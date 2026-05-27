۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۶

اقامه نماز عید قربان در لامرد

لامرد- نماز عید سعید قربان به امامت امام جمعه لامرد با حضور گسترده مردم در مصلی الغدیر این شهر اقامه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماز عید سعید قربان به امامت حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد آزاد امام جمعه لامرد در مصلی الغدیر این شهر با حضور مردم اقامه شد.

همچنین پیش از شروع، نماز دعای ندبه قرائت شد.

