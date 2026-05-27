۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۵

آیت الله فلاحتی: زد و بندهای سیاسی آفت بزرگ درایت مدیریتی است

رشت- امام جمعه رشت با نقد صریح مناسبات اداری، زد و بندهای سیاسی را بزرگترین آفت درایت مدیریتی برشمرد و بر حاکمیت تقوا و تخصص در انتصابات تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی صبح چهارشنبه در خطبه‌های نماز عید قربان ضمن تبریک این عید بزرگ به امت اسلامی، به تبیین فلسفه قربانی پرداخت و اظهار کرد: عبور از میل به ذبح قربانی، نمادی از دل‌کندن از آمال و آرزوهای واهی دنیاست. این سنت الهی برای آن است که امت اسلامی به یاد یکدیگر باشند و پیوند معنوی خود را تقویت کنند.

وی با استناد به آیات قرآن کریم، کعبه را قیام‌گاه مردم برای یاری یکدیگر دانست و بر اولویت اصلی جهان اسلام یعنی حمایت از مردم مظلوم فلسطین تأکید کرد.

سه ویژگی کلیدی مدیران از نگاه نهج‌البلاغه

امام جمعه رشت با اشاره به نامه ۵۳ نهج‌البلاغه و توصیه‌های حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) به مالک اشتر، سه ویژگی کلیدی برای انتخاب مدیران برشمرد: تقوا و پاک‌دستی، اهل دانش و فضل بودن، و قدرت اداره و درایت.

وی تأکید کرد: مدیریت بدون تخصص و علم، منجر به آسیب به جامعه می‌شود. مدیر باید توان مدیریتی داشته باشد و از زدوبندهای سیاسی که آفت انتخاب مدیران صالح است، پرهیز شود.

آیت‌الله فلاحتی خاطرنشان کرد: در طول ۴۷ سال گذشته، هر جا ضربه خورده‌ایم از ناحیه کسانی بوده که یا تقوا نداشته‌اند و یا درایت لازم را؛ وگرنه بدنه مدیریتی ما سرشار از نیروهای پاک‌دست و مخلص است.

ایران؛ قدرت معادل‌ساز در هندسه جهانی

نماینده ولی فقیه در گیلان با تجلیل از اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌الملل گفت: امروز سران کشورهای جهان اذعان دارند که ایران به یک قدرت معادل‌ساز بزرگ در دنیا تبدیل شده است. این عظمت مرهون ایستادگی ملت و درایت رهبری معظم انقلاب است.

آیت‌الله فلاحتی در پایان خطبه‌ها با تقدیر از مجاهدت‌های نیروهای مسلح اعم از فراجا، ارتش و سپاه پاسداران، و با اشاره به تحرکات اخیر دشمنان تصریح کرد: ملت و نیروهای مسلح ما بیدارند و به مجرد کوچکترین حرکت ناموزون از سوی دشمن، به ویژه آمریکا، آن‌ها را تا خانه‌شان تعقیب و تنبیه خواهند کرد و اجازه نخواهند داد به امنیت این مرز و بوم خدشه‌ای وارد شود.

