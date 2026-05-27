تبریک سخنگوی وزارت خارجه به مناسبت عید قربان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه مجازی عید سعید قربان را به مردم ایران و همه مسلمانان جهان تبریک گفت و نوشت:روزی تن من بینی قربانِ سَرِ کویش/ وین عید نمیباشد الا به هر ایامی عید قربان، یادآور معنای عمیق ایمان، مسئولیت و توان گذشتن از خویشتن در راه حقیقت است. این عید، انسان را به تأمل در نسبت خود با اخلاق، بخشش و همدلی فرا میخواند. زیرا چیزی که در این آیین معنوی قربانی میشود، تمناهایی است که ریشه در کبر و خودپرستی دارد.
وی افزود: عید سعید قربان را به هممیهنان عزیز و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت میگوییم.
نظر شما