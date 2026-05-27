۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

مشخص شدن رقیبان ایران در کشتی فرنگی نوجوانان

رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا روزهای ۷ و ۸ خردادماه در شهر دانانگ کشور ویتنام برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، نتایج قرعه نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۴۵ کیلوگرم که ۸ کشتی گیر حضور دارند، آرمین اسماعیلی در دور نخست به مصاف علی آلماس از قزاقستان می رود.

در وزن ۴۸ کیلوگرم که ۹ نفر حضور دارند، علی اسماعیلی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با لیاتان آن از چین کشتی می گیرد.

در وزن ۵۱ کیلوگرم که ۱۲ نماینده دارد، احمد بدرالدینی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان تاکو شیبا از ژاپن و ایموال از تایلند می رود.

در وزن ۵۵ کیلوگرم که ۱۰ کشتی گیر شرکت کرده اند، وحید عشیری در دور اول با هاریوم از هند کشتی می گیرد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم که ۱۲ شرکت کننده دارد، امیررضا طهماسب پور در دور نخست با ونشیو فان از چین مبارزه می کند.

در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۱۱ نفر حضور دارند، حامد دهقان زاده در دور اول به مصاف یوکی یدا از ژاپن می رود.

در وزن ۷۱ کیلوگرم که ۱۱ نفر حضور دارند، اسماعیل ظاهردوست در دور اول با هیروتو کادوهیرا از ژاپن مصاف می دهد.

در وزن ۸۰ کیلوگرم که ۱۰ شرکت کننده دارد، مهدی غلامیان در دور اول با یوجیان چنگ از چین کشتی می گیرد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم که ۹ نفر حضور دارند، امیررضا مهری پس از استراحت در دور اول، در دور دوم به مصاف هانامانت کمپاناوار از هند می رود.

در وزن ۱۱۰ کیلوگرم که ۸ نفر شرکت کرده اند، علی اکبر آکو در دور نخست به مصاف شوخجاخون ایلخاموف از ازبکستان می رود.

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

پنج شنبه ۷ خردادماه:

ساعت ۷ لغایت ۱۰؛ رقابت های مقدماتی اوزان ۴۵، ۴۸، ۵۱، ۵۵، ۶۰، ۹۲ و ۱۱۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۷:۳۰؛ مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

جمعه ۸ خردادماه:

ساعت ۷ لغایت ۹:۳۰ ؛ رقابت های مقدماتی اوزان ۶۵، ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۷:۳۰؛ مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

    IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
      علیرضا دبیر باید پاسخگو باشه چرا شش سال تیم زیر 23 را به قهرمانی اسیا اعزام نکرده و ایرانو از 120 مدال اسیایی محروم کرده

