۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

کشتی فرنگی نوجوانان آسیا – ویتنام

علی اسماعیلی صاحب گردن آویز طلا شد

علی اسماعیلی در جریان رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا صاحب مدال طلا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات رده بندی و فینال ۷ وزن کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا از بعد از ظهر امروز (پنج شنبه) در شهر دانانگ کشور ویتنام برگزار شد.

در وزن ۴۸ کیلوگرم علی اسماعیلی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر لیاتان آن از چین را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر عمرعلی برد علی اف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. اسماعیلی در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۱ جواهر شریفبویف از ازبکستان را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.

