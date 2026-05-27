به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده، عصر چهارشنبه در جلسه شورای توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد، شفافیت در سازوکارهای مالی سمنها را امری ضروری عنوان کرد و افزود: اعتماد مردم و خیرین، مهم ترین سرمایه و دارایی سازمان های مردم نهاد در مسیر مسئولیت پذیری اجتماعی و ایفای نقش مؤثر در جامعه است.
وی با اشاره به وظایف شورای توسعه و حمایت از سمن ها اظهار کرد: برآیند جلسات این شورا نباید صرفاً محدود به صدور یا تمدید مجوزها باشد، بلکه یکی از مهم ترین وظایف شورا پس از صدور مجوز آغاز میشود.
محمدزاده ادامه داد: بخش مهمی از این مسئولیت، دریافت و بررسی گزارش های جامع عملکرد مالی سازمان های مردم نهاد و انطباق آن با استانداردها و ضوابط قانونی است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی، نظارت مستمر و ارزیابی دقیق عملکرد سمن ها را ابزاری مؤثر در جهت حفظ و تقویت اعتماد عمومی دانست و خاطرنشان کرد: استمرار این نظارت ها میتواند زمینه ارتقای اثربخشی فعالیت های سازمان های مردم نهاد را فراهم کند.
وی در پایان، انضباط مالی و پاسخگویی تشکل های مردم نهاد را بستری مناسب برای جذب منابع مالی و افزایش مشارکت شهروندان در فعالیت های عامالمنفعه عنوان کرد
