به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جهانشیری، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته ملارد به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: هفته قوه قضائیه امسال با عنوان «سربازان عدالت همگام با ملت» نام‌گذاری شده است.

وی ضمن قدردانی از حضور مردم در تجمعات و برنامه‌های مردمی اخیر افزود: مردم همواره در صحنه‌های مختلف پشتیبان نظام اسلامی بوده‌اند و حضور آنان در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی شایسته تقدیر است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملارد با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: این پیام برگ نوینی از تاریخ انقلاب اسلامی را ورق زد و نشان‌دهنده درایت، تیزهوشی و اقتدار رهبری در مدیریت مسائل کشور است.

جهانشیری ادامه داد: پیام رهبر انقلاب بار دیگر اهمیت نعمت ولایت فقیه را برای جامعه اسلامی آشکار کرد و نشان داد که هدایت‌های رهبری نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور کشور از چالش‌ها دارد.

وی با بیان برداشت حقوقی خود از این پیام گفت: از نگاه بنده به عنوان یک حقوق‌دان، این پیام آغازگر دوره‌ای است که در آن هر فرد باید مسئولیت رفتار و عملکرد خود را بپذیرد و پاسخگوی اقدامات خویش باشد.

دادستان عمومی و انقلاب ملارد افزود: دوران فرافکنی و نسبت دادن مسئولیت‌ها به دیگران به پایان رسیده و همه مسئولان و افراد در قبال تصمیمات و عملکرد خود مسئول هستند.

جهانشیری با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور خاطرنشان کرد: آینده انقلاب اسلامی به دست ملت ایران رقم خواهد خورد و با وجود همه فشارها و توطئه‌های دشمنان، جمهوری اسلامی مسیر پیشرفت و اقتدار خود را ادامه خواهد داد.

وی در پایان با اشاره به ناکامی دشمنان در دستیابی به اهداف خود اظهار داشت: استمرار اقتدار جمهوری اسلامی و ایستادگی ملت ایران موجب ناامیدی دشمنان شده و این موضوع بیش از هر زمان دیگری نمایان است.