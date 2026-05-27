فروش سیگار نخی ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه ای از ابلاغ ممنوعیت عرضه و فروش سیگار نخی و فرآورده‌های دخانی بازشده خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: با عنایت به فرا رسیدن «هفته ملی بدون دخانیات» (۴ الی ۱۰ خرداد ماه) و پیرو سیاست‌های کلان نظام سلامت در راستای ارتقای سطح آگاهی عمومی و کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد دخانی، بدین‌وسیله ضوابط اجرایی ذیل جهت اطلاع‌رسانی و ابلاغ به اتاق‌های اصناف و واحدهای صنفی تحت پوشش اعلام می‌گردد:

۱. ممنوعیت فروش نخی: عرضه، فروش و توزیع سیگار به صورت نخی در تمامی واحدهای صنفی (اعم از سوپرمارکت‌ها، خواربارفروشی‌ها و ...) اکیداً ممنوع می‌باشد.

۲. ممنوعیت بسته‌های باز شده: فروش هرگونه فرآورده دخانی در بسته‌بندی‌های باز شده یا خارج از بسته‌بندی استاندارد تولیدی، تخلف محسوب می‌شود.

۳. الزام به اطلاع‌رسانی: اتحادیه‌های صنفی موظفند مراتب این ممنوعیت را به نحو مقتضی (صدور بخشنامه، پیامک و بازدیدهای میدانی) به کلیه واحدهای صنفی مرتبط ابلاغ نمایند.

این اقدام با هدف پیشگیری از دسترسی آسان به دخانیات، صیانت از سلامت جوانان و نوجوانان و بسترسازی فرهنگی برای جامعه‌ای سالم‌تر انجام می‌پذیرد. مقتضی است واحدهای صنفی ذی‌ربط، نسبت به نصب بنر یا پوستر اطلاع‌رسانی در محل کسب خود اقدام نمایند.

بدیهی است تیم‌های بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف با همکاری دستگاه‌های ذی‌صلاح، بر حسن اجرای این ابلاغیه نظارت مستمر خواهند داشت و با واحدهای متخلف طبق مقررات قانون نظام صنفی برخورد خواهد شد.