به گزارش خبرگزاری مهر، سنگین‌وزن‌های کشتی فرنگی ایران بار دیگر در آستانه تقابلی حساس و تماشایی قرار گرفته‌اند؛ جایی که امین میرزازاده و فردین هدایتی برای رسیدن به دوبنده تیم ملی رودرروی هم خواهند ایستاد.

این دو فرنگی‌کار سال گذشته و در جریان رقابت‌های جام تختی در شیراز به مصاف هم رفتند؛ دیداری نزدیک و نفس‌گیر که در نهایت با برتری ۲ بر یک امین میرزازاده به پایان رسید. تانک بختیاری پس از آن پیروزی، راهی رقابت‌های قهرمانی جهان شد و با نمایشی مقتدرانه، طلای جهان را از آن خود کرد تا جایگاهش را به‌عنوان مرد اول سنگین‌وزن کشتی فرنگی دنیا تثبیت کند.

کشتی‌گیر خوزستانی ایران در ادامه چرخه انتخابی تیم ملی برای سال ۲۰۲۶ نیز در رقابت‌های قهرمانی آسیا در قرقیزستان روی تشک رفت و با کسب مدال طلا، بار دیگر شایستگی‌های خود را به رخ کشید. میرزازاده پس از برتری مقابل هدایتی، در مجموع در ۷ مسابقه به میدان رفت که حاصل آن ۷ پیروزی، کسب ۴۷ امتیاز و تنها ۷ امتیاز از دست‌رفته بود.

در سوی مقابل، فردین هدایتی، پدیده جوان سنگین‌وزن کشتی فرنگی، نیز عملکرد قابل قبولی از خود بر جای گذاشته است. او پس از جام تختی، در رقابت‌های قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان و بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به مدال طلا رسید و نشان داد یکی از جدی‌ترین مدعیان آینده این وزن است.

هدایتی قرار بود در رقابت‌های رنکینگ آلبانی نیز محک بخورد اما مصدومیت باعث شد این مسابقات را از دست بدهد. با این حال او در ۸ دیداری که پس از انتخابی جام تختی برگزار کرد، موفق شد با ۸ پیروزی متوالی، کسب ۵۵ امتیاز و بدون واگذاری حتی یک امتیاز، آماری درخشانی ثبت کند.

حالا همه چیز مهیای یک دوئل بزرگ دیگر است؛ تقابلی که می‌تواند یکی از جذاب‌ترین مسابقات سال باشد. بر اساس چرخه انتخابی تیم ملی، امین میرزازاده برای قطعی کردن دوبنده تیم ملی تنها به یک پیروزی نیاز دارد، اما فردین هدایتی باید دو بار حریف عنوان‌دار خود را شکست دهد تا ملی‌پوش سنگین‌وزن ایران در جهانی قزاقستان شود.

دوئل بزرگ میرزازاده و هدایتی ۲۶ خرداد ماه در خلال رقابت های جام تختی در شهر کرمان برگزار می‌شود.