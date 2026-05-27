پوران: تیم خصوصی بعثت نیازمند حمایت است

به گزارش خبرنگار مهر، یونان پوران بعدازظهر چهارشنبه پس از پیروزی تیمش برابر «شناورسازی قشم» در نشست خبری با اصحاب رسانه حضور یافت و با تقدیر از زحمات خبرنگاران اظهار کرد: بسیار علاقه‌مند بودم که در این دیدار تماشاگران در کنار ما باشند، چرا که حضور آن‌ها هم روحیه مضاعفی به بازیکنان تزریق می‌کند و هم باعث ایجاد شور و نشاط در جامعه می‌شود.

وی با ابراز گلایه از محرومیت تماشاگران کرمانشاهی افزود: متأسفانه در حالی از حضور هواداران محروم شدیم که در سایر استان‌ها تیم‌ها حق استفاده از تماشاگران خود را دارند.

اداره تیم خصوصی نیازمند حمایت همه‌جانبه است

سرمربی تیم فوتبال بعثت کرمانشاه با تأکید بر اینکه تیمش توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، تصریح کرد: بعثت یک تیم خصوصی است و مسلماً به کمک نیاز دارد؛ اداره امور توسط یک نفر بسیار سخت است و همه افراد ذی‌نفع و مسئولان در استان باید دست به دست هم بدهند تا بتوانیم نتایج بسیار خوبی برای کرمانشاه رقم بزنیم.

وی در خصوص مسائل فنی بازی با شناورسازی قشم بیان کرد: در نیمه اول کیفیت بازی کمی پایین بود و جابجایی‌های بدون توپ توسط بازیکنان کم انجام می‌شد. به دلیل همین عدم جابجایی نفرات جلوی توپ، فضاسازی مناسبی ایجاد نمی‌شد اما در نیمه دوم این ضعف‌ها برطرف شد.

کیفیت زمین چمن افتضاح است

پوران با انتقاد شدید از وضعیت زمین چمن ورزشگاه خاطرنشان کرد: شرایط زمین بازی اصلاً خوب نیست؛ زمین بسیار سفت است و این موضوع بار اضافی و اصطکاک زیادی برای بازیکنان ایجاد می‌کند و از نظر بدنی آن‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد. مجدداً خواهش می‌کنم که مسئولان به کمک تیم بیایند تا با رفع این مشکلات نتایج بهتری بگیریم، چرا که استعداد در تیم ما فراوان است و از نظر بازیکن و پتانسیل فردی بسیار خوب هستیم. مدیریت باشگاه و تمامی عوامل پیرامون تیم نیز سنگ‌تمام گذاشته‌اند.

عذرخواهی بابت بازی با داماش

سرمربی بعثت کرمانشاه با اشاره به دیدار قبلی تیمش گفت: من بابت نتیجه بازی با داماش عذرخواهی می‌کنم. ما در آن دیدار صددرصد برای برد به میدان رفته بودیم اما با وجود خلق شش الی هفت موقعیت بالای ۹۵ درصد، توپ‌هایمان به گل تبدیل نشد. در روزی که شانس با ما یار نبود، روی یک اتفاق و یک توپ، بازی را واگذار کردیم.

وی افزود: با این حال تیم ما شخصیت خود را پیدا کرده است و اکنون تقریباً در هر بازی امتیاز می‌گیریم. اگر این روند از ابتدای فصل وجود داشت، اکنون جزو دو تیم بالای جدول بودیم. تیم ما یاد گرفته است که حتی در روزهای بد نیز همه دست به دست هم بدهند و از بحران خارج شوند.

بعثت می‌تواند منبع درآمدزایی از طریق فروش بازیکن باشد

پوران با اشاره به آینده درخشان بازیکنانش تأکید کرد: بازیکنان ما به این درک رسیده‌اند که در چه تیم بزرگی در فوتبال ایران حضور دارند. با توجه به کیفیت بالای بازیکنان، تیم بعثت می‌تواند یکی از منابع بسیار خوب درآمدزایی از طریق فروش و انتقال بازیکن باشد. البته باید در این مسیر صبور باشیم و تحمل کنیم تا این پروسه طی شود و باشگاه به درآمدزایی برسد.

وی در پایان در پاسخ به پرسش و دغدغه خبرنگاران مبنی بر لزوم حضور تماشاگران در ورزشگاه گفت: من کاملاً با شما موافقم. بستن درهای ورزشگاه به روی تماشاگرانی که اغلب از قشر ضعیف جامعه هستند و با هزینه‌های شخصی برای تماشای بازی و حمایت از تیم می‌آیند، به هیچ وجه راهکار مناسبی نیست. ما باید به این تماشاگران زحمت‌کش احترام بگذاریم. حضور هواداران علاوه بر بالا بردن روحیه تیم، شادی را به جامعه تزریق می‌کند و باعث می‌شود جوانان مشتاق بیشتری به سمت ورزش و فوتبال جذب شوند.