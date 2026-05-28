توقیف ۶۹۴ خودرو و موتورسیکلت دارای پلاک مخدوش و فاقد پلاک در غرب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده، پیش از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح برخورد با خودروها و موتورسیکلتهای فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دستکاری شده در ۲۴ ساعت گذشته در غرب استان تهران خبر داد.
وی اظهار داشت: در پی اجرای این طرح، مأموران انتظامی موفق به توقیف ۴۸۶ دستگاه موتورسیکلت و ۲۰۸ دستگاه خودروی دارای پلاک مخدوش و فاقد پلاک شدند، همچنین ۱۵۲ دستگاه وسیله نقلیه دیگر نیز اعمال قانون و به پارکینگ منتقل گردید.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران با تأکید بر ادامه برخورد قاطع با وسایل نقلیه متخلف، خاطرنشان کرد: پلیس اجازه نمیدهد تعداد اندکی راننده قانونگریز با اقدامات هنجارشکنانه خود، نظم و امنیت ترافیکی معابر شهری را مختل کنند، برخورد با این تخلفات بهطور جدی در دستور کار قرار دارد.
