سرمست: انتقال آب ارس به تبریز از اولویت ‌های راهبردی امنیت آبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز سه شنبه درخصوص نشست بررسی مشارکت شرکت مس سونگون در پروژه انتقال آب ارس به تبریز که با حضور مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران و معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد، با تأکید بر اهمیت راهبردی پروژه انتقال آب ارس به تبریز اظهار کرد: طرح انتقال آب از ارس به تبریز به ‌عنوان یکی از پروژه‌ های راهبردی تأمین آب شرب شمال‌غرب کشور، از اولویت‌های اصلی استان در حوزه امنیت آبی به شمار می‌رود.

وی افزود: اجرای این پروژه علاوه بر اهمیت حیاتی در تأمین آب شرب، از منظر پدافند غیرعامل نیز یک موضوع مهم و راهبردی محسوب می‌شود و به همین دلیل در اولویت برنامه ‌های استان قرار گرفته است.

سرمست با اشاره به توافقات انجام ‌شده در این نشست گفت: بر اساس نشست مشترک با سیدمصطفی فیض اردکانی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران و حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، مقرر شد مس سونگون در پروژه انتقال آب ارس به تبریز مشارکت کند.

استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: مقرر شده است طی هفته‌های آینده، ساز و کار اجرایی این موضوع، تدوین و نهایی شود تا روند اجرایی پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.