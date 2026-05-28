۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

توقیف ۶۹۴ خودرو و موتورسیکلت دارای پلاک مخدوش و فاقد پلاک در غرب تهران

شهریار- فرمانده انتظامی غرب استان تهران، از اجرای طرح برخورد با خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دستکاری شده در ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان‌های تابعه این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده، پیش از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح برخورد با خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دستکاری شده در ۲۴ ساعت گذشته در غرب استان تهران خبر داد.

وی اظهار داشت: در پی اجرای این طرح، مأموران انتظامی موفق به توقیف ۴۸۶ دستگاه موتورسیکلت و ۲۰۸ دستگاه خودروی دارای پلاک مخدوش و فاقد پلاک شدند، همچنین ۱۵۲ دستگاه وسیله نقلیه دیگر نیز اعمال قانون و به پارکینگ منتقل گردید.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با تأکید بر ادامه برخورد قاطع با وسایل نقلیه متخلف، خاطرنشان کرد: پلیس اجازه نمیدهد تعداد اندکی راننده قانون‌گریز با اقدامات هنجارشکنانه خود، نظم و امنیت ترافیکی معابر شهری را مختل کنند، برخورد با این تخلفات به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6843124

