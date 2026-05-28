وحید عشیری سومین طلای ایران را دشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات رده بندی و فینال ۷ وزن کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا از بعد از ظهر امروز (پنج شنبه) در شهر دانانگ کشور ویتنام برگزار شد.

در وزن ۵۵ کیلوگرم وحید عشیری در دور اول با نتیجه ۶ بر ۱ هاریوم از هند را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۲ آدم ابوفاره از اردن را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. عشیری در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۱ ژیائو ژانگ از چین را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. عشیری در دیدار پایانی با نتیجه ۳ بر ۱ از سد سایمیک عسکروف از قرقیزستان گذشت و به مدال طلا دست یافت.