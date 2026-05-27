یگانه: تصادف در محور کرمانشاه-هلشی ۲ فوتی و ۳ مصدوم برجا گذاشت

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات این حادثه مرگبار ترافیکی اظهار کرد: صبح امروز (ششم خردادماه ۱۴۰۵)، گزارشی از سوی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلال‌احمر استان دریافت شد.

وی افزود: این گزارش مبنی بر برخورد شدید دو خودروی سواری در محدوده «سه‌راهی زنگی» واقع در محور کرمانشاه به هلشی بود که بلافاصله پس از دریافت پیام، تیم واکنش سریع این جمعیت به محل حادثه اعزام گردید.

تثبیت صحنه و رهاسازی جان‌باختگان

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با اشاره به شدت سانحه و محبوس شدن یکی از متوفیان در خودروهای سانحه‌دیده، بیان کرد: نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه بلافاصله پس از استقرار در محل، اقدامات ایمنی و تثبیت صحنه تصادف را آغاز کردند.

یگانه ادامه داد: متأسفانه در این حادثه ۵ نفر دچار آسیب شده بودند که ۲ نفر از سرنشینان به دلیل شدت جراحات وارده در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داده بودند.

وی تصریح کرد: با تلاش و سرعت عمل تیم واکنش سریع این جمعیت، عملیات رهاسازی برای یکی از جان‌باختگان که در میان آهن‌پاره‌های خودرو محبوس شده بود، با استفاده از تجهیزات تخصصی انجام گرفت و پیکر متوفی جهت سیر مراحل قانونی تحویل عوامل قضایی و انتظامی حاضر در صحنه شد.

انتقال ۳ مصدوم به مراکز درمانی

دکتر یگانه در خصوص وضعیت مصدومان این حادثه نیز توضیح داد: این تصادف دلخراش ۳ مصدوم بر جای گذاشت که یک نفر از آن‌ها پس از انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی و کمک‌های اولیه، توسط آمبولانس‌های جمعیت هلال‌احمر به بیمارستان آیت‌الله طالقانی کرمانشاه منتقل شد.

وی اضافه کرد: همچنین ۲ مصدوم دیگر حادثه نیز توسط عوامل اورژانس جهت تکمیل مراحل درمانی و رسیدگی‌های پزشکی به مراکز درمانی انتقال یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه در پایان با هشدار نسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خاطرنشان کرد: از تمامی رانندگان عزیز تقاضا داریم با رعایت دقیق سرعت مطمئنه و پرهیز جدی از سبقت‌های غیرمجاز، به‌ویژه در محورهای مواصلاتی پرتردد و دوطرفه، از بروز چنین حوادث تلخ و جبران‌ناپذیری برای خود و دیگران جلوگیری کنند.