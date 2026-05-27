ماموریت ویژه استاندار برای تعیین تکلیف اراضی خاوران ۲ تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در نشست هماندیشی با اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز، ضمن اشاره به چالشهای انباشتهشده در مدیریت شهری، اظهار کرد: موضوع اراضی فاز ۲ خاوران یکی از میراثهای ۳۳ ساله مدیریت شهری است که حل آن نیازمند عزم جدی، هماهنگی کامل بین دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیتهای قانونی است.
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت تقویت همدلی میان ارکان مدیریتی استان، افزود: امروز همه مسئولان باید فرصت خدمت به مردم را غنیمت شمرده و با تکیه بر کار تیمی، از ظرفیتهای موجود برای رفع مشکلات بهره ببرند. آنچه در حافظه تاریخی مردم ثبت میشود، عملکرد صادقانه مسئولان در گرهگشایی از مسائل است.
سرمست با اشاره به تجربیات موفق استان در عبور از بحرانهای اخیر، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که با انسجام و روحیه همدلی میان مسئولان، میتوان بر دشوارترین شرایط نیز فائق آمد. وی از اعضای شورای شهر خواست با جدیت، پیگیر مطالبات مردم باشند و برای جبران ناکامیهای گذشته، بیش از پیش تلاش کنند.
استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود از تعیین مأموریت ویژه به معاونت عمرانی استانداری خبر داد و گفت: مدیریت استان با جدیت کامل موضوع اراضی فاز ۲ خاوران را دنبال میکند و این معاونت موظف است با پیگیریهای فشرده و هماهنگی دستگاههای ذیربط، روند حل این مشکل قدیمی را تسریع کند.
سرمست تصریح کرد: حمایت از مدیریت شهری و شهرداری، یکی از اولویتهای استانداری است؛ چرا که موفقیت شهرداری در توسعه زیرساختها و ارائه خدمات، مستقیماً به ارتقای سطح رفاه شهروندان منجر میشود. وی بر تداوم جلسات مشترک میان استانداری و شورای شهر برای اتخاذ تصمیمات دقیقتر تأکید کرد.
وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم و تأکیدات رئیسجمهور مبنی بر پشتیبانی از معیشت و آرامش مردم، گفت: مدیریت استان بر پایه تعامل و همافزایی بنا شده و تلاش میکنیم مسائل مردم بدون ورود به حاشیههای غیرضروری و با هماهنگی حداکثری میان دستگاهها رفع شود.
شایان ذکر است در این نشست، علاوه بر بحث اراضی خاوران، موضوعات مهمی از جمله تعیین تکلیف وضعیت شهرکهای جوانان و طلائیه، ساماندهی بزرگراههای منتهی به تبریز، تسریع در خدماترسانی به جامعه ایثارگری، ضوابط حرائم شهر، مدیریت حاشیهنشینی، نظارت بر بازار و کاهش ترافیک شهری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
