوستان و گردشگران خواست با رعایت ضوابط حفاظتی و پرهیز از هرگونه ایجاد مزاحمت برای حیات‌وحش، در حفظ این سرمایه ملی و استمرار روند احیای جمعیت گونه‌های ارزشمند منطقه مشارکت داشته باشند.

کد مطلب 6886101

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