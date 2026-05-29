به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این شرکت اعلام کرد با وجود آنکه تلاش دارد نسخه قدرتمند مدل مایتوس را برای تمام مشتریانش در هفته های آتی عرضه کند، هم اکنون نسخه ارتقا یافته مدل هوش مصنوعی «کلاود اپوس۴.۸» را ارائه می دهد.

مایتوس یک مدل بزرگ زبانی این شرکت است که قابلیت های امنیت سایبری پیشرفته ای دارد و از سوی دیگر نگرانی هایی را میان مدیران ارشد و رهبران جهان درباره تاثیراتش ایجاد کرده است.

شرکت های بزرگی مانند آمازون، مایکروسافت و اپل به عنوان بخشی از «پروژه گلس وینگ» اجازه استفاده از مایتوس برای مقاصد امنیت سایبری را یافته اند.

آنتروپیک اعلام کرد «اپوس۴.۸» با همان قیمت نسخه های پیشین ارائه می شود دربنچمارک های مختلف بهبودهایی یافته است.

آزمایش‌کنندگان اولیه گزارش داده اند این مدل بیشتر احتمال دارد عدم قطعیت‌های پیرامون فعالیت خود را نشان دهد و کمتر احتمال دارد ادعاهای بی‌اساس مطرح کند.

سازنده‌ی هوش مصنوعی کلاود در این باره می گوید: یک مشکل کلی مدل‌های هوش مصنوعی آن است که گاهی اوقات به سرعت نتیجه گیری و با اطمینان ادعا می‌کنند که در کارشان پیشرفت کرده‌اند، حال آنکه در آن مورد شواهد ضعیف است.