عید قربان نماد بندگی و رسیدگی به محرومان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز عید قربان، با اشاره به جایگاه اعیاد اسلامی اظهار کرد: عید فطر و عید قربان از بزرگ‌ترین اعیاد جهان اسلام هستند و مسلمانان در سراسر دنیا با برگزاری نماز عید و آیین قربانی، جلوه‌ای از بندگی و وحدت امت اسلامی را به نمایش می‌گذارند.

وی افزود: اعیاد اسلامی با جشن‌ها و مناسبت‌های رایج در میان ملت‌ها تفاوت اساسی دارد، زیرا در کنار نشاط و شادی، دو حقیقت مهم در آن نهفته است؛ نخست ارتباط انسان با خدا از طریق نماز و بندگی و دوم ارتباط با مردم و رسیدگی به نیازمندان مورد توجه است.

امام جمعه گرگان با بیان اینکه نماز عید، اعلام عبودیت مسلمانان در برابر پروردگار است، گفت: امروز نزدیک به دو میلیارد مسلمان با اقامه نماز عید فطر و قربان اعلام می‌کنند که تنها بنده خدا هستند و در برابر قدرت‌ها و سلطه‌گران عالم سر تسلیم فرود نمی‌آورند.

نورمفیدی در ادامه با تشریح فلسفه قربانی، به روایتی از پیامبر اسلام (ص) اشاره کرد و گفت: فلسفه قربانی آن است که نیازمندان و محرومان از گوشت قربانی بهره‌مند شوند و کسی در جامعه گرسنه نماند. در شرایط امروز نیز این مسئله اهمیت بیشتری پیدا کرده و همه کسانی که توان مالی دارند باید به فکر مردم و مستضعفان باشند.

وی تأکید کرد: اسلام دینی است که در کنار عبادت، به مسئولیت اجتماعی توجه ویژه دارد و از مسلمانان می‌خواهد نسبت به جامعه و مشکلات مردم بی‌تفاوت نباشند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان همچنین با اشاره به آیه «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ» افزود: طبق روایتی از پیامبر اکرم (ص)، در روز قیامت آتش با سه گروه سخن می‌گوید؛ صاحبان قدرت، اهل علم و ثروتمندان. از آنان پرسیده می‌شود که چرا از قدرت، دانش و ثروتی که خداوند در اختیارشان قرار داده، برای خدمت به مردم و رفع مشکلات نیازمندان استفاده نکردند.

نورمفیدی با اشاره به اینکه انسان‌ها باید بخشی از دارایی خود را در راه کمک به محرومان هزینه کنند، خاطرنشان کرد: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، انفاق و دستگیری از نیازمندان است.

وی هشدار داد: کسانی که در این شرایط نه‌تنها به مردم کمک نمی‌کنند بلکه به دنبال سودجویی و رفتارهای نادرست هستند، مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.