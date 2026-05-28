به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از نهصد نفر از اساتید حوزههای علمیۀ سراسر کشور، در نامهای خطاب به محمد باقر قالیباف، رئیس هیأت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران ضمن تشکر از تلاشهای تیم مذاکرهکننده، نگرانی عمیق خود را نسبت به کنار گذاشتن یا رقیق و کمرنگشدن مطالبات رهبری و مردم در مذاکرات اعلام کرده، خواستار تحفّظ کامل به شروط ده گانه و حفظ صلابت و قاطعیت در مقابل دولت مستکبر آمریکا شدند.
متن نامه و اسامی امضا کنندگان، به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف (زید عزه العالی)
رئیس هیأت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
ضمن تشکر از تلاشهای حضرتعالی و دیگر اعضای تیم مذاکره کننده در مسیر تأمین حقوق مسلم ملت ایران، ما جمعی از اساتید حوزههای علمیه سراسر کشور، پیرو رصد دقیق اخبار رسمی و بررسی قرائن و شواهد موجود، مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به روند و محتوای مذاکرات جاری، اعلام میداریم.
نگرانی اصلی، کنارگذاشتن یا رقیقسازی و کمرنگشدن مطالبات و شروط صریح رهبر معظم انقلاب (دام ظله) و ملتِ مبعوث، مبنی بر «کنترل کامل ایران بر تنگه هرمز همراه با اخذ عوارض»، «پذیرش حقوق هستهای ایران با تاکید بر حق غنیسازی»، «رفع همه تحریمهای اولیه و ثانویه»، «خاتمه تمامی قطعنامههای شورای امنیت و شورای حکام»، «پرداخت خسارت جنگ به ایران»، «خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه» و «توقف جنگ در همه جبهههای مقاومت» است. این مطالبات ـ که در «شروط دهگانه» بیانیه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ شعام مندرج شده است ـ باید قطبنمای میدان دیپلماسی باشد و بهعنوان «مطالباتِ واجبالاجرا» (و نه صرفا «پیشنهاد»)، تحققِ بیکموکاستِ آنها پیگیری شود.
متاسفانه، به رغم صراحت آیات قرآن درباره ضرورت عدم اعتماد به کفار محارب و لزوم ایستادگی و عدم انفعال در برابر آنها (در آیاتی همچون: «وَلَنْ تَرْضَی عَنْکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَی حَتَّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ»، «إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ»، «و لا تَرکَنوا اِلَی الَّذینَ ظَلَموا»، «فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَی السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَ اللَّهُ مَعَکُمْ» و «إِنْ یثْقَفُوکُمْ یکُونُوا لَکُمْ أَعْداءً وَ یبْسُطُوا إِلَیکُمْ أَیدِیهُمْ وَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَ وَدُّوا لَوْ تَکْفُرُونَ»)، و به رغم تجربیات تلخ چند دوره مذاکرات گذشته با دولت مستکبر آمریکا، هنوز عدهای راه برونرفت از مشکلات را در مذاکره و رویکرد انفعالی میبینند و قاطعیت و مواضع صریح در مواجهه با دولت مستکبر و رئیس جمهور خبیث آن را برنمیتابند. از جمله نتایج خفّتبار چنین رویکردی، بیاعتنایی بلکه انتقاد از حکم صریح مرجعیت شیعه درباره مهدور الدم بودن قاتلِ قائد شهید بود.
جناب آقای دکتر قالیباف، از حضرتعالی که سردار دو میدان جنگ و دیپلماسی هستید، انتظار داریم ضمن رعایت دقیق شروط دهگانه، با صلابت و قاطعیت، حافظِ منافع و عزت ملی باشید و یقین بدانید که خداوند در این مسیر پشتیبان شما خواهد بود: «وَ لَینْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ ینْصُرُهُ».
توفیق جنابعالی و اعضای تیم مذاکرهکننده را برای احقاق حقوق ملت شریف ایران و جبهه بزرگ مقاومت، خاضعانه از درگاه خداوند متعال خواستاریم.
اسامی کامل امضاکنندگان نامه (به ترتیب الفبا)
|
ردیف
|
نام خانوادگی
|
نام
|
نام شهرستان محل تدریس
|
نام مکان تدریس (نام مدرسه، حوزه، موسسه و …)
|
|
اباذری
|
زهیر
|
ارومیه
|
امام خمینی (ره)
|
|
ابائی
|
محمدرضا
|
قم
|
مدرسۀ علمیۀ امام رضا (علیه السلام)
|
|
ابراهیم پور
|
محمدجواد
|
قم
|
مدرسه عالی امام علی علیه السلام
|
|
ابراهیمی
|
ازاده
|
اصفهان
|
حوزه
|
|
ابراهیمی
|
ناصر
|
قم
|
مدرسه شهیدمویدی
|
|
ابوالحسنی
|
سیدعلی
|
طبس
|
مدرسۀ علمیۀ امام صادق (علیه السلام)
|
|
ابوطالبی
|
مهدی
|
قم
|
موسسه امام خمینی (ره)
|
|
احسانزاده
|
علی
|
یزد
|
مدرسه خان
|
|
احسانیفر
|
محمد
|
قم
|
مدرسه مرحوم آیة الله العظمی گلپایگانی ره
|
|
احمد خان بیگی
|
مهدی
|
قم
|
موسسه امام خمینی و مرکز فقهی مقام معظم رهبری
|
|
احمدچالی
|
حسن فلاح
|
بابل
|
حوزه علمیه امام حسن مجتبی علیه السلام
|
|
احمدزاده
|
نوروزعلی
|
اندیمشک
|
حوزه عملیه بقیهالله سفیران هدایت
|
|
احمدوند
|
آیت الله
|
قم
|
مدرس آیت الله تبریزی
|
|
احمدوند
|
رضا
|
قم
|
موسسه امام صادق علیه السلام
|
|
احمدی
|
محمد مهدی
|
اصفهان
|
آیت الله حججی
|
|
احمدی
|
زهرا
|
سنقر
|
مدرسۀ فارابی
|
|
احمدی
|
جمال
|
قم
|
مدرسه آیت الله بهجت( ره )و حقانی
|
|
احمدی
|
سیداحمد
|
بیرجند
|
سفیران هدایت بیرجند
|
|
احمدی
|
محمدجواد
|
قائمشهر
|
مدرسه علمیه محمدیه قائمشهر
|
|
احمدی
|
احمد
|
قم
|
حوزه علمیه
|
|
احمدی
|
حسین
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
احمدی
|
محمدصادق
|
قم
|
مدرسه امام کاظم علیه السلام
|
|
احمدی
|
مهدی
|
قم
|
موسسه امام خمینی ره
|
|
احمدی دهمند
|
رضا
|
قم
|
موسسه فقهی صاحب الامر عج
|
|
احمدی شاهرودی
|
حسین
|
قم
|
مدرسه خان
|
|
احمدی کوپائی
|
مصطفی
|
قم
|
علوی
|
|
آخوندی
|
سارا
|
قزوین
|
حوزه علمیه خواهران کوثر
|
|
آخوندی
|
جعفر
|
قم
|
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
|
|
آذرطوس
|
سیده عالیه
|
قم
|
بنت الهدی المصطفی
|
|
آذری
|
نسیم
|
سنقر
|
حوزه علمیه نرجسیه
|
|
اربابی
|
امیر
|
قم
|
امام زین العابدین ع
|
|
ارجمند شکوری
|
زهرا
|
قم
|
دانشگاه قم
|
|
ارجی
|
علی
|
شیراز
|
مدارس علمیه شیراز
|
|
ارشدی
|
مجتبی
|
قم
|
مدرسه جهانگیر خان
|
|
اروانه
|
خالد
|
ایلام
|
حوزه الهادی علیه السلام
|
|
اروجی
|
وحید
|
قم
|
امام هادی علیه السلام
|
|
آرین
|
محمد
|
قم
|
موسسه آل یس سبک زندگی اسلامی
|
|
آزادنژاد
|
مجید
|
قم
|
موسسه امام هادی ع
|
|
اژه ای
|
محسن
|
اصفهان
|
مدرسۀ علمیه جده بزرگ
|
|
استوار میمندی
|
محمد
|
قم
|
موسسه صاحب الامر
|
|
اسداللهی
|
علی
|
دورود
|
آیت الله بروجردی
|
|
اسدی
|
هاجر
|
قزوین
|
حوزه علمیه کوثر
|
|
اسفندیاری
|
داود
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
اسکندری
|
منصور
|
قم
|
مدرسۀ علمیۀ شهید حقانی
|
|
اسلامی
|
سید قاسم
|
بوشهر- خورموج
|
پیامبر اعظم خورموج
|
|
اسلامی
|
عبدالاحد
|
قم
|
موسسه اخلاق و تربیت
|
|
اسلامی
|
مصطفی
|
قم
|
حوزه علمیه
|
|
اسماعیلی
|
حمیده
|
رفسنجان
|
مدرسه علمیه ریحانة النبی سلام الله علیها
|
|
اسماعیلی
|
اسماعیلی
|
قم
|
حوزه علمیه قم
|
|
اسماعیلی
|
اصغر
|
شیراز
|
جامعه النور
|
|
اسماعیلی
|
محمدرضا
|
قم
|
مدارس علمیۀ قم
|
|
اسماعیلی مهر
|
حامد
|
قم
|
مؤسسه امام خمینی ره
|
|
اسمعیلی
|
محمد
|
قم
|
آیت الله خویی مدینه العلم
|
|
اشراقی
|
لطف الله
|
قم
|
