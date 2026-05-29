به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، نسخه پولی«پلاس» این اپ ها شامل ویژگی هایی است که کاربران بدون حق اشتراک نمی توانند به آنها دسترسی یابند مانند توانایی مشاهده دقیق وضعیت در استوری های اینستاگرام یا فیس بوک، تمدید مدت زمان پست های ناپدید شونده فراتر از ۲۴ ساعت و دسترسی به پس زمینه ها و واکنش های مخصوص.

هزینه حق اشتراک ماهانه اینستاگرام پلاس و فیس بوک پلاس ۳.۹۹ و واتس اپ پلاس ۲.۹۹ دلار است. متا تصمیم دارد قابلیت های اشتراکی بیشتری برای هوش مصنوعی، حساب های تجاری و خالقان محتوا ارائه کند که تمام این موارد جدید زمینه را برای سیستم های پرداخت ماهانه ای که «متا وان» نامیده می شود، فراهم می کند.

اسکرین شات هایی از مرحله تست اینستاگرام پلاس در اواخر ماه مارس به طور آنلاین منتشر شد که مجموعه ای از ویژگی ها که روی اپ استاندارد وجود نداشت را نمایش می داد. آزمایش کنندگان می توانستند چندتماشاچی برای استوری هایشان انتخاب کنندد، اطلاعات درباره آنکه چه کسی استوری را دوباره بازدید کرده، ببیند، فهرست بازدیدکنندگان استوری را جستجو کنند و یک استوری را برای مدتی طولانی تر از یک روز حفظ کنند.

ویژگی های تست شده در کنار قابلیت پست محتوا بدون ظاهر شدن آن در فید فالورهای کاربر راه اندازی شده است.

فیس بوک پلاس ویژگی های مشابهی دارد و واتس اپ پلاس پس زمینه های برای اپ، زنگ های تماس خاص، ویژگی های شخصی سازی شده، استیکرهای ارتقا یافته، افزایش تعداد چت هایی که پین می شوند و غیره را برای کابران حق اشتراکی ارائه می کند.