به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده صبح چهارشنبه به منظور بررسی وضعیت خدمات‌ رسانی در حوزه سلامت روان و ارزیابی کارآمدی برنامه‌ های نظام سلامت روان در سطوح مختلف، از مرکز سلامت روان اجتماعی شهرستان اهر بازدید کرد و از نزدیک در جریان عملکرد، آمار و داده‌ های این مرکز قرار گرفت.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی در این بازدید با تأکید بر اهمیت سلامت روان به عنوان یکی از ارکان اصلی سلامت جامعه، روند پایش، غربالگری و ارجاع بیماران در نظام سلامت روان را مورد بررسی قرار داد و نحوه ارائه خدمات به گروه‌های هدف را ارزیابی کرد.

وی با اشاره به نقش مراکز سلامت روان اجتماعی در پیشگیری از آسیب‌ های اجتماعی و رفتارهای پرخطر، اظهار کرد: اثربخشی این مراکز در گرو شناسایی دقیق، به‌ موقع و علمی افراد در معرض آسیب و همچنین پیگیری مستمر آنان تا رسیدن به بهبودی کامل است و این موضوع باید به عنوان بخشی جدایی‌ ناپذیر از فرآیند درمان مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی، حمایت‌ های اجتماعی از بیماران دارای اختلالات روانی را از دیگر بخش‌ های مهم طرح نظام سلامت روان برشمرد و افزود: تحقق اهداف این طرح نیازمند هماهنگی و هم‌ افزایی میان دستگاه‌ های اجرایی، نهادهای حمایتی و مجموعه‌ های خدمات‌ رسان است تا از طریق حمایت و توانمند سازی، زمینه بازگشت این افراد به زندگی عادی و حضور فعال در جامعه فراهم شود.

محمدزاده با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و کامل برنامه‌ های نظام سلامت روان، خاطرنشان کرد: هرگونه ضعف یا کم‌ کاری در اجرای حلقه‌ های مختلف این نظام، در آینده خود را در قالب افزایش آسیب‌ های اجتماعی نشان خواهد داد و جامعه را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به برخی موانع فرهنگی در مسیر درمان اختلالات روانی گفت: متأسفانه هنوز در بخشی از جامعه، نگرش‌ های نادرست نسبت به بیماری‌ های روانی وجود دارد که موجب تأخیر در مراجعه افراد به مراکز تخصصی می‌شود. فرهنگ‌ سازی، آموزش عمومی و انگ‌زدایی از بیماری‌ های روانی می‌تواند زمینه مراجعه به‌ موقع افراد به چرخه درمان را فراهم کرده و از تشدید مشکلات و پیامدهای ناشی از آن جلوگیری کند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در پایان با تأکید بر ضرورت احصای چالش‌ ها و نارسایی‌ های موجود در فرآیند درمان، مراکز سراج را مکلف کرد هرگونه مسئله یا مانعی را که موجب اختلال در روند پایش، شناسایی، ارجاع و درمان بیماران می‌شود، به دستگاه‌های ذی‌ربط و سطوح بالاتر منعکس کنند تا اقدامات لازم برای رفع نواقص و ارتقای کیفیت خدمات سلامت روان در استان انجام شود.