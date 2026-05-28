والسا حمایت خود از زلنسکی را پس گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، لخ والسا، رئیسجمهور سابق لهستان اعلام کرد که دیگر از ولودیمیر زلنسکی حمایت نمیکند و پرچم اوکراین را نیز از سینه خود برداشته است.
والسا در پیامی در صفحه شخصی خود نوشت: زلنسکی با تجلیل از عناصر وابسته به «ارتش شورشی اوکراین»، به یاد و خاطره قربانیان جنگ و همرزمان کشتهشده توهین کرده است؛ از همین رو، بهصورت علنی از ادامه حمایت از او خودداری میکنم.
این موضعگیری پس از آن مطرح شد که زلنسکی عنوان «قهرمان ارتش شورشی اوکراین» را به یکی از مراکز نیروهای عملیات ویژه ارتش اوکراین اعطا کرد؛ اقدامی که با واکنش منفی در لهستان روبهرو شده است. لشک میلر، نخستوزیر سابق لهستان نیز این اقدام را «سیلی به صورت لهستانیها» توصیف کرده بود.
موضوع تجلیل از جریانهای ملیگرای افراطی اوکراین، از جمله استپان باندرا و نیروهای همسو با او، طی سالهای گذشته همواره یکی از محورهای اختلاف میان ورشو و کییف بوده است. در حافظه تاریخی لهستان، این گروهها مسئول کشتار گسترده لهستانیها در منطقه ولهینیا در خلال جنگ جهانی دوم شناخته میشوند؛ جنایتی که پارلمان لهستان در سال ۲۰۱۶ آن را نسلکشی اعلام کرد.