مدرسه آیت الله گلپایگانی
|
|
آشوری
|
طیبه
|
قزوین
|
حوزه کوثر
|
|
اصغرزاده
|
توحید
|
ماکو
|
مدرسه علمیه شهرستان
|
|
اعتصامی
|
سید مهدی
|
قم
|
جامعة المصطفی( صلی الله علیه و آله)
|
|
اعتمادی
|
علیرضا
|
قم
|
مدرسه امام علی بن موسی الرضا علیهما السلام
|
|
اعجازی
|
علیرضا
|
قم
|
مدرسه مصلی
|
|
افتخاری
|
سید ابراهیم
|
شیراز
|
مدرسۀ علمیۀ جامعه النور
|
|
افتخاری اکمل
|
احمد
|
قم
|
مسجد حضرت زینب( سلام الله علیها) پردیسان
|
|
افشارپور
|
مجتبی
|
قم
|
مدرسه صاحب الامر عج
|
|
آقابزرگی شاره
|
مهدی
|
بابل
|
خاتم الأنبیاء
|
|
آقایارلو
|
حجت
|
ارومیه
|
حوزه علمیه امام خمینی ره
|
|
آقایی
|
محبوبه
|
شهرستان قوچان
|
مدرسه علمیه فاطمه الزهرا ء سلام الله علیها
|
|
اقبالی
|
مهدی
|
قم
|
علوی
|
|
اکبرزاده
|
رجب
|
قم
|
دانشگاه
|
|
اکبری
|
محمد
|
قم
|
مدرسه نمونه پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله)
|
|
اکبری
|
حسین
|
خرمدره
|
ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
|
|
اکبری اسحقوندی
|
محمد باقر
|
درود فرامان
|
مسجد قمربنی هاشم (علیه السلام )
|
|
اکرادی
|
امین
|
قم
|
حوزه علمیه ائمه اطهار ع
|
|
اکرمی
|
سید مهدی
|
قم
|
مدرسه علمیه کریمه اهلبیت س
|
|
امامی
|
مریم
|
انزلی
|
فاطمیه
|
|
امامی
|
محمد
|
سملقان
|
مدرسه علمیه آشخانه
|
|
امانی
|
علیرضا
|
قم
|
ولیعصر عج پردیسان
|
|
امروزی
|
زینب
|
مشهد
|
حضرت رقیه (سلام الله علیها)
|
|
امیدوار
|
محسن
|
قم
|
مشکات
|
|
امیدی نقلبری
|
مهدی
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
امیرخانی
|
علی
|
قم
|
بنیاد امامت
|
|
امیرزاده
|
سجاد
|
قم
|
مجتمع جامع علوم اسلامی ولی امر عج
|
|
امیری
|
وحید
|
کرمانشاه
|
حوزه امام خمینی و مؤسسه آموزش عالی علامه طباطبایی ره
|
|
امیری
|
حسین
|
ارومیه
|
امام خامنه ای
|
|
امین
|
محمدمهدی
|
قم
|
مدرسه امام حسن مجتبی علیه السلام
|
|
امین
|
محمدرضا
|
قم
|
موسسه آموزشی و پرورشی امام خمینی ره
|
|
امین رستمی
|
علی
|
قم
|
موسسه حوزوی امام رضا و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
امینی
|
فرشته
|
تهران
|
مدرسۀ علمیۀ الزهرا
|
|
امینی
|
محمدرضا
|
قم
|
مدرسه الهادی ع
|
|
انبیائی
|
احسان
|
قم
|
مدرسۀ علمیۀ حقانی و موسسه امام خمینی (ره)
|
|
انبیائی
|
محسن
|
قم
|
فیضیه
|
|
انواری
|
محمد رضا
|
قم
|
مجتمع امین جامعةالمصطفی
|
|
انوری
|
سیدمحمدحسین انوری
|
قم
|
معصومیه
|
|
آهنگرانی
|
روح الله
|
مشهد
|
مدرس خیابان وحید
|
|
آیتی
|
فاطمه
|
قزوین
|
قزوین
|
|
ایزدی
|
حمید
|
مشهد
|
مدرسۀ علمیۀ امام صادق (علیهالسلام)
|
|
ایزدی
|
مصطفی
|
قم
|
مدرسۀ علمیۀ سعادت
|
|
ایمان امیری
|
ایمان
|
قم
|
رسالت
|
|
اینانلو
|
زاهده
|
تهران
|
دانشگاه تهران
|
|
ایوبی زاده
|
مهدی
|
قم
|
مدرسه فقهی امام هادی علیه السلام
|
|
باباپورفرخانی
|
الفت
|
قوچان
|
مدرسه علمیه فاطمة الزهراء (علیها السلام)
|
|
بابافرخانی
|
عصمت
|
قوچان
|
طلیعه نورالمهدی (عج)
|
|
بابایی
|
حبیب
|
قم
|
فیضیه مبارکه
|
|
بابائی
|
مهدی
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمین
|
|
بازگیر
|
مجتبی
|
رودبار جنوب
|
حوزه علمیه حضرت امیر المؤمنین
|
|
باصری
|
علی
|
اصفهان
|
مدرسه رواق
|
|
باقرزاده
|
عبدالرحمان
|
بابل
|
حضرت خدیجه
|
|
باقری
|
سمیرا
|
سلماس
|
فرزانگان
|
|
باقری
|
اسداله
|
اسفراین
|
مدرسه علامه جعفری
|
|
باقری
|
عباس
|
ملایر
|
حوزه علمیه سطح عالی امام حسن مجتبی علیه السلام
|
|
بختیاری
|
ابراهیم
|
قم
|
جامعه المصطفی ص
|
|
بختیاری
|
مجتبی
|
تهران
|
حکیم هاشم طهرانی
|
|
بخشی
|
مرتضی
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
بخشی
|
مهدی
|
شاهرود
|
مدرسه علمیه باقر العلوم
|
|
بخشیان
|
محمدعلی
|
قم
|
مرکز امام خمینی
|
|
بدخش
|
محمد صادق
|
یزد
|
مدرسه علمیه خان
|
|
بدرالدین
|
مرتضی
|
دشتی خورموج
|
پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله
|
|
برادران النجقی
|
محمد ابراهیم
|
قم
|
جهانگیر خان و ائمه اطهار
|
|
برزگر
|
مهدی
|
کرمانشاه
|
مدرسۀ علمیۀ مشکات
|
|
برزگران بابلی
|
حسین علی
|
قم
|
مدرس صاحب الزمان
|
|
برمو
|
بهنام
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
|
|
بزرگ امید
|
سعید
|
بویراحمد
|
علی ابن موسی الرضا
|
|
بقائی هامانه
|
سجاد
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
بلندقامت پور
|
زهیر
|
تهران
|
امام خمینی
|
|
بمانی
|
عباسعلی
|
تهران
|
مدرسۀ علمیۀ مروی
|
|
بهارلو
|
محمد
|
اصفهان
|
دانشگاه قرآن وعترت
|
|
بهاری
|
بهلول
|
اردبیل
|
مدرسۀ علمیۀملا ابراهیم
|
|
بهرام نسب
|
محمد
|
قم
|
مرکز سید الساجدین علیه السلام
|
|
بهرمندی
|
فرشاد
|
دماوند
|
مسجد جامع دماوند
|
|
بهشت
|
ابراهیم
|
یاسوج
|
حوزه علمیه حضرت علی بن موسی الرضا علیهما السلام یاسوج
|
|
بهشتی
|
محمد جواد
|
قم
|
مدرسه فقهی امام هادی ع
|
|
بهمنی
|
محمد
|
قم
|
موسسه امام خمینی ره
|
|
بیات
|
فاطمه
|
همدان
|
مدرسۀ علمیۀ الزهرا(سلام الله علیها)
|
|
بیات
|
کمال
|
کرمانشاه
|
حوزه علمیه امام خمینی قدس سره
|
|
بیات
|
محمود
|
قم
|
مدرسۀ علمیۀ کرمانیها
|
|
بیک زاده
|
بیک زاده
|
تهران
|
امام خمینی
|
|
بیگدلی
|
مصطفی
|
قزوین
|
حوزه و دانشگاه
|
|
پارسا
|
سعید
|
قم
|
مرکز تخصصی دین پژوهی علوی
|
|
پاسالاری
|
هاشم
|
شیراز
|
خاتم الانبیاء
|
|
پاسیار
|
محسن
|
یاسوج
|
علی بن موسی الرضا( علیه السلام)
|
|
پذیرش
|
صادق
|
اندیمشک
|
حوزه بقیه الله
|
|
پرهیز
|
محمد
|
قم
|
مدرسه علوی
|
|
پرهیزکار
|
علامرضا
|
قم
|
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
پروائی
|
احمد
|
قم
|
مدرسه خان و گلپایگانی
|
|
پژوهنده
|
حسین
|
قم
|
مدرس صاحب الزمان
|
|
پژوهنده
|
امیر
|
قم
|
موسسه امام خمینی ره
|
|
پنام
|
مجید
|
مشهد مقدس
|
سراج المنیر
|
|
پهلوانزاده
|
عمار
|
قم
|
جامعة المصطفی العالمیه
|
|
پهلوزاده
|
حبیب
|
دشتی
|
سفیران
|
|
پوراکبر
|
محمد
|
بابل
|
فیضیه مازندران
|
|
پوراکبرکرانی
|
محسن
|
قم
|
مدرسۀ علمیۀ خاتم الانبیا
|
|
پورعلی
|
ابراهیم
|
قم
|
حوزه علمیه قم
|
|
پورفرج
|
احمدرضا
|
بابل
|
شهید امیری ره
|
|
پیروز
|
علی آقا
|
قم
|
مرکز تخصصی مدیریت اسلامی
|
|
پیروزه
|
مهدی
|
یاسوج
|
حوزه علمیه امام مهدی منتظر (عج) یاسوج
|
|
تاکی
|
محمد جواد
|
قم
|
موسسه ائمه اطهار
|
|
تدین
|
سید محمد جواد
|
قم مقدس
|
مدرس مرحوم تبریزی
|
|
ترابی
|
محسن
|
تهران
|
مدرسۀ علمیۀ ایروانی
|
|
ترابی
|
محمدحسن
|
اصفهان
|
دارالحکمة
|
|
ترابی فر
|
محسن
|
شاهرود
|
حوزه امام صادق ع
|
|
ترادیون
|
نرگس
|
قزوین
|
مدرسه تخصصی کوثر
|
|
ترک دهنو
|
احمد
|
قم
|
مدرسه امام حسن مجتبی
|
|
ترکاشوند
|
محمدحسین
|
قم
|
مدارس علمیه قم
|
|
ترکاشوند
|
یارمحمد
|
قم
|
مدرس آیتالله علم الهدی
|
|
ترکاشوند
|
احسان
|
ملایر
|
مدرسه امام رضا
|
|
ترکمنی
|
هادی
|
همدان
|
حوزه مرحوم آخوند (ره)
|
|
تشکری
|
سید سعید
|
زابل
|
مدرسه علمیه المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
|
|
تشکری صالح
|
ابوذر
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
