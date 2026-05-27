به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی اذعان کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در لبنان در یک بنبست سیاسی و باتلاق گرفتار شده است.
بر اساس گزارش این رسانه صهیونیستی، عملیات نظامی رژیم اسرائیل در لبنان هیچ هدف توجیه پذیری برای افکار عمومی ندارد و این در حالی است ارتش رژیم اسرائیل در درگیری با حزبالله همچنان متحمل تلفات میشود.
بر اساس اعلام شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی، هر هفته بهطور متوسط سه تا چهار نظامی صهیونیست در جنگ با حزبالله کشته خواهند شد.
پیش از این برخی از تحلیلگران مسائل رژیم اسرائیل اعلام کرده بودند که این رژیم در بن بست راهبردی واقعی به سر می برد و نتوانسته به هیچ کدام از جبهه های درگیری خود از ۷ اکتبر تاکنون در فلسطین، لبنان، سورریه و ایران فیصله دهد. این بن بست باعث شده بنیامین نتانیاهو به گزینه های دیگر از جمله استفاده بیش از حد از خشونت و تجاوزات نظامی یا در پیش گرفتن روند سیاسی در لبنان دست بزند.
