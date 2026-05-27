به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، حزبالله در بیانیهای اعلام کرد که یک مرکز تازه تأسیس ارتش رژیم اسرائیل در شهرک «العدیسه» در جنوب لبنان را با موشک و گلولههای توپخانه هدف قرار داده است.
مقاومت اسلامی همچنین از حمله با «موشکهای ویژه» به دو تجمع نیروهای ارتش رژیم اسرائیل در اطراف «زوطر شرقی» و «العدیسه» خبر داد.
بر اساس این بیانیه، مرکز تازهتأسیس ارتش رژیم صهیونیستی در «تپه العویضه» در جنوب لبنان نیز با موشکهای ویژه هدف قرار گرفته شد.
حزب الله به جزییات بیشتر این حملات و نیز تلفات احتمالی آن هیچ اشاره ای نکرده است.