تقوی
|
سید نعیم
|
گچساران
|
حوزه علمیه امام صادق علیه السلام
|
|
تقوی
|
سید سجاد
|
تهران
|
حوزه مروی
|
|
تقوی
|
تقوی
|
شیروان
|
حوزه علمیه آیتالله حکیم ره
|
|
تقوی دامغانی
|
سید محمد مهدی
|
قم
|
مدرس امام محمد باقر علیه السلام
|
|
تقی پور
|
بی بی معصومه
|
مشهد
|
حوزه
|
|
تکلیفی
|
عبدالرحمن تکلیفی
|
شیروان
|
امام خمینی( ره) شیروان
|
|
تهرانی
|
مهدی تهرانی
|
قم
|
منزل شخصی
|
|
توسلی
|
روح الله
|
فریمان
|
حوزه علمیه شهید مطهری ره
|
|
توکلی جوری
|
محمد
|
قم
|
جامعة الزهرا سلام الله علیها و مدرسه شهید صدوقی
|
|
توکلی مقدم
|
بهرام
|
قائمشهر
|
حوزه علمیه محمدیه
|
|
تیمورزاده
|
مبین
|
ماکو
|
حوزه علمیه امام خمینی رحمت الله علیه ماکو
|
|
تیموری
|
محمد
|
قم
|
مسجد امام حسن مجتبی (علیه السلام)
|
|
جاپلقی
|
محمد صادق
|
قن
|
مدرسۀ علمیۀ
|
|
جامه بزرگی
|
محمد جعفر
|
تهران
|
حکمت و فلسفه ایران
|
|
جباری
|
امین
|
مشهد
|
علی ابن موسی الرضا
|
|
جباری
|
محمد رضا
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
جبرییلی
|
محمد صادق
|
بابل
|
حوزه علمیه شهید امیری
|
|
جبرئیلی
|
مهدی
|
بابل
|
شهید امیری
|
|
جعفرزاده
|
مهدی
|
سنندج
|
مرکز تخصصی امام خمینی ره
|
|
جعفری
|
زهره
|
قم
|
-
|
|
جعفری
|
حمید رضا
|
قم
|
صاحب الامر و سید الساجدین
|
|
جعفری
|
محمد صابر
|
قم
|
مرکز تخصصی موعود
|
|
جعفری
|
علی
|
قم
|
مدرس آیتالله تبریزی
|
|
جعفری
|
محمد
|
قم
|
امام کاظم (ع )، مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی، امام حسین (ع)و مرکز فقهی قائم( عج)
|
|
جعفری
|
محمد
|
قم
|
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
|
|
جعفری
|
محمدمهدی
|
قم
|
مدرسه علمیه رشد
|
|
جعفری
|
محمد
|
قم معصومیه
|
مدرسۀ علمیۀمعصومیه
|
|
جعفری
|
فاطمه
|
یزد
|
الزهرا
|
|
جعفری
|
رضا
|
تهران
|
حوزه علمسه امام باقر علسه السلام
|
|
جعفری
|
حسن
|
قم
|
پناه
|
|
جعفری نجف آبادی
|
محمد ابراهیم
|
قم
|
مدرسه علمیه معصومیه
|
|
جعفری نسب
|
سیدحسین
|
ری
|
حوزه
|
|
جلالی
|
فاطمه
|
جاسک
|
حوزه علمیه خواهران
|
|
جلالیان
|
عبدالناصر
|
قم
|
مدرسه فقهی ال یس
|
|
جلیلیفر
|
علیرضا
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
جمالی
|
یعقوب
|
بوشهر
|
امام خمینی (ره) بوشهر
|
|
جمشیدی
|
بابک
|
یاسوج
|
مدرسه علمیه امام علی بن موسی الرضا علیهما السلام
|
|
جمشیدی
|
سعید
|
قم
|
مرکز تخصصی هنر و رسانه
|
|
جهان فکر
|
مصطفی
|
قم
|
دارالشفاء
|
|
جهانگیری
|
محمدرضا
|
قم
|
مدرسه ملاصادق
|
|
جهانگیری
|
محسن
|
اندیمشک
|
حوزه بقیه الله عج الله فرجه
|
|
جهانی فر
|
ایمان
|
اصفهان
|
رکن الملک
|
|
جوادزاده
|
علیرضا
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی( ره)
|
|
جوادی نصر
|
امید
|
اندیمشک
|
مدرسۀ علمیۀ بقیه الله( عج)
|
|
جوادی والا
|
محمود
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
جوکار
|
محمدجواد
|
قم
|
مدرسه فقهی امام رضا ع
|
|
جویباری
|
محمد مهدی
|
قم
|
حوزه علمیه جهانگیرخان
|
|
چراغی کوتیانی
|
اسماعیل
|
قم
|
موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی
|
|
چکانی
|
محمود
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
چگنی
|
محمد مهدی
|
قم
|
جهانگیر خان
|
|
چنانی
|
زینب
|
اهواز
|
حضرت فاطمه الزهرا س
|
|
چیتگر
|
ربابه
|
قروین
|
حوزه کوثر
|
|
حاتمیان
|
حسین
|
قم
|
مدینه
|
|
حاجی آقایی
|
سید رضا
|
قم
|
مدرسۀ علمیۀ مدینة الولایه
|
|
حاجی حیدری
|
محمدمحسن
|
قم
|
مدرس ومسجد امام کاظم ع
|
|
حاجیلو
|
فاطمه
|
اصفهان
|
حوزه
|
|
حاجیلو
|
نسرین
|
قزوین
|
حوزه کوثر
|
|
حافظی
|
رمضان
|
مهدیشهر
|
ولی عصر عجل الله تعالی فرجه
|
|
حبیبی
|
حسین
|
ارومیه
|
مدرسه امام خمینی ره
|
|
حبیبی
|
نعمت
|
شیراز
|
حوزه علمیه امام کاظم علیه السلام
|
|
حبیبیان
|
ابراهیم
|
قم
|
مدرسه فقهی امام حسین علیه السلام
|
|
حبیبیان
|
روح اله
|
قم
|
حوزه علمیه مشکات
|
|
حجازیان
|
مرتضی حجازیان
|
بیرجند
|
رضویه
|
|
حجتی
|
مجتبی
|
قزوین
|
حوزه علمیه
|
|
حجتی
|
سید مصطفی
|
رشت
|
دانشگاه فرهنگیان گیلان
|
|
حریفی
|
محمد
|
قم
|
آل البیت
|
|
حسن پور
|
فیروز
|
دورود
|
مدرسه تخصصی حضرت زهرا
|
|
حسن پور
|
زهره
|
قزوین
|
حوزه کوثر
|
|
حسن پور
|
محمد جواد
|
قم
|
مشکات
|
|
حسن پور
|
محمدرسول
|
قم
|
مدرسه جهانگیرخان
|
|
حسن زاده رزکناری
|
محسن
|
قم
|
موسسه امام صادق علیه السلام
|
|
حسن نتاج
|
رضا
|
بابل
|
مدرسه علمیه شهید امیری
|
|
حسنی
|
یونس
|
اردبیل
|
مدرسۀ علمیۀ ملا ابراهیم
|
|
حسنی
|
علی
|
زنجان
|
مدارس نمونه بسیج
|
|
حسنی
|
مرتضی
|
قم
|
موسسه امام صادق علیه السلام
|
|
حسین خانی
|
هادی
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
حسین زاده
|
محمد حسین زاده
|
قم
|
موسسه امام و خمینی و
|
|
حسین ناگهی
|
حسین
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
حسینپور
|
سیدعلی
|
قم
|
مدرسه آیتالله گلپایگانی
|
|
حسینی
|
سیدعلی
|
قم
|
مدرسۀ علمیۀ فیضیه
|
|
حسینی
|
زینب
|
دورود
|
مدرسۀ علمیۀ حضرت زهرا (سلام الله علیها)
|
|
حسینی
|
سید غلامحسین
|
شهرستان دشتی استان بوشهر
|
حوزه علمیه المهدی خورموج و حوزه علمیه فاطمیه
|
|
حسینی
|
سیدعلی
|
بیرجند
|
حوزه علمیه سفیران هدایت
|
|
حسینی
|
سید غلامرضا
|
بیرجند
|
معصومیه سفیران هدایت
|
|
حسینی
|
سید علی اکبر
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
حسینی
|
سیدمهدی
|
مینودشت
|
امامصادق
|
|
حسینی
|
سید ابراهیم
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
حسینی
|
سید علی
|
رفسنجان
|
امام خامنه ای
|
|
حسینی
|
سید حسن
|
قم
|
مرکز سماح
|
|
حسینی پور
|
ساره
|
بندرجاسک
|
حوزه علمیه فاطمه بنت الرسول سلام الله علیها و دانشگاه آزاد
|
|
حسینی سیرت
|
سیدمصطفی
|
قم
|
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
|
|
حسینی فرد
|
حسینی فرد
|
آوج
|
مدرسۀ علمیۀ مدرسه امیرالمؤمنین ( علیه السلام)
|
|
حسینی کریمی
|
سید باقر
|
بابل
|
خاتم الانبیا (صلی الله علیه و آله)
|
|
حسینی مقدم
|
سید اسماعیل
|
قم
|
مدرسه خان
|
|
حسینی منش
|
احسان
|
اندیمشک
|
حوزه علمیه بقیة الله (عج)سفیران هدایت
|
|
حسینی نسب
|
سید مصطفی
|
قم
|
مدرسۀ علمیۀ امام کاظم ( علیه السلام)
|
|
حسینیان
|
سید علی
|
قم
|
موسسه امام صادق علیه السلام
|
|
حسینیپور
|
سید عباس
|
یزد
|
مدینة العلم کاظمیه
|
|
حق شناس
|
محمد حسین
|
اصفهان
|
موسسه علامه مجلسی ره
|
|
حقیقت منش
|
خداداد
|
برازجان
|
مدرسه علمیه چهارده معصوم علیهم السلام
|
|
حکیمه احسانی
|
حکیمه
|
قم
|
حوزه آیت الله ایرانی ره
|
|
حمزه لویی نژاد
|
حمید
|
قم
|
مدرسه امیرالمومنین علیه السلام
|
|
حمیدیان
|
محمد هادی
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
|
|
حمیسی
|
نعیمه
|
تهران
|
حوزه خواهران سیدة النساء
|
|
حیاتی
|
جعفر
|
اندیمشک
|
بقیه الله عج
|
|
حیاتی مقدم
|
روح الله
|
قم
|
موسسه سراج منیر توحید
|
|
حیدری
|
محمد
|
قم
|
مدرسه جهانگیرخان
|
|
حیدری
|
محمد
|
قم
|
مدرس صاحب الزمان عج
|
|
حیدری آذر
|
مجید
