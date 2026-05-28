  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰

رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان آسیا – ویتنام

وحید عشیری سومین طلای ایران را دشت کرد

وحید عشیری سومین طلای ایران را دشت کرد

وحید عشیری در جریان رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا صاحب مدال طلا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات رده بندی و فینال ۷ وزن کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا از بعد از ظهر امروز (پنج شنبه) در شهر دانانگ کشور ویتنام برگزار شد.

در وزن ۵۵ کیلوگرم وحید عشیری در دور اول با نتیجه ۶ بر ۱ هاریوم از هند را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۲ آدم ابوفاره از اردن را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. عشیری در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۱ ژیائو ژانگ از چین را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. عشیری در دیدار پایانی با نتیجه ۳ بر ۱ از سد سایمیک عسکروف از قرقیزستان گذشت و به مدال طلا دست یافت.

کد مطلب 6843315

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها