به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا فولادوند رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با اشاره به نحوه ارزشیابی پایانی نوبت دوم در شرایط غیر حضوری برای پایههای هفتم ،هشتم،نهم،دهم،(یازدهم و دوازدهم در دروسی که آزمون نهایی ندارند)، گفت: براساس دستورالعمل مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش که به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شده است، مدارس برای اخذ آزمونهای غیر حضوری میتوانند از انواع پیام رسانهای ایرانی با اولویت شاد بهرهبرداری کنند.
وی ضمن تکذیب خبر منتشر شده مبنی بر اینکه« مدارس صرفاً ملزم به استفاده از پیام رسان شاد برای اجرای آزمون های مجازی میباشند »، تأکید کرد: با توجه به شروع فرآیند ارزشیابی پایانی نوبت دوم از روز شنبه نهم خردادماه و اهمیت اجتناب از هرگونه بلاتکلیفی و نگرانی در دانشآموزان و معلمان ، مدیران کل آموزش و پرورش استانها باید این موضوع را در اسرع وقت اطلاعرسانی و بر اجرای آن نظارت داشته باشند.
نظر شما