|
قم
|
موسسه سراج منیر توحید
|
|
خادمی
|
سعید
|
قم
|
مدارس علمیه قم
|
|
خادمی
|
محمد
|
مازندران
|
بندرگز
|
|
خازنی
|
سجاد
|
تهران
|
دانشگاه تهران
|
|
خانی
|
محمدجواد
|
ایلام
|
صاحب الزمان ایلام عج
|
|
خانی
|
هادی
|
قم
|
مدرسۀ علمیۀ معصومیه
|
|
خاوری شریف
|
صابر
|
همدان
|
مدرسه علمیه آخوند ره
|
|
خداداد
|
زهرا
|
قزوین
|
فاطمیه
|
|
خدادادبیگی
|
وحید
|
قزوین
|
مدارس علمیۀ صالحیه والتفاتیه
|
|
خداکرمی
|
مهدی
|
قم
|
آیتالله تبریزی و شاهرودی
|
|
خدای
|
علی
|
ابهر خرمدره
|
صائب
|
|
خرمی فرد
|
محسن
|
قم
|
مدرسه فیضیه و مدرسه شیخ مفید
|
|
خزایی
|
زهرا
|
سنقر
|
مدرسۀ علمیۀ نرجسیه (سلام الله علیها )
|
|
خسروی
|
محمد مهدی
|
قم
|
مدرسه فقهی شمس الشموس
|
|
خضری
|
سید مهدی خضری
|
قم
|
مدرس عالی تفسیر دارالقرآن علامه طباطبایی
|
|
خطیبی
|
مهدی
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
خلفانی
|
مصطفی
|
کنگان
|
مدرسه علمیه کنگان
|
|
خلیفه
|
محمدمهدی
|
شیراز
|
امام کاظم (علیهالسلام )
|
|
خلیلی
|
الهام
|
رضوانشهر
|
حوزه
|
|
خواص
|
امیر
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
خوش اخلاق
|
ابوالفضل
|
قم
|
امام خمینی ره
|
|
خوش قامت
|
علیرضا
|
اصفهان
|
مدرسۀ علمیۀ سلاله
|
|
خوش نظر
|
محمدصادق
|
قم
|
موسسه رسم وفا
|
|
خوشصحبت
|
مرتضی
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
خوشه چرخ
|
مسعود
|
بابل
|
خاتم الانبیاء
|
|
خیرآبادی
|
احمد
|
قم
|
موسسه پژوهشی تبلیغ و مدرسه عالی امیرالمؤمنین علیه السلام
|
|
خیرالدین
|
احمد
|
قم
|
مرکز جامع المهدی
|
|
خیری
|
زکریا
|
قم
|
محلاتی المصطفی
|
|
خیری
|
محسن
|
قم
|
جامعه الزهرا
|
|
داداش پور
|
مجتبی
|
بابل
|
حوزه علمیه شهید محمدحسن امیری
|
|
داستار
|
بهنام
|
یاسوج
|
حوزه
|
|
داغمه چی
|
سعید
|
بابل
|
روحیه
|
|
دانشگر
|
عبدالرحیم
|
اردبیل
|
مدرسۀ علمیۀ میرزا علیاکبر
|
|
دانشور نیلو
|
یوسف
|
قم
|
مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
|
|
داودپور
|
مرتضی
|
قم
|
جامعه المصطفی ومدرسه جانبازان
|
|
داودی
|
حامد
|
قزوین
|
شیخ الاسلام
|
|
دربانی
|
علی
|
دامغان
|
امام صادق علیهالسلام
|
|
درخشی
|
محمدمهدی
|
بیرجند
|
مدرسۀ علمیه سفیران هدایت
|
|
درگاهی
|
مهدی
|
قم
|
فیضیه
|
|
درودی
|
مجتبی
|
قم
|
حوزه و دانشگاه
|
|
دریکوند
|
مصطفی
|
اندیمشک
|
بقیه الله و امام صادق
|
|
دستجرد
|
محمد ابراهیم
|
قم
|
حوزه علمیه قم
|
|
دستور
|
سید احمد
|
پردیس
|
مدرسه علمیه امام حسن عسکری علیه السلام
|
|
دشت بزرگ
|
امین
|
قم
|
موسسه فقهی امیرالمومنین
|
|
دلپذیر
|
جواد
|
قم
|
مدرسه امام کاظم علیه السلام
|
|
دهستانی اردکانی
|
اعظم
|
اردکان
|
مدرسۀ علمیۀ فاطمه الزهرا
|
|
دهستانی اردکانی
|
حمیده
|
اردکان یزد
|
فاطمه الزهرا سلام الله علیه
|
|
دهشیری
|
علیرضا
|
قم
|
دفتر ارتباطات فرهنگی
|
|
دهقان
|
محمدعلی
|
قم
|
موسسه امام خمینی ره
|
|
دهقانی
|
علی
|
بابل
|
روحیه
|
|
دهقانی اشکذری
|
علی اکبر
|
یزد
|
مدینه العلم کاظمیه
|
|
دهقانی اصفهانجق
|
یعقوب
|
قم
|
مدرسه رضویه
|
|
دهقانی نژاد
|
رضا
|
یزد
|
حوزه علمیه یزد
|
|
دوستی
|
محمدرضا
|
قم
|
حوزه علمیه امام باقر
|
|
دوستی
|
رسول
|
مراغه
|
مدرسه امام حسن مجتبی علیه السلام
|
|
دیباجی
|
سید یحیی
|
اصفهان
|
امام سجاد
|
|
ذاکرانی نیا
|
خلیل
|
میناب
|
زندان
|
|
ذاکرزاده
|
ماشاءالله
|
دشتستان
|
حوزه علمیه چهارده معصوم علیهم السلام برازجان
|
|
ذبیحی نژاد
|
مهران
|
گچساران
|
مدرسۀ علمیۀ امام جعفرصادق (علیه السلام)
|
|
ذکائی آشتیانی
|
حمید
|
آشتیان
|
مدرسۀ علمیۀ ایروانی
|
|
ذوالفقاری
|
رضا
|
تهران
|
حوزه قائم (عج( چیذر
|
|
ذوقی
|
بهدخت
|
قزوین
|
حوزه ایمانیه تاکستان وحوزه علمیه زینبیه ابیک
|
|
رازی پور
|
حمزه
|
اصفهان
|
مدرسۀ علمیۀ حضرت صاحب الامر (عج)
|
|
راوی
|
احمدرضا
|
تبریز
|
مدرسۀ علمیۀ سالار شهیدان
|
|
ربانی
|
حسامالدین ربانی
|
قم
|
مدرسه فیضیه
|
|
ربیعی
|
عقیل
|
دشتی
|
پیامبر اعظم و سفیران هدایت المهدی
|
|
رجبی
|
محمدحسین
|
قم
|
مدرسه علمیه رشد
|
|
رجبی
|
داریوش
|
قم
|
حوزه علمیه آل یاسین
|
|
رجبی
|
روح الله
|
تهران
|
مدرسه علمیه مروی
|
|
رحمانی
|
سیدمجتبی
|
قم
|
مدرسه الله فقیهی
|
|
رحمانی
|
علیرضا
|
قم
|
مدینه العلم
|
|
رحمانی
|
ناصر
|
یزد
|
مدرسه کاظمیه یزد
|
|
رحیمی
|
علی
|
شیراز
|
مدرسه علمیه جامعة النور
|
|
رحیمی
|
عماد
|
قم
|
مرکز تخصصی امام خمینی ره مشاوره اسلامی
|
|
رحیمی
|
مهدی
|
قم
|
رسالت و ابافاضل
|
|
رحیمی
|
حسین
|
کرمانشاه
|
آیت الله بروجردی
|
|
رحیمی دون
|
مرتضی
|
بابل
|
امام حسین علیه السلام
|
|
رحیمی صادق
|
محمد هادی
|
تهران
|
مدرسه امام رضا ع
|
|
رحیمی مزرعه شاهی
|
عباس
|
قم
|
مدزسه گلپایگانی و فیضیه
|
|
رزاقی
|
هادی
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
رسولی
|
علی
|
همدان
|
اخوند
|
|
رشنو
|
ناهید
|
دورود
|
حضرت زهرا (سلاماللهعلیها )
|
|
رشیدی
|
حسن
|
قم
|
مدرسۀ علمیۀ آل البیت
|
|
رضانیا شیرازی
|
حمید
|
قم
|
حوزه قم
|
|
رضایی
|
شیرین
|
قزوین
|
حوزه علمیه خواهران کوثر قزوین
|
|
رضایی
|
عظیمه
|
قم
|
مدرسه علمیه حضرت خدیجه سلام الله علیها
|
|
رضایی
|
مجتبی
|
قم
|
مرکز تخصصی امام خمینی ره رشته مشاوره اسلامی
|
|
رضائی
|
اسماعیل
|
قم
|
مسجد امام حسن عسکری (علیه السلام) پردیسان
|
|
رضائی
|
مختارعلی
|
قم
|
حوزه علمیه
|
|
رضائی
|
امین
|
قم
|
امام خمینی
|
|
رضائی حسین آبادی
|
محمدصادق
|
قم
|
مدرسه علمیه پیامبر اعظم ص
|
|
رضایی صفت فومنی
|
محسن
|
قم
|
امام کاظم
|
|
رضوانی
|
مصطفی
|
قم
|
علی بن موسی الرضا
|
|
رضوانی فر
|
امید
|
بویراحمد
|
حوزه علمیه الامام علی بن موسی الرضا (علیهما السلام) یاسوج
|
|
رضوی
|
سید حامد
|
خراسان جنوبی
|
مدرسۀ علمیۀ امام صادق ( علیه السلام)
|
|
رضوی
|
سید محمد امین
|
قم
|
مدرسه علمیه فاطمی
|
|
رفیعان
|
محمود
|
قم
|
جامعة المصطفی
|
|
رمضان نرگسی
|
رضا
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ( ره)
|
|
رمضانی
|
خسرو
|
شیراز
|
جامعه النور
|
|
رمضانی
|
جعفر
|
قزوین
|
دهخدا
|
|
رمضانی درح
|
حمیدرضا
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
رنجبر
|
محسن
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
رهبر کلیشمی
|
محمد علی
|
قم
|
دارلشفاء و مدرسه فقهی ثقلین
|
|
رهدار
|
احمد
|
قم
|
دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام)
|
|
رهنما
|
مهدی
|
قم
|
مدرسه امام کاظم علیه السلام
|
|
رهنمایی
|
سید احمد
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
روحی
|
وحید
|
همدان
|
امین
|
|
روحی
|
ابوالفضل
|
قم
|
جامعه المصطفی
|
|
روزبهانی
|
روح اله
|
قم
|
مدرسه امام کاظم علیه السلام
|
|
روشن دل
|
مهدی
|
قم
|
مسجد پردیسان
|
|
روشنائی
|
مهدی
|
قم مقدسه
|
مدرس علم الهدی
|
|
رویین تن
|
مهدی
|
قم
|
مهدوی
|
|
ریحانی
|
سید محمد رضا
|
قم
|
امام باقر علیه السلام
|
|
رئیس زاده
|
سید محمد حسین
|
قم
|
مؤسسه امام خمینی و جامعهٔ المصطفی العالمیهٔ
|
|
رئیس زاده
|
سید جواد
|
قم
|
