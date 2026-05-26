کاهش روند تلفات علفخواران وحشی در حیات وحش کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به نقش بیماریهای واگیردار دامی در تهدید تنوع زیستی گفت: بیماریهای واگیر دامی بهویژه بیماری ویروسی طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR)، از مهمترین عوامل تهدیدکننده تنوع زیستی، ذخایر ژنتیکی و حتی اقتصاد دامپروری کشور محسوب میشوند.
وی افزود: در طی چند سال گذشته، با پیگیریهای مستمر سازمان حفاظت محیط زیست، اقدامات جدی و مؤثری برای کنترل این بیماریها انجام شده است. از جمله، تشدید واکسیناسیون دامهای اهلی که از مراتع مشترک با علفخواران وحشی استفاده میکنند، توسط سازمان دامپزشکی کشور به اجرا درآمده است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها اظهار کرد: در کنار اقدامات سازمان دامپزشکی، ادارات کل حفاظت محیط زیست نیز علیرغم همه کمبودها و مشکلات، با بهرهگیری از نیروهای اجرایی و براساس دستورالعملهای ابلاغی، در سالهای اخیر، دامنه مناطق تحت پوشش اقدامات پیشگیرانه را گسترش دادهاند. حاصل مجموع این اقدامات، کاهش روند شیوع بیماری PPR و کاهش تلفات علفخواران وحشی در زیستگاههای طبیعی کشور بوده است.
ظهرابی با تأکید بر ضرورت تداوم این روند در سال جاری خاطرنشان کرد: برای ادامه واکسیناسیون سراسری دامهای اهلی در سال جاری، لازم است پیشبینیهای لازم برای تأمین واکسنهای ضروری دامی توسط سازمان دامپزشکی کشور انجام شود؛ زیرا در صورت کمبود واکسن دامهای اهلی، این نگرانی وجود دارد که احتمال شیوع بیماریهای واگیر دامی بهویژه PPR و همچنین تب برفکی در حیات وحش افزایش یابد و به وقوع تلفات در بین گونههای ارزشمند علفخواران وحشی منجر شود.
وی در ادامه با تقدیر از همکاری دستگاههای مرتبط گفت: همکاری و همافزایی اقدامات سازمان دامپزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست در پیشگیری از بیماریهای واگیر دامی در حیات وحش، در کنار تلاشهای خستگیناپذیر محیطبانان و کارشناسان دو سازمان، از عوامل بسیار مهم در حفاظت از گونههای باارزش حیات وحش و همچنین حفظ سرمایههای دامی در مناطق روستایی و عشایری کشور به عنوان ثروتهای ملی است که جای تقدیر و تشکر دارد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی در پایان ابراز امیدواری کرد: انتظار میرود همکاری و حمایت سایر دستگاههای اجرایی از جمله ادارات کل منابع طبیعی، امور عشایر، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای مرتبط، با محوریت استانداریها و مدیریت بحران استانها، در زمان بروز و شیوع بیماری در حیات وحش همچنان تداوم یابد تا بتوانیم از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی کشور بهصورت مؤثرتر حفاظت کنیم.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، از کاهش روند تلفات علفخواران وحشی و شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در حیات وحش کشور طی سال های اخیر خبر داد.
