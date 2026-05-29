آسیب ۳۳ خوابگاه علوم پزشکی در جنگ تحمیلی سوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، حمید رئیسی در نشست مشترک با رئیس و معاون فرهنگی و دانشجویی و نمایندگان شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی فسا، ضمن شنیدن دغدغه‌های دانشجویان، راهبردهای جدید صندوق رفاه را تشریح کرد.

وی با اشاره به آسیب‌دیدگی ۳۳ خوابگاه دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی در جنگ تحمیلی سوم شامل ۲۰ خوابگاه دخترانه، ۱۰ خوابگاه پسرانه و ۳ خوابگاه متأهلی، بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم در هیئت‌رئیسه دانشگاه‌ها برای مدیریت اسکان دانشجویان در صورت حضوری شدن امتحانات تأکید کرد.

معاون صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در خصوص برنامه عملیاتی این صندوق برای بهبود وضعیت خوابگاه‌های فرسوده گفت: تکمیل و نوسازی زیرساختی و تجهیزاتی خوابگاه‌ها در دو بازه زمانیِ پایان برنامه هفتم توسعه و پایان دوره دولت چهاردهم (منوط به تأمین اعتبار) در اولویت قرار گرفته است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت فعلی ۱۲۲۲ خوابگاه متأهلی فعال در کشور، از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از ۲۵۵۵ واحد جدید در صورت تأمین اعتبارات لازم خبر داد.

رئیسی در پاسخ به مطالبات نمایندگان شورای صنفی پیرامون چالش‌های اقتصادی دانشجویان تصریح کرد: صندوق رفاه طی دو سال گذشته رایزنی‌های گسترده‌ای برای افزایش اعتبارات انجام داده است که منجر به رشد سرانه تسهیلات از جمله وام تحصیلی، ازدواج و ودیعه مسکن در سال گذشته شد. امیدواریم با پیگیری‌های مستمر و تصویب در هیئت‌امنای صندوق، این روند در سال پیش‌رو با قدرت بیشتری استمرار یابد.

در ادامه دکتر بابک پزشکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا در این نشست ضمن قدردانی از حضور میدانی معاون صندوق رفاه، اظهار کرد: حضور مستقیم مسئولان کشوری در دانشگاه و تعامل با نمایندگان دانشجویی، نشان‌دهنده اراده جدی برای ارتقای استانداردهای زندگی دانشجویی است. ما معتقدیم با هم‌افزایی میان دانشگاه و صندوق رفاه، می‌توان بخش بزرگی از دغدغه‌های دانشجویان را به فرصتی برای بهبود خدمات رفاهی تبدیل کرد.

دکتر عزیزاله دهقان، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه نیز با تأکید بر اهمیت این بازدید، ابراز امیدواری کرد که مصوبات این جلسه، بسترساز بهبود وضعیت زیرساخت‌های رفاهی دانشگاه علوم پزشکی فسا باشد.