مدرسه علمیه رشد
|
|
زارع
|
محراب
|
قم
|
مدرسه عالی فقه و اصول امام حسین علیه السلام
|
|
زارع خورمیزی
|
حسن
|
یزد
|
دانشگاه ملی مهارت
|
|
زارعی
|
ماهرخ
|
شیراز
|
حوزه علمیه الزهرا (سلام الله علیها) شیراز
|
|
زارعی
|
سمانه
|
قزوین
|
حوزه کوثر
|
|
زارعی
|
صادق
|
بیرجند
|
حوزه علمیه
|
|
زارعی
|
علیاصغر
|
بهار
|
مدرسۀ علمیۀ آیت الله بهاری (ره)
|
|
زارعی
|
صابر
|
قم
|
فیضیه
|
|
زارعی
|
احمد
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
زارعی
|
رحیم زارعی
|
شیراز
|
مدرسۀ علمیۀ امام کاظم
|
|
زارعی نصرالله پور
|
اسماعیل
|
قم
|
مدرس علامه مجلسی
|
|
زائرمحمدی
|
نجیمه
|
لامرد
|
حوزه فاطمیه
|
|
زمانی
|
اسماعیل
|
دشتستان
|
حوزه چهارده معصوم
|
|
زنجانی طبسی
|
محمدجواد
|
طبس گلشن
|
حوزه علمیه امام صادق(علیه السلام)
|
|
زنگانه
|
عزیزه
|
مننتا
|
خاتم الاوصیا
|
|
زهرایی
|
جعفر
|
قم
|
مدرسه امام هادی علیه ع
|
|
زهرایی شمس
|
محمد
|
همدان
|
زنگنه
|
|
زینالی سفیدان
|
هادی
|
بناب
|
مجتمع ولیعصر مدرسه امام صادق
|
|
ساجدی
|
ابوالفضل
|
قم
|
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
|
|
ساجدی نسب
|
حسین
|
ساجدی نسب
|
مدرسه علمیه جواد الائمه مشهد
|
|
السادات محسنی
|
نرجس السادات
|
شیراز
|
مدرسه علمیه تخصصی جامعه النور
|
|
سالِک جدّی
|
علیرضا
|
تبریز
|
حوزه علمیه سالارشهیدان
|
|
سبحانی
|
بهار
|
قوچان
|
حوزه ی علمیه فاطمه الزهرا
|
|
سبحانی نیا
|
محمدرضا
|
تهران
|
دانشگاه قرآن و حدیث
|
|
سبحانینیا
|
محمدتقی
|
قم
|
موسسهٔ دارلحدیث و دانشگاه قرآن و حدیث
|
|
سپاسی آشتیانی
|
محسن
|
قم
|
مدرسه قائم
|
|
ستوده صدر
|
طاهره
|
قزوین
|
حوزه کوثر
|
|
سجادمنش
|
مصطفی
|
امیدیه
|
مهدیه
|
|
سجادمنش
|
لطف الله
|
قم
|
مدرسه امام صادق علیه السلام
|
|
سجادیان فر
|
محمدرشید
|
قم
|
قم
|
|
سخائی
|
سید حسین
|
بابل
|
حوزه علمیه شهید امیری
|
|
سروش
|
جمال
|
ملایر
|
سفیران هدایت امام رضا علیه السلام
|
|
سروی
|
یوسف
|
اردبیل
|
میرزا علی اکبر مرحوم
|
|
سعادتی
|
یونس
|
تبریز
|
بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها)
|
|
سعادتی
|
قادر
|
تبریز
|
مدرسۀ علمیۀ طالبیه
|
|
سعادتی
|
یاسر
|
قم
|
مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی مدرسه امام کاظم ع و مدرسه ائمه اطهار ع و مدرسه حضرت قائم عج
|
|
سعیدی روشن
|
محمد باقر
|
قم
|
موسسه فقهی ائمه اطهار ع
|
|
سقای بیریا
|
محمدجواد
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
سلطانی
|
محمد
|
قم
|
مدرسه علمیه رسالت
|
|
سلطانی
|
محمد
|
تهران
|
دانشگاه و سپاه
|
|
سلمانی
|
مهناز
|
خوی
|
الزهراء س
|
|
سلیمانی
|
هادی
|
قم
|
امام کاظم علیه السلام
|
|
سلیمانی
|
احسان
|
کرمان
|
امام صادق
|
|
سلیمانی
|
محمد حسین
|
قم
|
شمس الشموس
|
|
سلیمانی
|
نصرالله
|
شهرکرد
|
مرکز تخصصی
|
|
سلیمانی امیری
|
جواد
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
سلیمانی امیری
|
بتول
|
قم
|
جامعة الزهرا سلام الله علیها
|
|
سلیمانی امیری
|
حسین
|
قم
|
مدرسه شهیدین
|
|
سلیمانی امیری
|
عسکری
|
سلیمانی امیری
|
مدرس صاحب الزمان و موسسه امام خمینی
|
|
سلیمانی رابری
|
مرضیه
|
کرمان
|
حوزه حضرت زینب
|
|
سورگی
|
ابوالفضل
|
بیرجند
|
حوزه سفیران
|
|
سویزی
|
علی محمد
|
تهران
|
حوزه علمیه مروی
|
|
سیاح شعاع
|
مرتضی
|
قم
|
موسسه امام صادق ع
|
|
سیادت
|
سید هادی
|
قم
|
موسسه عالی فقه و علوم اسلامی
|
|
سیادتی
|
سید محمد جواد
|
مهدی شهر
|
حوزه علمیه ولی عصر علیه السلام
|
|
سید تاج الدینی
|
سید ولی
|
بناب
|
حوزه علمیه ولی عصر عج
|
|
سیدقوامی
|
سیدعباس
|
قزوین
|
مدرسه علمیه سردارین (ره)
|
|
سیدی
|
سید مصطفی
|
قم
|
مرکز تخصصی شیعه شناسی
|
|
سیل سپور
|
حسین
|
شهرری
|
حضرت عبدالعظیم( علیه السلام)
|
|
سیلانی
|
مهدیه
|
رفسنجان
|
مدرسۀ علمیۀ ریحانه النبی (سلام الله علیها)
|
|
شاد
|
حامد
|
همدان
|
مدرسه علمیه آیتالله دامغانی
|
|
شاکری
|
عباس
|
شهرضا
|
مدینةالعلم
|
|
شاه محمدی
|
مریم
|
قزوین
|
کوثر
|
|
شاهچراغ
|
سید حسین
|
دامغان
|
مدرسه علمیه حاج فتحعلیبیک
|
|
شاهسون
|
عبدالرسول
|
آران و بیدگل
|
حوزه المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
|
|
شایسته
|
تقی
|
مینودشت
|
امام صادق علیهالسلام مینودشت
|
|
شبان
|
مهدی
|
قم
|
مسجد امام کاظم ع پردیسان
|
|
شجاعی
|
امیرحسین
|
قم
|
مدرسه امام زین العابدین
|
|
شجاعی
|
مجید
|
کاشان
|
آیت الله مصطفوی
|
|
شجری
|
محمد حسین
|
کاشان
|
مدرسه علمیه آیت الله مدنی کاشانی ره
|
|
شحیطاط
|
سعید
|
قم
|
جهانگیر خان رشد
|
|
شرعی زاده
|
سید مرتضی
|
کهگیلویه
|
حوزه علمیه ولی عصر(عج)
|
|
شریعتی نسب
|
حسن
|
بندر عباس
|
مدرسه النبی ( صلی الله علیه و آله)
|
|
شریفی
|
محمود
|
قم
|
حوزه علمیه معصومیه
|
|
شریفی
|
مهدی
|
تهران
|
مدارس علمیه تهران
|
|
شریفی
|
احمدحسین
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
شریفی پور
|
مصطفی
|
قم
|
مؤسسه امام رضا (علیه السلام)
|
|
شریفی کندری
|
حسین
|
قم
|
مدرسه سعادت
|
|
شریفی کندری
|
رضا
|
تهران
|
حوزه علمیه
|
|
شعشعی
|
مجتبی
|
یزد
|
مدینه العلم کاظمیه
|
|
شفوی
|
مرتضی
|
بناب
|
حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
|
|
شفیعی
|
عقیل
|
نی ریز
|
حوزه و دانشگاه
|
|
شفیعی
|
محمد هاشم
|
قم
|
مدارس علمیه قم
|
|
شفیعی
|
محمد
|
قم
|
مدرسه مبارکه شهابیه
|
|
شکرالهی
|
مهدی
|
قم
|
جامعة الزهرا (سلام الله علیها)
|
|
شکرزاده
|
آصف
|
بناب
|
ولیعصر
|
|
شکری
|
حبیب الله
|
خراسان جنوبی بیرجند
|
حوزه علمیه بیرجند
|
|
شکریان آملی
|
اسداله
|
قم
|
مدرسه آیت الله گلپایگانی
|
|
شکریان امیری
|
ناصر
|
بابل
|
حوزه علمیه خاتم الانبیاء صدر بابل
|
|
شمسایی
|
علی
|
تهران
|
مدرسۀ علمیۀ مشکات
|
|
شمسی کوشکی
|
روح الله
|
قم
|
مدرسه علمیه امام کاظم
|
|
شهامت
|
سجاد
|
قم
|
مدرسه فقهی حضرت سید الساجدین( علیه السلام)
|
|
شهامت ده سرخی
|
یاسر
|
قم
|
مدرسه علمیه الهادی ع
|
|
شهامتی
|
علیرضا
|
قم
|
موسسه امام حسن عسکری علیه السلام مدرسه علمیه حقانی
|
|
شهبازی
|
اکبر
|
ملایر
|
مدرسۀ علمیۀ امام رضا (علیه السلام)
|
|
شهبازی
|
زهره
|
قم
|
معصومیه
|
|
شهبازی
|
محمد
|
قم
|
مدرسه شهید ثانی ره
|
|
شهرکی
|
محمد حسن
|
مشهد
|
شهید صدوقی
|
|
شهرکی
|
سجاد
|
گرگان
|
مرکز مشاوره سماح
|
|
شهیدی فر
|
فریبا
|
تهران
|
مجتمع آموزشی عالی حوزوی امام حسن ع
|
|
شورگشتی
|
علی
|
قم
|
موسسه عالی فقه و علوم اسلامی مرکز فقهی ائمه اطهار مدرسه عالی فقهی امام محمد باقر
|
|
شیخ الاسلام شوشتری
|
سید علی
|
قم
|
مدرسه امام کاظم علیه السلام
|
|
شیخ فروتن
|
محمد
|
قم
|
قم
|
|
شیخ محمودی
|
مهدی
|
تنکابن
|
حوزه علمیه خواهران
|
|
شیخانی
|
روح اله
|
قم
|
مدرسه امام رضا علیهالسلام
|
|
شیخی
|
فاطمه
|
رامهرمز
|
حوزه علمیه
|
|
شیرزاده
|
غلام رضا
|
همدان
|
حوزه علمیه آخوند
|
|
صابری
|
مظاهر
|
قم
|
امام کاظم و حقانی و علوی و موسسه قائم و خقوق
|
|
صاحب الزمانی
|
مریم
|
قوچان
|
حوزه علمیه حضرت فاطمه الزهرا س
|
|
صادقپور
|
محمد
|
قم
