نسل جدید یک هوش مصنوعی قدرتمند عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، سیستم هوش مصنوعی جدید Fable ۵ نامیده می‌شود و شامل اقدامات امنیتی اضافی است که برای جلوگیری از تهدیدهای احتمالی مدل Mytos طراحی شده‌اند؛ مدلی که آنتروپیک قبلاً اعلام کرده بود آن‌قدر برجسته است که بکارگیری عمومی آن را خطرناک می‌کند.

همزمان آنتروپیک اعلام کرد مدل «مایتوس ۵» را راه اندازی می کند که در واقع با Fable۵ یکسان است اما برخی اقدامات امنیتی آن حذف شده و به همین دلیل فقط برای کارشناسان امنیتی و دیگر کارشناسانی که از نظر آنتروپیک به اندازه کافی مسئولیت پذیر هستند، ارائه می شود.

آنتروپیک نسخه پیشین مایتوس را با همین شرایط به عنوان بخشی از یک طرح به نام «پروژه گلس وینگ» منتشر کرد که تضمین می کرد شرکت های بزرگ در مقابل خطر مدل های هوش مصنوعی قدرتمند، مصون هستند. این فعالیت به طور خاص روی ریسک های امنیت سایبری مدل هوش مصنوعی متمرکز است زیرا به طور خاص در یافتن باگ ها و دیگر شکاف هایی که اجازه دسترسی به رایانه ها و سیستم ها را فراهم می کنند، ماهر است.

آنتروپیک در بیانیه ای درباره اعلام این محصول نوشت: ارائه مدل هوش مصنوعی چنین قدرتمندی با ریسک هایی همراه است. قابلیت های Fable۵ در حوزه هایی مانند امنیت سایبری ممکن است مورد سواستفاده قرار گیرد یا خسارت های جدی به بار آورد.

طبق اطلاعات در برخی موارد هنگامی که مدل هوش مصنوعی یک جستجوی احتمالا خطرناک را ردیابی کند، آن را به یک مدل دیگر آنتروپیک به نام «اوپوس ۴.۸» که قدرت کمتری دارد، می فرستد. این امر در صورتی انجام می شود که سیستم یک درخواست مرتبط با امنیت سایبری، زیست شناسی و شیمی یا تقطیر را ردیابی کند.