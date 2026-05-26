تشکیل ۸۰۷ پرونده تخلفاتی در حوزه بازار گوشت مرغ لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی، اظهار داشت: یکی از وظایف جهاد کشاورزی در حوزه تولید پروتئین، تأمین و توزیع گوشت مرغ است که خوشبختانه در سال گذشته بازار آرام و خوبی داشتیم؛ ولی در سال جدید به دلیل وضعیت خاص کشور و کاهش جوجه‌ریزی در دهه اول فروردین‌ماه، مقداری کمبود و تلاطم در بازار چند روز اخیر ایجاد شده است.

وی افزود: باتوجه‌به این‌که از قبل این شرایط را پیش‌بینی کرده بودیم در دی‌ماه و بهمن‌ماه، اقدام به ذخیره‌سازی مرغ منجمد کردیم و در شرایط فعلی برای آرامش بازار و تأمین نیاز مردم اقدام به توزیع آن از طریق فروشگاه‌های بزرگ و ماشین‌های یخچال‌دار در سطح استان کرده‌ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: در حال حاضر بازار به سمت آرامش می‌رود و روزانه بیش از ۱۰۰ تن گوشت مرغ گرم و مابقی نیاز مردم به‌صورت گوشت مرغ منجمد توزیع می‌شود و در واقع هدف از منجمدکردن مرغ مازاد، استفاده از آن برای تنظیم بازار در شرایط کمبود و التهاب است.

صیادی، گفت: در این مقطع قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم ۳۵۰ هزار تومان و هر کیلو مرغ منجمد ۲۶۰ هزار تومان تعیین‌شده است که فروش بیش از این مبلغ، تخلف محسوب می‌شود و توسط ۳۲ اکیپ بازرسی که بر بازار نظارت دارند با گران‌فروشان برخورد قانونی می‌شود.

وی ادامه داد: تاکنون ۸۰۷ پرونده به مبلغ ۲۴۹ میلیارد تومان جریمه برای متخلفین تشکیل شده است، بنابراین یکی از وظایف اساسی ما علاوه بر تولید، رصد بازار است که علاوه بر همکاران جهاد کشاورزی، نیروهای اتاق اصناف، صمت و تعزیرات نیز بر بازار نظارت مستقیم دارند و با هرگونه گران‌فروشی و تخلف مقابله می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان داشت: به‌طورکلی میزان توزیع مرغ منجمد از ابتدای سال تاکنون حدود دو هزار تن و مرغ گرم تا ۲۶ اردیبهشت‌ماه به طور میانگین روزانه ۱۸۰ تن و بعد از آن تاکنون روزانه حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ تن بوده است.