|
اهل بیت
|
|
صادقی
|
احمد
|
قائمشهر
|
مدرسه محمدیه
|
|
صادقی
|
علی
|
تهران
|
حوزه علمیه الامام القائم عج
|
|
صادقی
|
علی
|
قم
|
مسجد امام حسن عسکری علیه السلام پردیسان
|
|
صادقی نژاد
|
سیدمحمد
|
اندیمشک
|
مدرسۀ علمیۀ بقیه الله
|
|
صافی
|
محمد
|
اهواز
|
موسسه امیرالمؤمنین
|
|
صالح آبادی
|
حسن
|
آزادشهر
|
مدرسۀ علمیۀ الغدیر
|
|
صالحی
|
اشرف
|
اراک
|
حوزه فاطمه الزهرا سلام الله علیها
|
|
صالحی زاده
|
عبدالهادی
|
اهواز
|
الزهرا س
|
|
صالحی شهرودی
|
محمدحسین
|
قم
|
مدرسۀ علمیۀ مشکات
|
|
صباغیان
|
سید ابراهیم
|
قم
|
فیضیه
|
|
صبورا سراجی
|
سعید
|
قائمشهر
|
حوزه علمیه محمدیه قائمشهر
|
|
صدری پورشهرضا
|
رسول
|
اهواز
|
حوزه علمیه امام حسن مجتبی
|
|
صدیقی
|
محمدصادق
|
بندرترکمن
|
امام صادق علیه السلام
|
|
صدیقی عیسی لو
|
علی
|
آستارا
|
مدرسه ولیعصرآستارا
|
|
صدیقی نیا
|
محمد حسین
|
شیراز
|
حوزه علمیه خاتم الانبیا ص
|
|
صرفی
|
مصطفی
|
قم
|
مدرسۀ علمیۀ آیت الله گلپایگانی (ره)
|
|
صغیرا
|
علی
|
اصفهان
|
حوزهددارالحکمه
|
|
صفائی
|
مهدی
|
قم
|
مدارس علمیه قم
|
|
صفری
|
مهدی
|
قم
|
جامعهالمصطفی
|
|
صفری
|
مرتضی
|
قم
|
معصومیه
|
|
صفوی
|
صفوی
|
قم
|
مرکز فقهی امام علی (علیه السلام)
|
|
صلحی
|
صادق
|
قم
|
مدارس علمیه قم
|
|
صمدی
|
سیدصدرالله
|
یاسوج
|
مدرسه امام علی ابن موسی الرضا (علیهما السلام)
|
|
صمیمیپور
|
امیرحسین
|
مشهد
|
موسسه عالی ائمه اطهار(علیهم السلام)
|
|
صنعتگر
|
خلیل
|
قم
|
امام خمینی ره
|
|
ضرابی زاده
|
رحمان
|
قم
|
مرکز تخصصی امام خمینی ره
|
|
ضرابیها
|
الهام
|
قم
|
جامعه المصطفی واحد صدیقه الزهرا
|
|
ضیایی
|
زینب
|
سنقرو کلیایی
|
حوزه نرجسیه
|
|
ضیایی
|
محمد علی
|
قم
|
مجتمع تربیت مدیر و مدرس
|
|
ضیائی
|
محسن
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
ضیائی
|
محمد
|
کبودراهنگ
|
مدرسۀ علمیۀ مهدی موعودعج
|
|
ضیائی
|
جواد
|
سمنان
|
علی بن موسی الرضا
|
|
ضیایی نیا
|
سید محمد صادق
|
تهران
|
حوزه علمیه مروی
|
|
طالب پور
|
محسن
|
اصفهان
|
نور و حکیمه
|
|
طالبی
|
محمد مهدی
|
قم
|
جامعة المصطفی ص
|
|
طاهری
|
سید مهدی
|
دشتی
|
حوزه علمیه پیامبر اعظم
|
|
طاهری نیا
|
احمد
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
طاهریان
|
رضا
|
سمنان
|
علی بن موسی الرضا
|
|
طاولی
|
محمد حسین
|
قم
|
مدرسه معصومیه
|
|
طباطبایی
|
سید رضا
|
همدان
|
سفیران
|
|
طباطبایی
|
سید اصغر
|
قم
|
سید اصغر طباطبایی
|
|
طبرسی
|
محمد
|
همدان
|
مدرسه سفیران
|
|
طرقی اردکانی
|
مجید
|
قم
|
جامعه المصطفی
|
|
طوقانی ریزی
|
حسین
|
قم
|
مدرسه رسالت
|
|
طیبی
|
مهدی
|
محلات
|
مدرسه علمیه القائم عج
|
|
عابدی
|
زلف علی
|
قزوین
|
مدرسه امام صادق (علیه السلام)
|
|
عابدینی پور
|
محمود
|
کرمان- بردسیر
|
مدرسۀ علمیه امام خمینی ( ره) بردسیر
|
|
عارف
|
آمنه
|
رامهرمز
|
حضرت رقیه سلام الله علیها
|
|
عاشوری
|
حمید
|
قم
|
سطوح عالی
|
|
عاصمی
|
علیرضا
|
بابل
|
مدرسۀ علمیۀ خاتم الانبیاء ( صلی الله علیه و آله)
|
|
عالم
|
محمد حسن
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
|
|
عالمی
|
محمد هادی
|
قم
|
مدرسه کریم اهل بیت
|
|
عالمی
|
خلیل
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
عامری شهرابی
|
مهدی
|
تهران
|
حوزه علمیه خاتم الاوصیا
|
|
عبادی
|
جواد
|
قم
|
موسسه فقه اقتصادی طیبات
|
|
عباس
|
جلال آبادی راوری
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
عباسی
|
یاسر
|
قم
|
موسسه رهپویان مقاومت
|
|
عباسی
|
علی
|
قم
|
امام هادی علیهالسلام
|
|
عباسی
|
محمدرضا
|
کاشان
|
موسسه امیر بیان
|
|
عباسی
|
نوراله
|
شاهرود
|
ثقلین
|
|
عباسی کیا
|
محسن
|
قم
|
مدرسه امام کاظم علیه السلام
|
|
عبداللهی
|
سجاد
|
شیراز
|
ابوذر فیروزی
|
|
عبداللهی
|
محمد حسن
|
قم
|
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
|
|
عبدالملکی
|
عبدالله
|
قم
|
مدرسه امام زین العابدین ع و آل یاسین
|
|
عبدی
|
زهرا
|
قزوین
|
موسسه آموزش عالی تخصصی کوثر
|
|
عبدی
|
محسن
|
قم
|
مدرسه معصومیه س
|
|
عرب زاده
|
محمد حسن
|
زرند کرمان
|
مدرسه علمیه حضرت حجت زرند
|
|
عربزاده
|
عفت
|
قم
|
جامعهالزهرا س
|
|
عزتی بخشایش
|
محمد
|
قم
|
مسجد امام خمینی
|
|
عزیزی
|
محسن
|
اردبیل
|
حوزه ملاابراهیم
|
|
عزیزی دهسرخ
|
مجتبی
|
مشهد
|
جامعه المصطفی العالمیه مشهد
|
|
عزیزیان
|
علی
|
قم
|
فیضیه و جامعه المصطفی
|
|
عسگری
|
عباس
|
بوشهر
|
مدرسۀ علمیۀ امام خمینی بوشهر
|
|
عسگری
|
علی
|
قم
|
مرکز سماح
|
|
عظیمی
|
محمد مهدی
|
قم
|
مدرسه امام کاظم علیه السلام
|
|
علوی
|
سید محمد رضا
|
قم
|
حوزه علمیه
|
|
علوی
|
سید علی اصغر
|
قم
|
دارالشفا گلپایگانی
|
|
علوی افضل
|
محسن
|
قم
|
علی بن موسی الرضا علیه السلام
|
|
علوی نسب
|
سید محمد
|
یاسوج
|
حوزه علمیه علی ابن موسی الرضا (علیهما السلام) یاسوج
|
|
علی پورعلی
|
علی
|
تهران
|
مدرسۀ علمیۀ ایلچی کبیر
|
|
علی زاده
|
عبدالرحیم
|
قم
|
تخصصی تبلیغ حوزه علمیه قم
|
|
علی عسکری
|
اعظم
|
رفسنجان
|
ریحانهالنبی سلام الله علیها
|
|
علیپور
|
قاسم
|
قم
|
آیت الله بهجت
|
|
علیپور
|
فردوس
|
قزوین
|
امام صادق
|
|
علیپور فرزانه
|
علیرضا
|
تهران
|
حوزه آیه الله ایروانی ره و حوزه رستگاران
|
|
علیرضا
|
طاهریان فرد
|
بوشهر
|
امام خمینی رحمهالله علیه
|
|
علیزاده
|
مرضیه
|
قزوین
|
موسسه
|
|
علیزمانی
|
رسول
|
ملایر
|
دانشگاه ملایر
|
|
عنایت زاده
|
رضا
|
بابل
|
شهید امیری
|
|
عندلیبی
|
رضا
|
قم
|
مدرسه شهیدین
|
|
عوض پور
|
محمد
|
بوشهر
|
امام خمینی ره
|
|
غفاری
|
سیداحمد غفاری قرهباغی
|
تهران
|
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
|
|
غفاری زاده
|
ثارالله
|
یاسوج
|
علی بن موسی الرضا (علیه السلام)
|
|
غفاری قره باغ
|
سید علی
|
قم
|
مدرسه علمیه اباصالح المهدی عج
|
|
غفاریان
|
علی
|
قم
|
مدرسهی ائمه اطهار (علیهم السلام)
|
|
غفوری
|
روح الله
|
دماوند
|
حوزه
|
|
غلامعلی تبار
|
غلامعلی تبار
|
قائمشهر
|
محمدیه قائمشهر
|
|
غلامعلی تبار فیروزجایی
|
ابوالفضل
|
بابل
|
حوزه علمیه شهید حاج محمد حسن امیری
|
|
غلامی
|
علی
|
گرمسار
|
مدرسه علمیه حضرت جوادالائمه علیه السلام
|
|
غلامی بدربانی
|
حسین
|
قم
|
موسسه آموزش عالی امام رضاع
|
|
غلامی پور
|
قاسم
|
قم
|
دارالهدی
|
|
غنی زاده
|
رضا
|
قم
|
شهید اول
|
|
غیبی مرندی
|
مصطفی
|
قم
|
مدرسۀ فقهی قائم و مرکز فقهی ائمۀ اطهار
|
|
فاتح
|
زهرا
|
قزوین
|
مهر کوثر
|
|
فاتح
|
محمد رضا
|
قم
|
مدرسه امام کاظم علیه السلام
|
|
فاریاب
|
محمدحسین
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
فاضل فلاورجانی
|
داود
|
قم
|
جامعه المصطفی العالمیه
|
|
فاضلی
|
علی اصغر
|
مشهد
|
مدرسه عباسقلی خان
|
|
فاضلیان
|
سید محمد
|
همدان
|
حوزه و دانشگاه
|
|
فاضلینیا
|
محسن
|
قم
|
مدرسه امام کاظم علیه السلام
|
|
فاطمی
|
زکیه
|
قوچان
|
مؤسسه قرآنی معصومیه
|
|
فاطمی راد
|
حسین
|
کرمانشاه
|
مدرسۀ علمیۀ امام خمینی (ره)
|
|
فاطمی منش
|
علی
|
قم
|
حوزه
|
|
فاطمی نسب
