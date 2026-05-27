۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

توزیع ۲ هزار بسته گوشت بین مدد جویان کمیته امداد مراغه

مراغه- در قالب طرح قربانگاه ۲ هزار بسته گوشت قربانی در میان مددجویان کمیته امداد امام خمینی در مراغه توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده روز چهارشنبه در مراسم اهدای گوشت قربانی به مددجویان کمیته امداد گفت: عید قربان بهترین فرصت برای نزدیکی به خداوند است.

امام جمعه مراغه افزود: در این عید سعید اشخاص ثروتمند با اهدای گوشت و بسته‌های معیشتی از خانواده‌های نیازمند حمایت کنند.

وی اضافه کرد: اقدام کمیته امداد امام در تامین گوشت قرمز برای خانواده‌های تحت پوشش بسیار ارزشمند است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی مراغه هم گفت: به مناسبت عید قربان با مشارکت خیران ۲ هزار بسته گوشت قرمز بین خانواده‌های تحت پوشش توزیع شد.

اکبر ابراهیمی گفت: برای تامین این میزان گوشت خیران و مراکز نیکوکاری سه میلیارد تومان مشارکت کرده‌اند.

وی افزود: عشایر سهند نیز پای کار آمده و با اهدای گوسفند در قالب زکات از خانواده‌های تحت پوشش حمایت کردند.

