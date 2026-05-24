شحیطاط: فرهنگ عاشورا رمز پایداری ملت ایران در مقابل استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سعید شحیطاط شامگاه شنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: شعار «اللهاکبر» همچنان محور وحدت، مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار و صهیونیسم جهانی است.
وی افزود: ملت ایران در بیش از ۸۰ شب گذشته پیوند عمیق خود با ارزشهای دینی، ولایت و فرهنگ عاشورا را به نمایش گذاشته و این انسجام و همدلی را میتوان جلوهای از نصرت الهی و تحقق وعدههای قرآنی دانست.
حجتالاسلام شحیطاط تصریح کرد: دشمنی جریان صهیونیسم و استکبار با اسلام و ملتهای مسلمان، ریشهدار و تاریخی است و قرآن کریم نیز نسبت به این تقابل و نارضایتی آنان از ملتهای مستقل هشدار داده است.
وی ادامه داد: جنایات رژیم صهیونیستی علیه زنان، کودکان و مردم بیدفاع، چهره واقعی استکبار را برای جهانیان آشکار کرده است.
این استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: ملت ایران با الگوگیری از فرهنگ عاشورا، در برابر ظلم و زیادهخواهی مقاومت میکند.
وی افزود: حضور مردم در صحنه، جلوهای از الفت الهی میان دلهای مؤمنان است و انسجام اجتماعی نیز بنا بر تأکید قرآن کریم، به اراده خداوند محقق میشود.
حجتالاسلام شحیطاط بیان کرد: ملت ایران در این مقطع تاریخی با بصیرت، اتحاد و تبعیت از ولایت، در مسیر دفاع از ارزشهای اسلامی حرکت کرده و این ایستادگی زمینهساز تحقق وعدههای الهی و پیروزی جبهه حق خواهد بود.
وی گفت: حضور خودجوش مردم در صحنههای مختلف، بیانگر عمق باورهای دینی و انسجام اجتماعی آنان در پرتو ارزشهای انقلاب اسلامی است.