|
سیدمصطفی
|
یزد
|
مدرسۀ علمیۀ خان
|
|
فاطمی نیا
|
حیدر
|
قم
|
امام کاظم علیه السلام
|
|
فاطمیان
|
عادل
|
قم
|
دفتر آیت الله سبحانی
|
|
فاطمینسب
|
سیدمحمد
|
قم
|
مصلی و مدریه امام جعفر صادق بلوارامین
|
|
فتاح دماوندی
|
کاظم
|
دماوند
|
حوزه علمیه
|
|
فتاحی اردکانی
|
علی
|
اردکان یزد
|
حوزه ی علمیه ی امام صادق علیه السلام
|
|
فتاحی اردکانی
|
علی
|
اردکان
|
حوزه علمیه امام صادق علیه السلام
|
|
فتاحی جهرمی
|
محمد امین
|
قم
|
مدرس آل مرتضی
|
|
فتح اله زاده
|
داود
|
قم
|
مدرسه فیضیه
|
|
فتحعلی
|
محمود
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
|
|
فتحی
|
عبدالله
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
فخاری
|
محمد جواد
|
لارستان
|
علی بن ابی طالب لارستان
|
|
فدایی
|
مرتضی
|
اصفهان
|
دارالحکمه باقر العلوم علیه السلام
|
|
فدایی
|
امیر مسعود
|
قم
|
مجتمع عالی حوزوی ولی امر(عج)
|
|
فدائی
|
علی
|
قم
|
مدرسه امام صادق
|
|
فرامرزی
|
علی
|
تهران
|
موسسه قاسم بن الحسن
|
|
فراهانی
|
فاطمه
|
قزوین
|
کوثر
|
|
فراهانی علوی
|
محمد
|
همدان
|
آخوندره
|
|
فربهی
|
احمد
|
قم
|
دارالعلم امام حسن مجتبی علیه السلام
|
|
فرخزاده
|
سالار
|
سلماس
|
حوزه سپاه
|
|
فرزی
|
حسن
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
فرزین
|
مهدی
|
قم
|
مدرسه پیامبراعظم
|
|
فرقانی
|
محمد هادی
|
شیراز
|
مدرسه علمیه امام سجاد علیه السلام
|
|
فرهادی
|
ابوطالب
|
قم
|
الهادی
|
|
فرهودی نیا
|
احمد
|
قم
|
مدرسه معصومیه
|
|
فریمانهء
|
سید محمود
|
قم
|
ولی عصر (عج)
|
|
فعله گری
|
حسین
|
سنندج
|
حوزه و دانشگاه
|
|
فقیه
|
حسین
|
بوشهر
|
مدرسه امام خمینی (ره) بوشهر
|
|
فقیه
|
سیدعلیرضا
|
قم
|
حرم مطهر
|
|
فقیه
|
ناصر
|
قم
|
مرکزتخصصی اخلاق دارالعلم
|
|
فقیه
|
سید محمد
|
قم
|
موسسه امام صادق علیهالسلام
|
|
فقیهی
|
رضا
|
قم
|
حرم مطهر و مدرس علامه مجلسی ره
|
|
فقیهی
|
عبدالرحیم
|
قائمشهر
|
حوزه علمیه محمدیه قائمشهر
|
|
فقیهی
|
سید مجتبی
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
فقیهی
|
سید حجت الله
|
قم
|
مرکز تخصصی فلسفه حوزه علمیه قم
|
|
فقیهی سرشکی
|
محسن
|
اصفهان
|
مدرسه علمیه حضرت صاحب الزمان علیه السلام
|
|
فلاح
|
زهرا
|
قزوین
|
کوثر
|
|
فلاح
|
محمد مهدی
|
قم
|
مدرسه امام کاظم علیه السلام و مصلی
|
|
فلاحتی
|
محمد
|
قم
|
مدارس سطوح عالی حوزه علمیه قم
|
|
فلاحی
|
احمدحسین
|
همدان
|
مدارس علمیه همدان
|
|
فلسفی
|
قاسم
|
بیرجند
|
معصومیه
|
|
فیاضی
|
مجمد مهدی
|
قم
|
مدرسه فیضیه
|
|
فیاضی بارجین
|
محمد
|
یزد
|
مدرسه مصلی
|
|
فیضی گنبری
|
محرم
|
آستارا
|
مدرسه حضرت ولیعصر عج
|
|
قاریان
|
حسین
|
قم
|
مدرسۀ علمیۀ فیضیه
|
|
قاریان
|
محمود
|
تهران
|
مدرسۀ علمیۀ امام رضا
|
|
قاسم شریفی
|
ابوالفضل
|
یزد
|
حوزه علمیه یزد
|
|
قاسمی
|
کاظم
|
قم
|
مدرسه امام کاظم
|
|
قاسمی
|
احمد
|
قم
|
مدرسه عترت
|
|
قاسمی
|
ابوالفضل
|
قم
|
موسسه مذاهب اسلامی
|
|
قاسمی رادگان
|
محمد جواد
|
قم
|
مصلی
|
|
قاسمی فیروزابادی
|
مهدی
|
قم
|
موسسهآموزشی و پژوهشی امام خمینی( ره)
|
|
قاضوی
|
سیدمحمد
|
تهران
|
دانشگاه تهران
|
|
قاضوی
|
سیدموسی
|
مینودشت
|
حوزه علمیه امام صادق علیه السلام
|
|
قاضی خانی
|
اصغر
|
همدان
|
آیت الله دامغانی
|
|
قالبی
|
یوسف
|
اندیمشک
|
حوزه بقیه الله
|
|
قانعی اردکان
|
علی
|
قم
|
تفسیر
|
|
قائدی
|
زهرا
|
لامرد
|
حوزه علمیه فاطمیه لامرد
|
|
قدمی
|
سیدامین
|
گرمسار
|
جوادالائمه علیهالسلام
|
|
قربانعلیزاده
|
محمد
|
ارومیه
|
حوزه علمیه قائد شهید امام خامنه ای
|
|
قربانی
|
علی اصغر
|
قم
|
موسسه امام خمینی ره
|
|
قربانی
|
احمد
|
قم
|
مدرس صاحب الزمان
|
|
قربانی
|
محمد
|
قم
|
مدرسۀ علمیۀ رشد
|
|
قربانی مقدم
|
محمد
|
اصفهان
|
جامعةالمصطفی
|
|
قره باغی
|
حسن
|
قم
|
حوزه
|
|
قزی
|
رضا
|
قم
|
مؤسسه امام خمینی
|
|
قلندری
|
احسان
|
ارومیه
|
مرکز مدیریت حوزه علمیه استان
|
|
قلی پور
|
حسن
|
قم
|
مدرسه عالی حوزوی ولی امر عجل الله تعالی فرجه الشریف
|
|
قلی زاده
|
قاسم
|
بابل
|
مدرسۀ علمیۀ امام حسن مجتبی
|
|
کارشناس
|
علی
|
قم
|
مدرسه فیضیه
|
|
کاظمی
|
عباس
|
قم
|
مدرسه پیامبر اعظم
|
|
کاظمی
|
سیده عفت
|
زنجان هیدج و خرمدره
|
الزهرا و معصومیه
|
|
کاظمی کردآبادی
|
محمد
|
قم
|
موسسه امام صادق علیه السلام و حرم و مدرسه آیت الله لنگرودی ره
|
|
کامیاب
|
قاسم
|
قم
|
موسسه فقهی امام حسن عسکری علیه السلام
|
|
کاویانی ارانی
|
محمد
|
قم
|
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
|
|
کایدخورده
|
رضا
|
اندیمشک
|
حوزه علمیه بقیةالله
|
|
کبودوند
|
حسام الدین
|
قم
|
مدرسۀ علمیۀ معصومیه
|
|
کچوئی سلمانی
|
مهدی
|
قم
|
مدرسه معصومیه
|
|
کردی
|
جواد
|
قم
|
صدوقی
|
|
کرمانی
|
علیرضا
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
کرمعلی
|
حسین
|
قم
|
حرم مطهر
|
|
کرمی
|
محمد
|
کرمانشاه
|
حوزه علمیه امام خمینی
|
|
کرمی
|
عبدالمجید
|
یاسوج
|
حوزه علمیه سفیران امام مهدی منتظر(عج)
|
|
کرمی
|
نقی
|
تهران
|
معرفت
|
|
کریم لو
|
سهیلا
|
قزوین
|
کوثر
|
|
کریمی
|
رشید
|
قم
|
شهید فخاری
|
|
کریمی
|
حسن
|
قم
|
مدرسه معارفی فقهی برهان
|
|
کریمی
|
محسن
|
هرند
|
حوزه علمیه امام هادی
|
|
کریمی
|
مهدی
|
قم
|
مدرسه علمیه حضرت ابولفضل
|
|
کریمی
|
مهدی
|
قم
|
حوزه علمیه مومنیه
|
|
کریمی
|
مصطفی
|
قم
|
موسسه اسرا
|
|
کریمی قدوسی
|
محسن
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
|
|
کریمی قلعه بالایی
|
حسین
|
قم
|
مدرس امام حسن عسکری
|
|
کشاورز سیاهپوش
|
رضا
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
|
|
کشفی
|
سیداحمد
|
قم
|
مدرسه علمیه حضرت ولی عصر عج
|
|
کعبه
|
شیوا
|
قزوین
|
حوزه کوثر
|
|
کفراشی
|
احمدرضا
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
کلایی
|
گیتی
|
شیراز
|
جامعه النور
|
|
کماسی
|
جواد
|
قم
|
مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام و جامعة المصطفی العالمیة
|
|
کمالی
|
احمدرضا
|
قم
|
مدرسه فقهی آل یاسین
|
|
کمالی اردکانی
|
حمید
|
اردکان یزد
|
مدرسه علمیه امام صادق علیهالسلام
|
|
کمالی نسب
|
ابوالفضل
|
قم
|
مرکز فقهی امام علی ( علیه السلام)
|
|
کهنوجی
|
مهدی
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
|
|
کهوند
|
محمد
|
قم
|
جامعهالزهرا مدرسه حکمرانی فضای مجازی و حوزه خواهران
|
|
کوهساریان
|
رضا
|
آزادشهر
|
مدرسه علمیه آزادشهر
|
|
کوهکن
|
ابوالحسن
|
قم
|
مهدیه
|
|
کیانپور
|
هادی
|
قم
|
جامعه المصطفی
|
|
گرائی
|
عباس
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
گریمی
|
محسن
|
قم
|
مدرسه امام کاظم علیه السلام
|
|
گل پور
|
احمد
|
قم
|
مدرسه جهانگیرخان
|
|
گلایری
|
زین العابدین
|
قائمشهر
|
مدریه ی علمیه ی محمدیه
|
|
گلایری
|
محمد
|
بابل
|
فیضییه مازندران
|
|
گلستانی فرد
|
جواد
|
قم
|
مدرسۀ علمیۀ امیر المومنین
|
|
گلشاهی
|
محسن
|
اصفهان
|
شهید طباطبایی نژاد
|
|
گلی
|
جواد
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
