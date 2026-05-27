بروجردی: آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار، شرط ابتدایی ایران در مذاکره است

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین بروجردی نماینده لارستان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی در رسانه ملی، گفت: مقام معظم رهبری در پیام امروزشان، گسترش اعمال حج را به تمام ایام سال توصیه فرمودند.

وی افزود: یکی از بندهایی که بنده از پیام ایشان یادداشت کرده بودم، موضوع عدم بازگشت عقربه زمان به عقب. این مسئله در مورد آمریکا نیز صدق می‌کند؛ چرا که ملت‌ها و سرزمین‌های منطقه دیگر سپرِ پایگاه‌های آمریکا نخواهند بود. در واقع، بر اساس نقشه راهی که اشاره فرمودید، آمریکا در آینده نباید هیچ جایگاهی در منطقه داشته باشد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، ادامه داد: آمریکا نه‌تنها دیگر نقطه‌ای برای شرارت در منطقه نخواهد داشت، بلکه روزبه‌روز در حال افول خواهد بود؛ واقعیتی که حتی تحلیلگران آمریکایی نیز به آن پی برده‌اند. لذا افول قدرت آمریکا صرفاً ادعای ما نیست، بلکه سخن خودِ آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و تحلیلگران جهانی است و رژیم صهیونیستی نیز به همین صورت در مسیر زوال قرار دارد.

به کل دنیا نشان دادیم که با اقتدار عمل می‌کنیم

بروجردی بیان کرد: رهبر معظم به آن پیش‌بینی امام شهید تصریح فرمودند که ۱۰ سال قبل فرموده بودند: تا ۲۵ سال آینده، دیگر رژیم اسرائیل وجود نخواهد داشت. از آنجایی که هم‌اکنون ۱۰ سال از آن زمان گذشته است، این بدان معناست که تا ۱۵ سال آینده، دیگر این رژیم وجود نخواهد داشت.

وی گفت: برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم، کشور ایران جرئت کرد که پایگاه آمریکا را در منطقه هدف قرار دهد که این امر اصلاً سابقه نداشته است. امروز نیز به نظر من در جغرافیای سیاسی دنیا، کشور دیگری وجود ندارد که بتواند این‌گونه شجاعانه، دقیق و با اقتدار، پایگاه آمریکا را بزند و سپس اعلام کند که اگر این خطای محاسباتی تکرار شود، در مرحله بعدی، همان‌طور که امام شهید فرمودند، جنگ قطعاً منطقه‌ای خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ادامه داد: امروز قرارگاه خاتم اعلام کرده است که تحت فرمان مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا،هستند و جنگ، فرامنطقه‌ای خواهد بود؛ به این معنا که حتی پایگاه‌های آمریکا در خارج از این منطقه نیز مورد حمله قرار خواهد گرفت و تحولات مهمی اتفاق می‌افتد. علت عقب‌نشینی‌های مکرر ترامپ امروزه سبب شد وی توسط جهانیان به تمسخر گرفته شود.

بروجردی تصریح کرد: ما به کل دنیا نشان دادیم که با اقتدار عمل می‌کنیم و این قدرت عملیِ جمهوری اسلامی ایران، موازنه قدرت را نه‌تنها در منطقه، بلکه در کل جهان تغییر داده است. امروز نگاه چین، روسیه و اروپایی‌ها به جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده است.

ایران به عنوان یک قدرت نوظهور در تراز جهانی ظهور کرده است

وی خاطر نشان کرد : پس از سقوط سوریه و مشکلاتی که برای حزب‌الله پدید آمد، آمریکایی‌ها همواره سعی در القای ضعف ایران داشتند؛ اما امروز نه‌تنها نمی‌توانند چنین ادعایی کنند، بلکه ایرانِ قوی در دنیا تثبیت شده و فراتر از آن، به عنوان یک قدرت نوظهور در تراز جهانی ظهور کرده است. این دیگر صرفاً شعار ما نیست، بلکه قضاوت جهانی است؛ موضوعی که بسیار حائز اهمیت بوده و اصولا در حال تغییر جغرافیای سیاسی دنیاست که پیامد آن، افول قدرت آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود.

بروجردی گفت: ملاحظه می‌کنید که در سفر پوتین به پکن، رؤسای جمهور این دو کشور با صراحت درباره چندقدرتی بودن جهان و نفی قدرت آمریکا موضع‌گیری می‌کنند. به نظر من، بخش مهمی از این تحول را باید به حساب رزمندگان و ملت عظیم ما گذاشت که انصافاً در صحنه، قدرت آفرینی کرده و اقتدار نظام را در سراسر دنیا به نمایش گذاشتند.

آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از شروط ابتدایی ایران در مذاکره است

وی با بیان اینکه، ترامپ احساس می‌کند هرچه بیشتر در جنگ بماند، در باتلاق فرو می‌رود، گفت: ادامه جنگ به نفع او نیست، اما در عین حال به دنبال خروجی آبرومندانه است و کاری از دستش بر نمی‌آید. روز گذشته بلافاصله بعد از آنکه دو شناور و پهپاد دشمن در منطقه ما آمدند و شرارت کردند، نیروی دریایی مقتدر ما پاسخ دندان‌شکنی داد که نشان‌دهنده آمادگی کامل آن‌هاست.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، افزود: ما با کشور عمان رابطه ویژه‌ای داریم، برای آن‌ها احترام قائلیم و از نقش‌آفرینی آنان ابایی نداریم؛ این موضوع می‌تواند به کل نقشه راه کمک کند، اما ما عملاً از سیاست «راه بینداز و جا بینداز» استفاده کرده‌ایم. در دنیایی که قدرت حرف اول را می‌زند و ما نیز صاحب قدرت هستیم، دلیلی ندارد منتظر بمانیم تا در آینده که ان‌شاءالله شرایط عادی می‌شود، مجلس قانون اعمال حاکمیت تنگه هرمز را تصویب کند؛ و آن مصوبه باید مکمل اقدامات ما باشد. ما باید رویه خود را اعمال کرده و تثبیت کنیم و دنیا نیز باید آن را بپذیرد؛ این در واقع یکی از دستاوردهای جنگی است که به ما تحمیل شده است.

نماینده لارستان در مجلس، بیان کرد: دارایی‌های بلوکه شده ایران حدود ۲۴ میلیارد دلار است که طی این ۶۰ روز در ۲ بازه یک ماهه پیگیر آن هستیم. در مرحله اول، بحث رفع حصر غیرقانونی آمریکایی‌ها و شکستن انحصاری است که در آن سوی تنگه هرمز ایجاد کرده اند. همچنین اعمال ضوابط خودمان بر تردد در تنگه هرمز در حال اجراست و روزانه ۲۰ الی ۳۰ کشتی تحت این ضوابط تردد می‌کنند.

بروجردی خاطر نشان کرد: یکی از شرایط ابتدایی ما در مذاکرات، آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار است. به نظر می‌رسد حضور آقای همتی در این سفر، حاوی این پیام است که با توجه به بلوکه بودن ۶ میلیارد از پول‌های ما در آنجا، در حال مذاکره هستیم. به طرف‌های پاکستانی نیز اعلام کرده‌ایم که اگر این اتفاق نیفتد، توافقی حاصل نخواهد شد.

هیچ‌گونه مذاکره‌ای در خصوص مسائل هسته‌ای با دشمن نداریم

وی افزود: در مرحله بعد نیز باید ۱۲ میلیارد دلار دیگر آزاد شود؛ چرا که این حق قانونی ملت ماست. این موضوع نیز به همین صورت پیگیری خواهد شد و اقتصاد جهانی هم از طریق تنگه در اختیار ما قرار دارد.

بروجردی عنوان کرد که ، چنانچه آمریکا تحت فشارهای رژیم صهیونیستی نخواهد بازی را به هم بزند، امیدواریم که بتوانیم بخشی از حقوق ملت خود را احیا کنیم. لبنان بخشی از امنیت ملی ما به شمار می‌رود، همان‌طور که این رابطه متقابل است؛ بدین معنا که لبنان کشوری مستقل بوده و حزب‌الله بخش مهمی از حاکمیت لبنان و هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ سیاسی است، اما ما با یکدیگر هم‌پیمان هستیم. این یک شرط بسیار بسیار مهم است و همگان می‌دانند که اسرائیلی‌ها در حال اعمال فشار هستند تا این امر محقق نشود.

وی مطرح کرد که توافق در مرحله اول مستلزم تحقق پنج بند است، و افزود: ما به طرف مقابل صراحتاً اعلام کرده‌ایم که در این مرحله، هیچ‌گونه مذاکره‌ای در خصوص مسائل هسته‌ای با آن‌ها نخواهیم داشت. در واقع، در این چارچوب آن‌ها باید شرایط را بپذیرند؛ هرچند تلاش می‌کنند بازی‌ درآورند، اما امیدواریم که بتوانیم این بخش از حقوق ملت خود را استیفا کنیم.

بروجردی با اشاره به اینکه، بدبینی در سطوح بالا نسبت به آمریکا همچنان وجود دارد، گفت: همان‌طور که روز گذشته نیز اقدام بچگانه‌ای را با به پرواز درآوردن پهپاد در خلیج فارس انجام دادند. شرایط کنونی برای آمریکا مساعد نیست و این کشور انتخاب دیگری ندارد جز اینکه تن به این توافق داده و حقوق ما را پرداخت کند لذا این موضوع نیز به همین صورت پیگیری می‌شود.