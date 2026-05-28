۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۲

نتانیاهو مدعی شد؛

عبور نظامیان صهیونیست از رود «لیتانی» در جنوب لبنان

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با اذعان به توحش این رژیم در قبال لبنان مدعی عبور نظامیان اشغالگر از رود «لیتانی» در جنوب این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم مدعی شد، نظامیان صهیونیست از رود لیتانی در جنوب لبنان عبور کرده اند.

پیش از این وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که تل آویو به دنبال کنترل بر جنوب، تخریب روستاها و نفوذ تا مرزهای لیتانی است.

نتانیاهو اضافه کرد: ما امروز بیروت را بمباران کردیم و روز گذشته نیز به صور حمله کردیم. حملات بسیار قدرتمندی علیه لبنان انجام می دهیم و به دنبال دستیابی به راهکاری برای حل تهدیدات حزب الله هستیم.

پیشتر نیز گزارش شده بود که در حملات رژیم صهیونیستی به صور دست کم ۳۵ تن شهید و زخمی شده اند.

جنگنده های صهیونیستی امروز نیز یک ساختمان مسکونی را در بیروت هدف قرار دادند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره نوار غزه نیز مدعی شد که این رژیم کنترل ۶۰ درصد از این باریکه را به دست دارد و باید این میزان را به ۷۰ درصد برساند!