|
|
گودرزوندچگینی
|
ندا
|
قزوین
|
مدرسه علمیه کوثر
|
|
گودرزی
|
حمیدرضا
|
قم
|
موسسه امام خمینی ره
|
|
گوهری بخشایش
|
یحیی
|
قم
|
حوزه شهیدین
|
|
لطیفی
|
مرتضی
|
کبودراهنگ
|
مهدی موعود
|
|
لطیفی
|
طاهره
|
تهران
|
موسسه تخصصی امام حسن مجتبی (علیه السلام )
|
|
لیاقت
|
محمد
|
قم
|
مدرسۀ علمیۀ آل یس
|
|
مالک
|
محسن
|
قم
|
جامعه المصطفی
|
|
متقیان
|
حامد
|
دشتی
|
پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله)
|
|
متقیان تبریزی
|
محمد
|
قم
|
مرکز فقهی ائمه اطهار
|
|
متولی
|
محمدحسین
|
قم
|
مدرسه امام محمدباقر علیهالسلام
|
|
مجید اکبرزاده
|
اکبرزاده
|
قم
|
فیضه
|
|
محبی اشنی
|
علی
|
قم
|
مدرسی صاحب الزمان عج و مسجد امام کاظم ع پردسان
|
|
محسنات
|
احمدرضا
|
قم
|
حوزه علمیه پیامبر اعظم ص
|
|
محمد رضا هاشمی
|
محمدرضا
|
قم
|
مجتمع شهید حقانی شهرک مهدیه
|
|
محمدزاده
|
حسن
|
قم
|
مدارس علمیه قم
|
|
محمدی
|
روحالله
|
قم
|
مدرسۀ علمیۀ معصومیه
|
|
محمدی
|
صالح
|
قم
|
حوزه علمیه کریمه اهل بیت
|
|
محمدی
|
الهام
|
قزوین
|
مدرسه علمیه تخصصی عالی کوثر و مدرسه کوثر
|
|
محمدی
|
محمود
|
قم
|
پردیسان مسجدحضرت زینب سلام الله علیها
|
|
محمدی
|
رضا
|
قم
|
موسسه امام
|
|
محمدی
|
سجاد
|
اندیمشک
|
بقیه الله
|
|
محمدی
|
سیف الله
|
قم
|
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
|
|
محمدی
|
محمد
|
ارومیه
|
مدرسۀ علمیۀ امام خمینی
|
|
محمدی
|
محمدحسن
|
قم
|
موسسه عالی فقه و علوم اسلامی
|
|
محمدی
|
مرتضی
|
قم
|
آل یس علیهم السلام
|
|
محمدی
|
مجید
|
قم
|
مرکز فقهی امام علی علیهالسلام
|
|
محمدی
|
رشید
|
اهواز
|
حوزه علمیه امام هادی علیهالسلام
|
|
محمدی پیرو
|
احمد
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
|
|
محمدی خطیبی
|
رحیم
|
زنجان
|
حوزه علمیه
|
|
محمودتبار
|
مجتبی
|
بهشهر
|
مدرسه امام صادق رستمکلا
|
|
محمودنیا
|
مهدی
|
قم
|
حوزه علمیه قم
|
|
محمودی
|
اباذر
|
قم
|
مدرسۀ علمیۀ شهیدمحلاتی
|
|
محمودی
|
یداله
|
تهران
|
دانشگاه
|
|
محمودی اردکانی
|
حسن
|
اردکان
|
مسجد صاحب الزمان
|
|
محمودیه
|
مهدی
|
قم
|
مدرسه پیامبر اعظم ص
|
|
محیطی
|
ابوالفضل
|
نیشابور
|
مدرسه دکتر شریعتی
|
|
مخبریان
|
محمدحسین
|
قم
|
مدرسه علمیه امام حسن ع
|
|
مختاری
|
محمد
|
بابل
|
فیضیه
|
|
مددی
|
خدیجه
|
رامهرمز
|
مدرسه علمیه حضرت رقیه
|
|
مدرسی
|
سید محمد حسن
|
قم
|
صدوقی
|
|
مدیرفر
|
افشین
|
بویراحمد یاسوج
|
امام علی بن موسی الرضا (علیهماالسلام )
|
|
مذهبدار
|
علی اکبر
|
قم
|
مدرسه امام علی بن موسی الرضا علیه السلام
|
|
مرادزاده آرانی
|
علی
|
آران و بیدگل
|
مدرسۀ علمیۀ امیرالمومنین (علیه السلام )
|
|
مرادی
|
مجید
|
تهران
|
دانشگاه علمی کاربردی
|
|
مرادی
|
یوسف
|
بوشهر
|
مدرسۀ علمیۀ امام خمینی( ره)
|
|
مرادی
|
زهرا مرادی
|
قزوین
|
مدرسه علمیه کوثر
|
|
مرادی
|
مهدی
|
قم
|
مدرسه ملاصادق مجتهد قمی
|
|
مرتضوی
|
حمید
|
قم
|
حضرت ابا الفضل
|
|
مرتضوی
|
سید علی
|
اصفهان
|
مدرسه علمیه امام صادق
|
|
مرتضوی
|
سید مهدی
|
قم
|
مجتمع عالی فقه و علوم اسلامی
|
|
مرتضوی شاهرودی
|
سید عباس
|
قم
|
مدرس آیت الله شاهرودی
|
|
مرتضوی شاهرودی
|
سید مجتبی
|
قم
|
گلپایگانی
|
|
مرتضوی مراد
|
محمد مهدی
|
همدان
|
حوزه مهدی موعود
|
|
مرزانی
|
محسن
|
مشهد
|
مرکز فقهی ائمه اطهار
|
|
مرضیه هداوند
|
مرضیه
|
دورود و ازنا
|
حوزه علمیه
|
|
مروجی طبسی
|
محمد هادی
|
قم
|
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی و موسسه فقه و علوم اسلامی و موسسه تخصصی پیامبر اعظم وحوزههای خواهران
|
|
مسعودی
|
زهرا
|
دورود
|
مدرسه و حوزه
|
|
مسعودیان
|
روحالله
|
قم
|
مدرسه شمسالشموس
|
|
مسیبی
|
اسماعیل
|
قم
|
مدرسه سعادت
|
|
مشایخی
|
مهدی
|
قم
|
مدرس دارالعلم امام حسن مجتبی علیه السلام
|
|
مشتاقی
|
محمد
|
اسداباد
|
حوزه علمیه صاحب الزمان عج
|
|
مشفقی پور
|
محمد صالح
|
قم
|
جامعة آل البیت ع مدرسه آل یاسین
|
|
مشکی
|
مهدی
|
بم
|
مدرسه علیمه بم
|
|
مشکی باف مقدم
|
مهدی
|
قم
|
مدرسه علمیه فیضیه
|
|
مشگی
|
مهدی
|
قم
|
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
|
|
مصباح
|
مجتبی
|
قم
|
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
|
|
مصباح
|
علی
|
قم
|
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
|
|
مطهری ارجمند
|
امیر
|
همدان
|
مدرسه علمیه آیت الله دامغانی سفیران هدایت
|
|
مطیعی
|
عباس
|
قم
|
مدارس علمیه قم
|
|
مظاهری
|
یاسر
|
همدان
|
مدرسۀ علمیه زنگنه
|
|
مظاهری
|
ابودر
|
قم
|
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
|
|
مظفری
|
حسین
|
قزوین
|
مسجد شیخ الاسلام (ره)
|
|
مظفـــــــــری
|
سیـــد محمـد جواد
|
قــــــــــــــــــــــم
|
مدرسه ایه الله گلپـایگانی
|
|
معززیان پور
|
نعمت الله
|
یاسوج
|
حوزه علمیه سفیران هدایت
|
|
معصومی
|
هادی
|
فاروج
|
مدرسۀ علمیۀ محمودیه
|
|
معصومی مهر
|
ابوطالب
|
قم
|
رستگاران
|
|
معصومی نیا
|
علی
|
قم
|
مدرسه عالی دانشگاه قم
|
|
معلم
|
عیسی
|
قم
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
|
مفتح
|
محمد
|
تهران
|
نور الاصفیاء
|
|
مقامی پور
|
سید عباس
|
قم
|
جامعه المصطفی
|
|
مقیسه
|
رجبعلی مقیسه
|
قم
|
مدرسه باقرالعلوم ع
|
|
مقیمی
|
حمیدرضا
|
اردکان
|
حوزهی امام صادق
|
|
مکوندی
|
حبیب الله
|
قم
|
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
|
|
ملااسماعیلی دهشیری
|
عباسعلی
|
یزد
|
مدرسه علمیه امام خمینی
|
|
ملک زاده
|
محمد
|
قم
|
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
|
|
ملکشاهی
|
توحید
|
مشهد
|
امام سجاد ع
|
|
ملکی
|
علی
|
قم
|
مجمع نمایندگان
|
|
ملکی نهاوندی
|
محمد
|
قم
|
مدارس تخصصی سطح سه و چهار قم
|
|
ملکیان
|
سید علی
|
قم
|
مدرسۀ علمیۀ معصومیه
|
|
ملکیان
|
سیدمحمدباقر ملکیان
|
قم
|
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره
|
|
ملکیان اصفهانی
|
رسول
|
اصفهان
|
حوزه علمیه صدر بازار و دارالحکمه
|
|
منصفی
|
علیرضا
|
قم
|
حوزه
|
|
منصورآبادی
|
محمد
|
قم
|
مدرسه لنگرودی
|
|
منصوری
|
محمود
|
آزادشهر
|
مدرسۀ علمیۀ الغدیر
|
|
منصوری
|
علی
|
تهران
|
حوزه علمیه الامام القائم عج
|
|
منصوریان فر
|
عبدالمحمود
|
قم
|
مدرس صاحب الزمان
|
|
مهدوی
|
منصور
|
قم
|
مدرسه شاهرودی
|
|
مهدوی
|
فاطمه
|
قم
|
مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران
|
|
مهدوی
|
مهدوی
|
قم
|
مرکز فقهی امام علی علیه السلام
|
|
مهدوی
|
سید جابر
|
مشهد
|
مدرس عالی ائمه اطهار
|
|
مهدوی
|
محمد مهدی
|
قم
|
مرکز تخصصی امام حسن
|
|
مهدوی زاده
|
مهدی
|
مشهد
|
موسسه ثامن مدرسه علمیه خویی
|
|
مهدوی نیا
|
سیدمهدی
|
قم
|
مدرسه علمیه رشد
|
|
مهدی هاشمی
|
موسی
|
قم
|
موسسه امام خمینی
|
|
مهدیان
|
مجتبی
|
اصفهان
|
دفتر
|
|
مهرابی الکوئی
|
علی
|
اهواز
|
امام هادی
|
|
مهرکش
|
احسان
|
قم
|
آل یاسین
|
|
مهری
|
مجتبی
|
قم
|
مدرسۀ علمیۀ آل یس
|
|
مهکام
|
رضا
|
قم
|
موسسه امام خمینی ره موسسه امام رضا ع