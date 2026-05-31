تأخیر در اطلاع‌ رسانی رسمی زمینه‌ ساز شایعه و کاهش اعتماد عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی آذربایجان شرقی عصر یکشنبه به ریاست مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، با محوریت آسیب‌شناسی فضای رسانه‌ای استان، تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت و پاسخگویی رسانه‌ای و همچنین ارزیابی عملکرد نظام اطلاع‌رسانی در ایام جنگ رمضان برگزار شد.

محمدزاده در این نشست با تأکید بر الزامات حکمرانی رسانه‌ای، اظهار کرد: هرگونه تأخیر یا ناهماهنگی در اطلاع‌ رسانی رسمی می‌تواند زمینه‌ ساز شکل‌ گیری شایعات و تضعیف اعتماد عمومی شود.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی شفافیت، پاسخگویی فعال، سرعت در واکنش رسانه‌ای، انسجام در روایت و بهره ‌گیری هدفمند از ظرفیت رسانه‌ های مسئولیت‌ پذیر را از مهم‌ ترین ضرورت‌ های مدیریت هوشمندانه فضای رسانه‌ای دانست و بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی در حوزه اطلاع‌رسانی تأکید کرد.

محمدزاده با اشاره به اهمیت آسیب‌ شناسی عملکرد رسانه‌ای در دوره جنگ رمضان گفت: با تلاش همه ارکان نظام اطلاع ‌رسانی، به‌ ویژه اصحاب رسانه و خبرگزاری‌ ها، تلاش شد با رعایت هرچه بیشتر استانداردهای حرفه‌ای، رضایت عمومی جلب شود.

وی افزود: با وجود این تلاش‌ ها، به‌طور طبیعی در این مأموریت نقاط قوت و ضعف ‌هایی وجود داشته است که باید در چنین جلساتی به‌ صورت کارشناسی و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد تا نقاط قوت شناسایی و تقویت شده و برای جبران کاستی‌ ها و ضعف‌ ها راهکارهای عملی تدوین شود.

در ادامه این نشست، اعضای حقیقی شورای اطلاع‌ رسانی استان دیدگاه ‌ها و ارزیابی‌ های خود را درباره عملکرد نظام اطلاع‌ رسانی در دوره جنگ و راهکارهای ارتقای آن ارائه کردند.

اعضای شورا همچنین بر رصد مستمر تحولات رسانه‌ای، ارتقای مرجعیت خبری، تقویت سواد رسانه‌ای، حمایت از روایت‌ های معتبر و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ های اجرایی و روابط عمومی‌ ها، به‌ویژه در شرایط بحران، تأکید کردند.